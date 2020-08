Rentrée des classes 2020 : profitez de toutes les bonnes affaires high-tech

Nous avons rassemblé les meilleures offres promotionnelles de la rentrée scolaire 2020. Ce qui vous permettra de réaliser des économies conséquentes sur les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones, les casques et écouteurs ou tout autre item high-tech. Cette semaine, nous avons exploré les catalogues de tous vos détaillants préférés pour trouver leurs réductions les plus avantageuses. Nous constatons que les bons plans sont particulièrement fréquents chez Amazon et Dell en ce moment même.

Nous avons classé toutes ces bonnes affaires de la rentrée par catégorie, afin que vous puissiez passer directement aux articles manquants de votre liste de fournitures scolaires ! De plus, nous avons mis en évidence les prix les plus bas pour vous aider à optimiser votre budget en cette période riche en dépenses.

Si vous êtes étudiant, c’est une époque bénie pour vous puisque des marques comme Apple vous réservent des opérations fantastiques. De quoi obtenir, par exemple, des AirPods gratuits, si vous avez décidé d’acheter un Mac ou un iPad éligible.

Vous trouverez ci-dessous notre sélection des meilleurs bons plans pour préparer la rentrée scolaire. N'oubliez pas d’enregistrer cette page dans vos favoris, car nous la mettrons continuellement à jour avec des nouvelles offres immanquables.

Amazon - Les meilleures ventes flash sur les appareils mobiles, informatiques et Amazon

Fournitures scolaires : quelles sont les meilleurs bons plans de l’édition 2020 ?

LES MEILLEURES PROMOS DE LA RENTRÉE

Apple Watch 3 38 mm : 199,90 € (au lieu de 229 €) chez Amazon

Impressionnante par ses performances il y a encore 3 ans, l'Apple Watch 3 assure toujours les fonctions essentielles d’une montre connectée et conviendra parfaitement aux budgets les plus serrés. La Watch 3 dispose de plusieurs cordes à son arc : un design carré qui a longtemps connu la préférence des propriétaires de montres connectées, un écran haute définition, des capteurs de condition physique réactifs et précis.

LES MEILLEURES PROMOS AUDIO

AirPods Pro : 229 € (au lieu de 279 € chez Amazon)

Les derniers écouteurs sans fil True Wireless d'Apple sont dotés de la technologie de suppression active du bruit, ainsi que d'une meilleure qualité audio. L'accent est mis sur le chant et les basses, ce qui signifie que ces écouteurs sont plus adaptés aux fans de pop qu'à ceux qui apprécient la musique classique ou les lives plus naturels.Voir l'offre

Bose 700 : 316 € (au lieu de 399,95 €) chez Amazon

Le casque anti-bruit Bose 700 s’avère toujours un choix royal si vous avez le budget pour vous le permettre. Il applique une suppression du bruit totale. La qualité sonore est indéniablement bonne, avec un caractère vif et une scène sonore bien équilibrée.Voir l'offre

LES MEILLEURES PROMOS MONTRES CONNECTEES

Fossil Gen 5 : 224,25 € (au lieu de 299 €) chez Amazon

La Fossil Gen 5 est une smartwatch solide et fiable destinée à presque tout le monde. Elle propose un usage intelligent de la batterie grâce au mode éco - 100% personnalisable - qui vous invite à désactiver les fonctionnalités gourmandes et peu employées. Une option bienvenue qui multipliera par deux son autonomie.

LES MEILLEURES PROMOS ORDINATEURS

Apple MacBook Air + AirPods gratuits : à partir de 1 199 € chez Apple

1 199 €, c'est déjà un prix de départ fantastique pour un MacBook, mais avec une paire d’AirPods gratuite, cela en fait un achat incontournable. Avec un écran de 13 pouces, 256 Go de SSD, 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i3 de 10e génération dans les spécifications de base, vous disposez du meilleur rapport qualité-prix de la série MacBook et d’un ordinateur portable que vous pouvez emporter partout avec vous, en cours ou en vacances.

Apple MacBook Pro + AirPods gratuits : à partir de 1 499 € chez Apple

Tout en haut de la gamme des MacBook, on trouve la toute nouvelle édition Pro 2020 sortie il y a à peine un mois. Les spécifications de base comprennent des processeurs Intel Core i5 de 8e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Rapide et réactif pour traiter les tâches du quotidien, le MacBook Pro gère aussi des charges logicielles plus complexes comme la lecture ou l’édition de vidéos haute définition.Voir l'offre

Dell XPS 13 256 Go : 1198,40 € (au lieu de 1327,40 €) chez Dell

Le Dell XPS 13 est un ordinateur portable de luxe, avec une autonomie vous accompagnant sans faillir jusqu’au bout de la journée et des performances solides - sans parler du design, raffiné à souhait. Bénéficiez ici d’une configuration comprenant un processeur Intel de 10e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

LES MEILLEURES PROMOS TABLETTES

Apple iPad Air + AirPods gratuits : à partir de 569 € chez Apple

L'iPad Air d'Apple est parfait si vous recherchez la tablette tactile la plus fine, légère et élégante du marché. Avec une capacité de stockage de 64 Go (il existe un modèle à 256 Go pour les collectionneurs de contenus), une autonomie moyenne de 10 heures, un écran LED de 10,5 pouces et le tout dernier processeur A12 Bionic, l’iPad Air reste un modèle puissant très prisé par les étudiants.

Apple iPad Pro + AirPods gratuits : à partir de 899 € chez Apple

Les nouveaux iPad Pro sont sortis il y a quelques mois seulement, ce qui en fait une offre fantastique pour les amateurs de performances. Disponibles en versions 11 et 12,9 pouces avec une capacité de stockage allant de 128 Go à 1 To, ces tablettes premium offrent beaucoup plus de puissance sous le capot, ainsi qu'un magnifique écran Liquid Retina. Parfait pour lire vos vidéos, films et séries HDR.Voir l'offre

Surface Pro 7 : jusqu’à 375 € de remise chez Microsoft

La tablette 2-en-1 de Microsoft, destinée aux professionnels, enregistre des gains de performances considérables comparés au Pro 6, avec l’intégration d’un nouveau processeur Intel Core i5 gravé en 10 nm. Attendez-vous à une tablette beaucoup plus rapide pour exécuter à la fois des tâches bureautiques courantes comme des applications et des jeux nécessitant un moteur graphique plus élevé. Cerise sur le gâteau : la présence de la carte vidéo Iris Plus G4 adaptée pour le streaming vidéo en définition Full HD.

LES MEILLEURES PROMOS ECRANS PC

Dell SE2417HGX 24 pouces : 99 € (au lieu de 129,99 €) chez Amazon

Ce moniteur gaming plaira aux gamers étudiants assurément. Il met à disposition une taille idéale pour travailler vos exposés, présentations, montages vidéo et audio. Grâce à sa compatibilité AMD FreeSync, il s’avère également un grand choix pour exposer toute le beauté de vos jeux AAA.Voir l'offre

Asus Designo MX38VC 38 pouces incurvé : 1096,44 € (au lieu de 1299,99 €) chez Amazon

L'Asus Designo Curve MX38VC fait passer les moniteurs Ultrawide à la vitesse supérieure. Non seulement, il possède une résolution massive de 3 840 x 1 600 pixels, mais avec la compatibilité USB-C et un chargeur sans fil Qi intégré dans la base, il devient le compagnon de travail dont vous ne voudrez plus vous passer.Voir l'offre

LES MEILLEURES PROMOS IMPRIMANTES

HP OfficeJet Pro 7720 : 179,99 € (au lieu de 199€) chez Amazon

Cette imprimante 4-en-1 peut imprimer, numériser, photocopier et faxer presque tout, de l'enveloppe au format A3. Elle dispose d’un mode impression sans fil via votre réseau Wi-Fi ou par Wi-fi Direct, mais aussi d’un chargeur automatique de documents (ADF) de 35 pages et d’un bac à papier de 250 pages. L'application compagnon de HP facilite enfin sa prise en main à partir de vos appareils mobiles.Voir l'offre

LES MEILLEURES PROMOS LOGICIELS

Microsoft | Office 365 Education gratuit pour les étudiants

Vous êtes étudiant ? Vous pouvez désormais accéder gratuitement à Microsoft Word, PowerPoint, OneNote et Teams. Il vous suffit d'entrer une adresse électronique valide, appartenant à votre école ou université, pour recevoir votre suite logicielle gratuite.

Adobe | Etudiants et enseignants économisent 65% sur le Creative Cloud d'Adobe

Les étudiants comme les enseignants peuvent bénéficier d’une remise de 65% sur les applications photo, vidéo et Design d’Adobe. Le Creative Cloud, comprenant entre autres Photoshop, Illustrator et Acrobat Pro, ne coûte plus que 19,50 € par mois la première année.

VPN IPVanish + espace Cloud SugarSync | 49,99 $ / an (au lieu de 143,88 $) | 65 % de remise

Non seulement, nous classons IPVanish parmi les cinq meilleurs services VPN du moment, mais le fait que vous obteniez désormais 10 connexions simultanées sur un seul appareil pour l'équivalent de 3,50 euros par mois en fait un service d'un rapport qualité-prix incroyable. De plus, vous bénéficiez d'un accès à plus de 1 400 serveurs et de la possibilité de débloquer vos comptes streaming dans n’importe quel pays étranger. Ah oui... et avons-nous mentionné l’espace Cloud gratuit de SugarSync ? Date d’expiration de cette bonne affaire : le 31 août 2020.

Bitdefender Total Security 2020 | 39,98 € / an (au lieu de 79,99 €) | 50% de remise

En plus d'être l'un des antivirus les moins chers, Bitdefender Total Security est livré avec un bouclier anti-surveillance pour vos micro et webcam ainsi que votre connexion Wi-Fi, un anti-traqueur qui garde vos données de navigation privées, et l’une des meilleures protections multicouches contre les ransomwares. Ce système suit en permanence tout logiciel malveillant et met constamment à jour son annuaire de cybermenaces pour sécuriser vos appareils connectés 24/7.

