Où acheter les iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 Mini au meilleur prix ?

Après un temps d'attente qui a paru interminable pour beaucoup, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max sont désormais disponibles à la vente, depuis le 13 novembre 2020.

Si vous décidez d’opter pour l’iPhone 12 Mini, vous obtiendrez le modèle Apple le plus petit de l’année derrière l’iPhone SE. L’écran OLED du Mini mesure 5,4 pouces versus 6,1 pouces pour l’iPhone 12 standard. C’est presque là leur seule différence, les deux partageant la même puce A14 Bionic, un chargeur MagSafe et la prise en charge de la 5G. Bien sûr, le premier attrait de l’iPhone 12 Mini, c’est qu’il est moins cher : comptez 809 € pour la version 64 Go (ou 859 €/979 € pour les versions 128/256 Go). Côté coloris, vous avez le choix entre les tons rouge, noir, blanc, bleu, vert.

L’iPhone 12 Pro Max, lui, joue dans la cour des plus grands. En plus des spécifications communes déjà citées ci-dessus, il s’appuie sur un écran monstrueux de 6,7 pouces et surtout un nouveau module photo qui a la prétention d’égaler les meilleurs appareils photo sans miroir. Pour ce faire, il embarque un format inédit exceptionnel appelé Apple ProRaw, un système autofocus renforcé par le capteur LiDAR et le support des vidéos HDR Dolby Vision 10 bits. Ici, les acheteurs les plus exigeants seront prêts à investir 1 259 € pour la version 128 Go, 1 379 €/1 609 € pour celles de 256/512 Go.

Et s’il y avait moins cher que l’Apple Store

Lorsqu’il s’agit d’acquérir un nouveau produit Apple, le premier réflexe est de se rendre sur la boutique en ligne de l’entreprise, où nous supposons que les stocks sont au beau fixe. C’est vrai, mais ailleurs il existe aussi - parfois - des offres promotionnelles exclusives.

Bien évidemment, nous pouvons compter sur Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger ou encore Cdiscount pour proposer les deux premiers iPhone dès le jour 1 des précommandes. Au prix usuel, avec des possibilités de paiements en plusieurs fois pour certains comme Boulanger.

Il convient de jeter un œil également sur les offres publiées par les opérateurs mobiles, en achat nu comme en forfait groupé. Si vous vous engagez 24 mois sur un forfait mobile quelque peu plus cher (entre 20 et 30 € mensuels en général), l’opérateur choisi hésitera moins à casser les prix sur les iPhone les plus récents. Et ces promotions ne sont jamais aussi immanquables que pendant le Black Friday : l'année dernière, nous avons vu un détaillant proposer un téléphone Samsung deux fois moins cher que celui qui venait d'être lancé cette année-là ! Espérons que la même chose se produira ici.

Peu convaincu(e) par les offres ci-dessus ? Il vous reste l'iPhone 12 au meilleur prix :