Meilleures cartes mères pour miner : quel modèle choisir pour générer du Bitcoin, de l'Ethereum et plus ?

Vous aimeriez vous lancer dans le minage de cryptomonnaies et recherchez pour cela l'une des meilleures cartes mères dédiées ? Ce guide pratique devrait faciliter votre prochain achat.

La carte mère constitue l'un des composants les plus cruciaux de votre configuration PC, puisqu'elle assure l'interface avec tous les autres éléments comme votre carte graphique et votre processeur. Il en va de même au sein d'une plateforme de minage. Comme elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'intégration d'une carte mère solide - qui permet à ladite plateforme de suivre cette cadence endiablée.

Si vous souhaitez faire fonctionner votre plateforme minière en continu puis y ajouter progressivement d'autres GPU, vous aurez besoin d'un modèle de premier ordre pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle exploitation.

Les meilleures cartes mères de minage vous permettront de vous reposer sur un bloc stable, rapide et productif. Ce qui s'avère vital lorsqu'on a investi au préalable dans les meilleures cartes graphiques pour miner et les meilleurs processeurs de minage.



Si vous débutez dans cet exercice, la sélection de cartes mères minières ci-dessous constitue un excellent point de départ. Une fois que votre configuration sera prête, vous pourrez commencer à miner de l'Ethereum, du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies en un rien de temps.

Quelle carte mère acheter pour générer rapidement vos premières cryptomonnaies ?

Le B250 Mining Expert bénéficie des standards de qualité Asus. Difficile de passer à côté.

1. Asus B250 Mining Expert La première carte mère de minage au monde à associer 19 GPU Caractéristiques techniques Format: ATX Support GPU: 19 Processeur supporté : Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron de 7e et 6e génération (Socket 1151) Connecteurs: 1 x PCI Express 3.0 x16, 18 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM Pourquoi l’acheter + Prise en charge d'un grand nombre de GPU + Fonctions d'alimentation stables + Pas besoin de vous perdre dans le BIOS Pourquoi attendre - Offre limitée - Prix élevé

Prenant en charge un volume impressionnant de 19 GPU via le même nombre d'emplacements PCIe - plus que toute autre carte de cette liste - l'Asus B250 Mining Expert peut être considérée, de loin, comme la meilleure carte mère minière en circulation à ce jour. En outre, il existe un mode de minage spécial, qui ne nécessite aucun réglage dans le BIOS afin de maximiser vos gains en bitcoins. En plus de ces améliorations en termes de durabilité, la B250 Mining Expert bénéficie des mêmes normes de qualité que nous attendons d'Asus, avec des fonctions telles que la protection contre les surtensions et LANGuard qui bloque les intrusions potentielles. Des défauts ? Sa rareté et son prix - elle s'avère extrêmement difficile à trouver, et lorsque vous la localisez enfin, c'est au détriment de votre épargne. Toutefois, elle s'avère vite rentabilisée.

L'AsRock H110 BTC+ s'adresse à un public plus averti.

2. ASRock H110 Pro BTC+ La meilleure carte mère pour les mineurs initiés Caractéristiques techniques Format: ATX Support GPU: 13 Processeur supporté: Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron de 7e et 6e génération (Socket 1151) Connecteurs: 1 x PCI Express 3.0 x16, 12 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Supporte jusqu'à 13 cartes graphiques + Interrupteurs d'alimentation et reset intégrés Pourquoi attendre - Des emplacements peuvent demeurer vides - Difficile à configurer

Grâce à sa qualité de construction extrêmement solide et à ses emplacements pouvant accueillir jusqu'à 13 GPU, l'AsRock H110 BTC+ représente l'une des meilleures cartes mères de minage sur le marché. Ces caractéristiques vous permettent d'agrandir votre plateforme de minage si besoin, vous ne trouverez pas de rivales beaucoup plus évolutives. Sa configuration peut être excessive, car Windows 10 prend en charge un maximum de huit GPU, mais il n'y a aucun mal à se préparer aux futures mises à jour. L'AsRock H110 BTC+ convient moins aux débutants cependant - elle s'avère complexe à paramétrer -, mais si vous recherchez une plateforme plus avancée, vous ne pouvez pas vous tromper ici.

L'ASUS Prime Z390-P LGA1151 possède une excellente qualité de fabrication, y compris une protection contre les surtensions. (Image credit: ASUS)

3. ASUS Prime Z390-P LGA1151 La carte mère de minage la plus économique Caractéristiques techniques Format: ATX Support GPU: 2 Processeur supporté: Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron de 8e/9e génération (socket LGA1151) Connecteurs: 2 x PCI Express 3.0 x16, 4 x PCI Express 3.0 x1, 2 x DDR4 DIMM Pourquoi l’acheter + Prise en charge du stockage M.2 + Conception solide Pourquoi attendre - Ne prend pas en charge beaucoup de GPU

Si vous n'êtes pas à la recherche d'une carte mère capable de faire tourner 13 GPU simultanément, l'ASUS Prime Z390-P LGA1151 pourrait bien être la carte mère de minage qu'il vous faut. Elle peut toujours gérer jusqu'à deux GPU, et sa qualité de construction est décente compte tenu de son prix abordable. Elle est conçue pour résister aux conditions intensives que le minage de cryptomonnaies peut créer. Cela inclut la fonction FanXpert 4 avec AIO Pump Header qui peut fournir un contrôle avancé des ventilateurs pour un refroidissement dynamique du système, et une protection contre les surtensions pour promouvoir la longévité et la fiabilité des composants surexploités. Ce qui se veut essentiel pour une machine fonctionnant 24/7. Enfin, contrairement à certaines autres cartes mères de minage, ce modèle ASUS peut également être utilisée pour d’autres applications - une grande flexibilité qui en fait un choix capital pour les débutants.

La Biostar TB250-BTC Pro offre d'excellentes fonctions de minage avancées.

4. Biostar TB250-BTC Pro La meilleure carte mère de minage pour profiter de devises variées Caractéristiques techniques Format: ATX Support GPU: 12 Processeur supporté : Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron de 7e/6e génération (socket LGA1151) Connecteurs: 1 x PCI Express 3.0 x16, 11 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM Pourquoi l’acheter + Exploitation de nombreuses cryptomonnaies + Prise en charge de 12 GPU Pourquoi attendre - Disponibilité limitée - Prix élevé

La TB250-BTC Pro de Biostar est une carte mère de minage qui offre d'excellentes fonctionnalités avancées, comme la prise en charge de 12 GPU - ce à un prix compétitif. Même si vous n'avez pas l'intention d'utiliser les 12 emplacements PCI dédiées aux cartes graphiques, cet élément pourrait constituer un investissement judicieux si vous prévoyez d'augmenter votre activité de minage à l'avenir. en effet, la carte mère de Biostar peut extraire différents types de devises cryptographiques. Ses inconvénients sont un prix élevé et une disponibilité relativement limitée. Gardez un oeil sur notre traqueur de bonnes affaires, car il vous avertira lorsqu'elle apparaît en stock... et au meilleur prix !

La MSI Z170A Gaming Pro Carbon est également parfaite pour les configurations gaming.

5. MSI Z170A Gaming Pro Carbon Une carte mère qui satisfait aussi bien les mineurs que les gamers Caractéristiques techniques Format: ATX Support GPU: 7 Processeur supporté: Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron de 7e/6e génération (socket LGA1151) Connecteurs: 3 x PCI Express 3.0 x16, 4 x PCI Express 2.0 x1, 4 x DDR4 DIMM LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Amazon Voir à Darty FR 517 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Support pour 7 GPUs + Peut être utilisé comme carte mère d'un PC gamer Pourquoi attendre - Ses fonctions gaming et son design peuvent être superflus pour les mineurs purs et durs

La MSI Z170A Gaming Pro Carbon est l'une des meilleures cartes mères pour le minage, mais elle excelle aussi au sein d'un PC gamer. Grâce à un certain nombre de caractéristiques centrées sur le jeu et certifiées pour un tel usage, elle peut avant tout attirer les mineurs qui souhaiteraient bénéficier de son grand nombre de connecteurs. Vous disposerez ainsi de quatre emplacements mémoire DDR4, de nombreux ports et d'une connectivité incluant le GAMING LAN d'Intel avec LAN Protect qui ne manquera pas de séduire les joueurs invétérés. Et elle n'est pas en reste en matière de minage, puisqu'elle prend en charge un total de sept cartes graphiques. Pour une carte mère polyvalente destinée au minage, vous ne pouvez pas trouver beaucoup mieux.

L'Asus ROG Strix Z270E prend en charge sept cartes graphiques.

6. Asus ROG Strix Z270E La carte mère de minage la plus polyvalente Caractéristiques techniques Format: ATX Support GPU: 7 Processeur supporté : Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron de 7e/6e génération (socket LGA1151) Connecteurs: 3 x PCI Express 3.0 x16, 4 x PCI Express 2.0 x1, 4 x DDR4 DIMM Pourquoi l’acheter + Peut également être utilisé pour supporter une configuration gaming + Combine jusqu'à sept GPU Pourquoi attendre - Les fonctions gaming ne sont pas forcément nécessaires

La marque ROG d'Asus est bien connue des gamers pour livrer quelques-uns des meilleurs composants et périphériques dédiés au jeu vidéo. L'Asus ROG Strix Z270E prend en charge jusqu'à sept cartes graphiques, ce qui est aussi un nombre sain pour une plateforme minière rentable. Elle dispose en outre d'une tonne de fonctionnalités pratiques, comme l'optimisation 5-Way avec Auto-Tuning et FanXpert 4 pour configurer automatiquement des profils d'overclocking, bien qu'ils soient axés sur le jeu plutôt que sur le minage. C'est une bonne chose si vous recherchez une carte mère capable de faire deux choses à la fois, mais pour ceux qui ne sont pas intéressés par le jeu, vous trouverez ces fonctions supplémentaires inutiles au pire et distrayantes au mieux.

Merci à Vincent Duvals pour sa contribution majeure sur ce guide d'achat.