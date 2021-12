La nouvelle Nvidia RTX 3090 Ti disponible dès le 27 janvier ? Elle inclurait 24 Go de VRAM

La RTX 3090 Ti de Nvidia pourrait être lancée le 27 janvier 2022, et la carte graphique haut de gamme Ampere embarquerait 24 Go de RAM, si l’on en croit une fuite qui fait actuellement grand bruit dans l’industrie.

Au-dessus des rumeurs habituelles, cette nouvelle fuite provient d'un prétendu document NDA provenant de MSI. VideoCardz l’aurait eu en main et confirme l’authenticité du rapport, appuyé par certaines sources proches de Nvidia. Évidemment, nous continuons de considérer cette information avec prudence, tant que la Team Green ne l’aura pas officialisée.

Si elle s’avère authentique cependant, cette fuite livre le nom complet de la carte graphique concernée (MSI Nvidia GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24GB), confirmant par celui-ci la charge VRAM du nouveau GPU. La mémoire vidéo impliquerait de la RAM GDDR6X 21Gbps, d'après les derniers bruits de couloir, et la 3090 Ti fonctionnerait avec 10 752 CUDA Cores.

D’après les spéculations, la RTX 3090 Ti sera révélée pendant le CES 2022, probablement aux côtés des nouveaux GPU pour ordinateurs portables Nvidia RTX 3080 Ti et 3070 Ti. Il y a aussi la possibilité d'une carte de bureau très attendue à l'autre extrémité du spectre - la RTX 3050.

La Nvidia GeForce RTX 3050 reste la star la plus attendue

Cette fuite de plus appuie un certain nombre de rumeurs antérieures au sujet de la RTX 3090 Ti et de sa date de sortie. Nous avons récemment relayé les photos de l’emballage d’une ASUS TUF Gaming RTX 3090 Ti - indiquant potentiellement 24 Go de RAM (là encore). Ces visuels dévoilent de même un système de refroidissement plus performant, ce qui renforce l’hypothèse d’une consommation énergétique plus élevée que celle de la 3090 standard. Beaucoup plus élevée, pourrions-nous préciser. Quelques indiscrétions indiquent en effet un TDP de 450W au lieu de 350W avec la 3090 standard, donc c'est une grande évolution.

Il faut aussi espérer que nous découvrirons la RTX 3050 le mois prochain, car c'est la carte graphique dont le grand public a vraiment besoin - un GPU relativement abordable, et non une autre option haut de gamme à un prix exorbitant (et, avouons-le, excessivement puissante pour la grande majorité des propriétaires d’un PC).