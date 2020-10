AMD vs Nvidia : qui conçoit les meilleures cartes graphiques en 2020 ?

S'il y a bien un cycle sur lequel on peut constamment compter dans le monde des composants informatiques, c’est bien la lutte interminable entre Nvidia et AMD pour imposer les meilleures cartes graphiques. En cette fin d’année 2020, Nvidia a démarré l’offensive avec la sortie des GPU Ampère, qu'AMD tente de contre-attaquer avec la prochaine série Radeon RX 6000. Deux gammes innovantes qui vont bouleverser vos configurations PC.

Il n'y a jamais eu autant de choix sur le marché des GPU (Image credit: Future)

En ce moment, le marché des cartes graphiques haut de gamme est quelque peu déséquilibré par le lancement récent de la Nvidia GeForce RTX 3090, un GPU Gamer qui promet de pousser tous vos jeux AAA en résolution 8K - même si les performances ne sont pas toujours au niveau. Qu’importe, AMD n’est pas encore à niveau, sa meilleure carte graphique disponible demeurant la Radeon RX 5700 XT, similaire à la RTX 2070 Super de la génération précédente.

Mais l’hégémonie de Nvidia pourrait être de courte durée, avec l’arrivée imminente des cartes graphiques Radeon RX 6000 alimentée par l’architecture prometteuse Big Navi. Seul l'avenir nous dira si ces nouvelles pièces AMD suffiront à détrôner Nvidia dans le secteur du haut de gamme. Après tout, il a aussi fallu à la Team Red quelques générations et la venue des processeurs Ryzen pour évincer un autre géant, Intel.

En attendant, voici un comparatif des deux sociétés sur les points les plus déterminants pour remporter le cœur (et le porte-monnaie) des consommateurs.

Le prix

Traditionnellement, AMD a toujours été connue comme la marque de cartes graphiques la plus abordable, et c'est encore vrai aujourd'hui... jusqu'à un certain point. À l'heure actuelle, surtout dans le milieu de gamme, AMD propose des cartes graphiques comme la Radeon RX 5500 XT, qui offrent d'excellentes performances pour un prix moyen de 199 €. Si votre budget le permet, l'apport généreux d'AMD en matière de VRAM vous apportera plus de fluidité et des graphismes à tomber sur vos jeux AAA, face à son équivalent Nvidia, la GTX 1650.

Cependant, lorsque le prix grimpe, la domination change de camp. Si vous comparez l'AMD Radeon RX 5700 XT et la Nvidia GeForce RTX 2060 Super, par exemple, vous obtenez des performances pratiquement équivalentes pour le même prix dans les deux cas, mais vous repartirez avec un ensemble de fonctionnalités plus robustes côté Nvidia - y compris le ray tracing et le DLSS.

Ces deux cartes graphiques s’équilibrent globalement sur une résolution à 1440p, ce qui est généralement le signe d'un marché sain. Cependant, avec le DLSS inclus, Nvidia obtient un énorme gain de performances dans les titres qui supportent cette technologie, ce qui rend difficile de recommander la Radeon RX 5700 XT.

(Image credit: Future)

Les performances

En octobre 2020, Nvidia conçoit clairement des cartes graphiques plus puissantes que celles d’AMD, et c'est à peine si on peut parler de concurrence. AMD n'a actuellement aucun nouveau modèle sur le marché qui puisse se rapprocher des cartes Ampère, les plus puissantes de Nvidia.

Si vous voulez jouer aux meilleurs jeux PC en résolution 4K et obtenir un solide framerate de 60 images par seconde minimum, vous serez essentiellement coincé avec Nvidia. Néanmoins, AMD a teasé récemment l’arrivée et les capacités de la prochaine série Radeon RX 6000, une génération de modèles en mesure d’exécuter des jeux en 4K à la hauteur de la RTX 3080. Des dires que nous devrons vérifier lors de nos futurs tests complets.

A des résolutions plus basses, AMD gagne du terrain. En 2020, vous pourrez vous procurer une carte graphique qui permet de faire tourner des jeux PC AAA en 1080p pour moins de 250 €, telles que les Nvidia GeForce GTX 1660 et AMD Radeon RX 5600 XT. Et, si vous voulez juste jouer à League of Legends ou World of Warcraft, il vous suffit d’une GeForce GTX 1650 ou d’une Radeon RX 1650 pour un investissement de 170 € environ.

Si vous voulez profiter de jeux AAA à 1440p sans compromis, les équipes Rouge et Verte proposent toutes deux de superbes options avec la Radeon RX 5700 XT et la RTX 2070 Super.

Qu’il s’agisse de Nvidia ou d’AMD, nous disposons donc cette année d’une grande variété de cartes graphiques capables de pousser les résolutions vers de la très haute définition, pour un coût beaucoup plus accessible que jamais. Nous espérons en outre que la prochaine génération de GPU transformera définitivement le score sur PC, au moment où la PS5 et la Xbox Series X veulent s’imposer à moindre prix.

(Image credit: Microsoft; Remedy)

Les fonctionnalités

Concernant les fonctionnalités offertes à leurs communautés de joueurs, Nvidia et AMD adoptent des approches très différentes.

En général, la stratégie d'AMD mise sur la convivialité, proposant des options logicielles qui peuvent être utilisées y compris sur les cartes graphiques Nvidia - bien qu'elles fonctionnent de manière plus optimale sur les modèles phares d’AMD.

Nvidia, en revanche, aime garder le contrôle et développe des fonctionnalités exclusives, à l’instar de l’activation du DLSS réservée à sa propre plateforme. Un mode opératoire qui sévit depuis plusieurs années et le lancement de PhysX. Récemment, cependant, Nvidia a lancé une tonne de fonctionnalités qui sont utiles en dehors du jeu vidéo, avec par exemple Nvidia Studio qui permet de supporter un grand nombre de productions visuelles et multimédia.

Plus particulièrement avec la série Ampère, vous obtenez Nvidia Broadcast, une technologie incroyablement utile pour presque tout le monde. Avec ce programme, vous pouvez remplacer les arrière-plans de n'importe quelle application de vidéoconférence utilisant l'IA. Mieux encore : il est capable de filtrer tous les bruits de fond de votre microphone pendant un appel. Vous n'avez donc pas à vous soucier de perturber une réunion de 10 heures en sirotant votre café.

À l'inverse, AMD est toujours très centré sur le jeu vidéo - toutes les fonctionnalités de sa suite logicielle FidelityFX, introduite avec l'ARN, sont centrées sur l'amélioration de votre expérience vidéoludique. Cela inclut des options comme l'accentuation adaptative du contraste (CAS) sur des écrans à plus haute résolution, et une meilleure occlusion ambiante.

Alors, qui emporte la bataille de 2020 ? Réponse : Ni AMD, ni Nvidia

Il y a tellement de points forts à apprécier tant chez Nvidia que chez AMD. En fin de compte, ces deux entreprises comptent sur leur concurrence acharnée pour s’améliorer d’année en année. Il suffit d’observer les avancées prodigieuses des cartes Nvidia et AMD aujourd’hui pour comprendre à quel point les GPU Radeon et GeForce sont si similaires en termes de performances en ce moment.

Chaque société fait de son mieux pour égaler le rapport performances-prix de l'autre, et c'est une bonne chose pour nous, joueurs. Elles apprennent chacune de leurs erreurs respectives et légifèrent pour apporter des améliorations notables.

C'est à vous donc qu’il revient de nommer le vainqueur du duel enflammé Nvidia vs AMD. En fonction de vos propres critères et de votre gamme de jeux préférés. De notre point de vue, nous osons le dire : Nvidia est inégalé sur le marché du 4K en ce moment. Si cela peut conforter votre décision d’achat, la RTX 2080 Ti est probablement votre meilleur choix si vous désirez un PC qui soit à la hauteur de votre écran Ultra HD - tant que vous pouvez vous le permettre financièrement. D'un autre côté, si vous avez un budget limité et qu’un GPU de milieu de gamme suffit à votre usage quotidien, les modèles Nvidia et AMD sont plus ou moins les mêmes.