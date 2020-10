Nvidia dévoile les prochains jeux PC qui bénéficieront du ray tracing, dont World of Warcraft: Shadowlands

Nvidia vient d’annoncer une douzaine de jeux PC qui bénéficieront prochainement soit du ray tracing, soit du DLSS, voire de la prise en charge des deux dans la plupart des cas. Une liste VIP qui inclut Cyberpunk 2077, bien entendu, mais aussi d’autres titres très prisés tels que Call of Duty: Black Ops Cold War et Watch Dogs: Legion.

World of Warcraft: Shadowlands a également été évoqué comme ambassadeur privilégié des configurations haut de gamme de Nvidia, dès sa sortie dans quelques jours - le 27 octobre exactement. Une mise à niveau dont nous étions déjà informés, puisque la version bêta de l’extension dispose de l’option ray tracing depuis le mois d’août.

Le jeu de guerre médiéval Mount and Blade II: Bannerlord, lui, ne compte pas dans la liste distinguée des convives du ray tracing mais pourra profiter du support du DLSS à partir du mois prochain. Un vrai gain qui vous permettra de lancer des batailles aux résolutions nettement supérieures.

Parmi les titres les plus chanceux, nommons Pumpkin Jack, un jeu de plateformes 3D, le slasher cyberpunk Ghostrunner ainsi que le RPG Xuan-Yuan Sword VII qui hériteront à la fois du ray tracing et du DLSS pour des performances graphiques époustouflantes. Vous pourrez admirer ces dernières très bientôt, puisque le premier sort le 23 octobre et les seconds quelques jours plus tard, les 27 et 29.

Des cadeaux pour les versions bêta également

S’ils ne devraient pas être téléchargeables immédiatement, certains jeux verront les options ray tracing et DLSS s’activer depuis leur accès anticipé d’ici quelques semaines.

C’est le cas d’Enlisted, un FPS multijoueur dont l’action prend place au cours de la Seconde Guerre mondiale et qui recevra la mise à niveau de Nvidia le mois prochain. Tout comme le JRPG Edge of Eternity. Enfin, le jeu de tir à la première personne Ready or Not arrivera esthétiquement impeccable sur Steam (en accès anticipé) un peu plus tard en 2020.

Via Wccftech