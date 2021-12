Nvidia GeForce Now transforme les MacBooks en ordinateurs portables gaming

Nvidia GeForce Now vient de recevoir une mise à jour majeure qui optimise son exécution sur les Macs et MacBooks, transformant potentiellement n'importe quel ordinateur Apple en configuration gaming de haut vol.

GeForce Now est le service de cloud gaming développé par Nvidia, il vous permet de lancer des jeux hébergés sur un PC distant sur presque n'importe quel appareil - soit par le biais d'un navigateur web, soit via l'application GeForce Now. Nous avons été incroyablement impressionnés par ce service, y compris par le nouveau niveau d'abonnement RTX 3080, qui vous offre la possibilité de profiter de jeux AAA récents avec des fonctionnalités graphiques avancées tels que le ray tracing. ce, sur des appareils qui ne seraient normalement pas en mesure d'exécuter ces titres - pensez aux smartphones, à des ordinateurs portables datés et aux Chromebooks. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion Internet viable.

L'application GeForce Now est également disponible pour les Macs et MacBooks, la nouvelle mise à jour 2.0.36 apportant des améliorations majeures pour les joueurs macOS. Ainsi, GeForce Now lancera désormais n’importe quel jeu dans le rapport d'aspect correct sur les excellents appareils MacBook Pro 14 pouces (2021) et MacBook Pro 16 pouces (2021).

Pratiquement tous les MacBooks, y compris le MacBook Air (M1, 2020), peuvent de ce fait afficher des mondes ouverts à 1600p, avec un puissant GPU Nvidia RTX 3080 qui les alimente - si leurs propriétaires souscrivent à la nouvelle formule d’abonnement dédiée - qui coûte 99,99 € pour six mois d’engagement.

Il existe en outre un niveau "prioritaire" moins cher (comptez 49,99 € pour la même période) qui offre des résolutions allant jusqu'à 1080p, ainsi qu'un niveau gratuit avec une configuration matérielle moins puissante et des sessions de jeu limitées à une heure.

Cela signifie que vous pouvez essayer des jeux comme Cyberpunk 2077, avec le ray tracing activé, depuis un MacBook - ce qui est habituellement impossible. Comme les MacBooks utilisent un rapport d'aspect et une résolution légèrement différents de ceux des PC portables gamer, cette nouvelle mise à jour devrait rendre les jeux encore plus beaux sur les appareils d'Apple.

Des jeux Ubisoft plus fluides

Les amateurs des jeux Ubisoft, à l’instar de Far Cry 6 et Assassin's Creed: Valhalla, seront aussi ravis de lier leur compte Ubisoft Connect à GeForce Now, comme ils peuvent le faire avec Steam.

Cela signifie que vous n'avez pas besoin de vous connecter à chaque jeu Ubisoft lorsque vous le lancez via GeForce Now. L’exécution se veut beaucoup plus fluide, et c'est certainement un changement bienvenu.

Un autre point positif de GeForce Now est la mise à jour automatique de tous les titres pris en charge. Ce qui vous évite d'avoir à télécharger des fichiers volumineux lorsque vous souhaitez lancer une partie - contrairement au processus opéré sur votre propre PC.

Le cloud gaming devient sérieux

(Image credit: Nvidia)

Lorsque Nvidia a annoncé qu'elle se lançait dans le cloud gaming, nous étions enthousiastes. Non seulement la société présente une longue histoire avec le marché du jeu vidéo - via la distribution de ses cartes graphiques -, mais elle s’impose aussi par la mise à disposition de ses serveurs puissants. Cette combinaison a le potentiel pour rivaliser sérieusement avec d'autres offres de cloud gaming, comme Google Stadia et Xbox Cloud Gaming.

En fait, Nvidia GeForce Now a eu encore plus de succès que nous l'avions espéré. Nous avons essayé le nouveau niveau d'abonnement RTX 3080, et nous avons été très impressionnés par la façon dont il apporte des jeux AAA immersifs à un large éventail d'appareils qui ne seraient normalement pas considérés comme des machines de jeu.

Les jeux s’avèrent beaux et bien exécutés, mais surtout compatibles avec des supports beaucoup plus abordables. GeForce Now peut dès lors aider plus de gens à accéder à des jeux qu'ils n'auraient peut-être pas pu découvrir auparavant.

Le fait que Nvidia continue à améliorer GeForce Now est donc une excellente nouvelle. En permettant aux MacBooks de devenir des ordinateurs portables de jeu pour un petit investissement additionnel, la plateforme fédère un tout nouveau public vers certains des meilleurs jeux PC existants.