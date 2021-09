Où précommander les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max pour être sûr de les recevoir dans les temps ?

Quelques jours seulement se sont écoulés depuis qu'Apple a présenté officiellement sa gamme complète iPhone 13, comprenant le smartphone standard, mais aussi l’iPhone 13 mini plus abordable, ainsi que les premiums iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max. Aujourd’hui, les quatre modèles sont disponibles en précommande.



Lorsqu’il s’agit d’acquérir un nouveau produit Apple, le premier réflexe est de se rendre sur la boutique en ligne de l’entreprise, où nous supposons que les stocks sont au beau fixe. C’est vrai, mais ailleurs il existe aussi - parfois - des offres promotionnelles exclusives.

Bien évidemment, nous pouvons compter sur Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger ou encore Cdiscount pour proposer les deux premiers iPhone dès le jour 1 des précommandes. Au prix usuel, avec des possibilités de paiements en plusieurs fois pour certains comme Boulanger.

Il convient de jeter un œil également sur les offres publiées par les opérateurs mobiles, en achat nu comme en forfait groupé. Si vous vous engagez 24 mois sur un forfait mobile quelque peu plus cher (entre 20 et 30 € mensuels en général), l’opérateur choisi hésitera moins à casser les prix sur les iPhone les plus récents.

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales enseignes qui proposent le quatuor d’appareils en précommande, avec ou sans forfait / carte SIM. Lesdites précommandes prendront fin le vendredi 24 septembre, date à laquelle la plupart des détaillants seront susceptibles d'expédier les iPhones réservés.

Où réserver votre futur iPhone ?

Quel iPhone 13 est fait pour vous ?

iPhone 13 mini :

Le plus petit des quatre nouveaux appareils d'Apple, l'iPhone 13 mini est à la fois l'option la moins chère et la plus aisée à manipuler, puisque vous pouvez le tenir à une main sans risque de chute. Malgré sa taille réduite, il présente un grand nombre des caractéristiques déjà présentes sur l'iPhone 12. Avec la puce A15 Bionic en plus, le support de la technologie Magsafe, un double système de caméra grand angle / ultra grand angle et l’écran en verre Ceramic Shield, c’est une belle affaire pour ceux qui ont manqué son prédécesseur l’an dernier.

iPhone 13 :

L'iPhone 13 est l'édition phare de 2021. Plus facile à utiliser à l’instar du mini, mais avec des spécifications supérieures et un design légèrement plus grand, il est le parfait compromis pour qui veut se procurer LE nouvel iPhone sans rendre fou son banquier. Vous retrouverez ici la puissante puce A15 Bionic, le même écran lumineux en verre résistant, le double appareil photo… sans oublier une batterie tout de même plus endurante.



iPhone 13 Pro :

Privilégiez l'iPhone 13 Pro si vous avez besoin d’un photophone performant avant tout. Ce modèle embarque en effet un objectif supplémentaire (ce qui vous donne droit à trois capteurs de 12 Mpx). En outre, la caméra principale apparaît comme 2,2 fois plus performante en basse lumière que celle de l'iPhone 12 Pro. Il compose aussi avec un écran Super Retina XDR plus lumineux et plus grand - sa luminosité maximale est de 1 200 nits, soit jusqu'à 25% de plus en extérieur et il peut compter sur une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

iPhone 13 Pro Max :

C’est l'appareil le plus puissant d'Apple à ce jour. Il s’avère quasiment identique à l'iPhone 13 Pro, avec quelques améliorations mineures comme la taille de la batterie et celle de l'écran qui passe à 6,7 pouces. Soit presque la même taille que le Samsung Galaxy S21 Ultra. Il se veut donc destiné aux férus de contenus multimédia, de jeux vidéo et de photographie.