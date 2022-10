Meilleures applications photo professionnelles : et votre smartphone iOS/Android remplace tout appareil photo

Vous êtes à la recherche des meilleures applications d'appareil photo pour votre iPhone ou votre téléphone Android ? Avec de nombreuses options tierces disponibles sur les deux plates-formes, il peut être difficile de trouver la meilleure façon de mettre à niveau l'application d'appareil photo de votre téléphone. Heureusement, nous avons fait tout le travail pour vous dans ce guide.

Pourquoi passer à une application d'appareil photo tierce ? Il y a de fortes chances que votre smartphone soit déjà équipé d'un excellent appareil photo. Même les appareils de milieu de gamme ont une puissance photographique suffisante pour que les reflex numériques échangent des regards inquiets. Les téléphones phares d'Android et d'Apple ont même incité certains photographes à se passer complètement du kit traditionnel.

Mais le matériel n'est qu'une partie du puzzle. Pour accéder aux meilleurs éléments de votre appareil photo, vous avez besoin de bonnes applications. Apple est fière de son élégance et de sa simplicité ; par conséquent, son application Appareil photo est basique et vous en voudrez plus. Heureusement, l'App Store regorge d'applications appareil photo pour tous les niveaux de compétence et tous les usages. Notre premier choix pour le titre de meilleure application appareil photo pour iPhone est le superbe Halide Mk II.

Android est une affaire plus complexe : la grande variété de matériel ne permet pas aux développeurs de prendre en charge et de tester leurs applications ; et les utilisateurs d'Android ne sont généralement pas favorables aux applications haut de gamme. Cependant, il se peut que vous trouviez que votre application appareil photo intégrée soit de qualité professionnelle et dotée de nombreuses fonctionnalités ; si ce n'est pas le cas, il y a toujours de bonnes surprises à trouver - et nous avons parcouru Google Play pour les dénicher. Pour l'instant, nous pensons que la meilleure application appareil photo pour Android est Open Camera.

Cela étant, vous recherchez peut-être quelque chose d'un peu plus spécialisé que ces applications polyvalentes. Voici donc notre sélection des meilleures applications d'appareil photo pour Android et iPhone, que vous ayez besoin de quelque chose de sérieux ou que vous ayez envie de prendre quelques clichés juste pour le plaisir.

Ces applications photo professionnelles sont faites pour vous

1. Halide Mk II – Pro Camera (iPhone)

11,99 euros par an

Vous avez besoin d'une application d'appareil photo de qualité professionnelle pour iPhone ? Alors Halide Mk II pourrait vous séduire. L'application regorge d'outils qui permettent d'exploiter au maximum la puissance de l'appareil photo de votre iPhone, et pourtant, l'interface évite le désordre et ne devrait donc pas intimider les nouveaux venus.

Avec Halide, ce n'est pas seulement la quantité de commandes qui impressionne. Bien sûr, vous disposez de réglages manuels de mise au point et d'exposition, d'un histogramme à l'écran, d'une grille et d'outils de niveaux. Mais l'application prend des mesures supplémentaires pour vous aider à perfectionner vos clichés : une loupe de mise au point pour des photos plus nettes, le peaking de la mise au point et de l'exposition, une vue des données de profondeur en direct en mode portrait - et un mode portrait pour les objets et les animaux domestiques sur les anciens appareils Apple.

Pour les photographes professionnels, le format RAW instantané constituera la caractéristique la plus remarquable. Grâce aux connaissances approfondies de l'entreprise en matière de photographie, cette fonction permet de développer des clichés bruts d'un simple toucher, ce qui vous permet d'obtenir rapidement des images de qualité. Si vous le souhaitez, il est possible de prendre des photos en format brut DNG et en Smart HDR simultanément. En bref, il s'agit de la meilleure application d'appareil photo sur iPhone.

2. Obscura Camera (iPhone/iPad)

4,99 euros

Obscura Camera est plus qu'une simple interface - mais c'est un bon point de départ. Tout est conçu autour de cadrans qui font écho à ceux que l'on trouve sur les appareils photo du monde réel. Ce toucher tactile est amusant, ce qui en fait une application professionnelle sympathique et pratique.

Même en utilisant un iPhone de la taille d'une planche de surf, tout devrait être à portée de main d'un seul pouce. Les boutons de mise au point et d'exposition sont situés à côté de l'obturateur ; lorsque vous appuyez sur l'un d'eux, une molette vous permet d'effectuer rapidement des réglages. Il en va de même pour le menu principal, qui propose des guides à l'écran, la balance des blancs et un minuteur (trois, cinq ou dix secondes). Le système est moins efficace lorsqu'il s'agit de passer d'un objectif à l'autre ou d'un format à l'autre, mais c'est un petit bémol.

Les outils de bibliothèque intégrés, cachés derrière l'interface principale, constituent une autre innovation intéressante. Faites glisser toute l'interface vers le bas, sélectionnez un cliché et vous pourrez afficher ses métadonnées - et effectuer des actions comme la duplication, l'application de filtres et le partage. Une application qui vous permet de prendre des photos comme un pro, mais qui est aussi agréable à utiliser, apportant une rare sensation de physique à l'écran tactile.

3. Open Camera (Android)

Gratuit

Open Camera est une exception logicielle : une application d'appareil photo professionnelle qui n'est pas inutile. En fait, elle est profondément impressionnante, mettant la personnalisation et le contrôle de l'appareil photo entre les mains de tout propriétaire d'un appareil Android, quelle que soit la qualité (ou le manque de qualité) de l'application native de l'appareil photo de son appareil.

Un menu contextuel dans la vue principale permet d'accéder rapidement à divers éléments pour mettre en valeur vos clichés. Si votre appareil prend en charge l'API Camera2, vous pouvez forcer Open Camera à l'utiliser, ce qui vous donnera potentiellement accès à une gamme de fonctions plus avancées, telles que la mise au point manuelle, le mode rafale et la prise de vue brute.

L'interface de l'application est utilitaire et ses réglages peuvent vous submerger lorsque vous explorez des dizaines de menus pour effectuer des ajustements. Mais lorsque vous avez terminé et que vous êtes en pleine prise de vue - et surtout lorsque vous regardez un écran bourdonnant d'outils d'aide à la mise au point et de zébrures qui sont généralement réservés aux applications haut de gamme - tout cela n'a aucune importance.

Open Camera est une application gratuite à installer absolument. C'est la meilleure application appareil photo pour Android, à condition que vous ayez le temps et l'envie de la configurer.

4. ProCam 8 (iPhone/iPad)

7,99 euros

Il y a beaucoup de choses dans ProCam 8. En mode caméra standard, vous disposez de commandes manuelles faciles à comprendre, d'un minuteur et d'un système anti-vibration. Vous pouvez rapidement sélectionner un format de sortie. Lors du réglage de la mise au point, une loupe permet de s'assurer que tout est bien net aux bons endroits, tandis que des bandes zébrées peuvent être ajoutées pour vous avertir d'une surexposition. Tout est rapide et accessible, même si l'écran a tendance à être encombré, en raison des nombreuses options.

Mais vous pouvez creuser davantage. Touchez la flèche située à côté de l'obturateur et vous découvrirez une multitude de modes supplémentaires : time lapse ; vidéo ; rafale ; obturateur lent (pour le flou de mouvement, la traînée de lumière et la faible luminosité) ; portrait ; 3D. Il y a aussi un éditeur, avec 17 objectifs créatifs qui ajoutent du piquant à une application qui, à première vue, pourrait sembler sèche et conventionnelle par rapport à ses contemporaines de l'iPhone.

En réalité, ProCam 8 se décrit comme une application simple et polyvalente, qui se rapproche le plus de ce que vous pourriez obtenir si Apple décidait de créer une version professionnelle de sa propre application Appareil photo.

5. ProCam X (Android)

À ne pas confondre avec l'application iPhone susmentionnée, qui porte le même nom, ProCam X pour Android est une application entièrement indépendante (et plus simple). Elle peut être considérée comme une alternative haut de gamme à Open Camera, avec moins de fonctionnalités mais plus d'immédiateté.

Tout ce que l'application offre est à portée de main. Les options de contrôle manuel se trouvent au-dessus de l'obturateur. À côté de l'obturateur, des boutons permettent de régler le mode photo et de basculer entre les appareils photo de votre smartphone. À l'autre extrémité de l'écran, vous trouverez un bouton de partage, une bascule HDR, un minuteur, un contrôle du flash et des paramètres.

Les paramètres valent la peine d'être étudiés, car ils peuvent être fâcheusement opaques. Vous devrez comprendre la signification de certaines options à partir d'icônes énigmatiques. Mais une fois que vous aurez fait le tri, vous trouverez que ProCam X est une application rapide et efficace pour mettre en marche votre appareil photo Android.

Du moins, c'est probable. Elle a bien fonctionné avec nos téléphones de test, mais les retours de Google Play suggèrent que ce n'est pas le cas avec tous les smartphones Android. Heureusement, vous pouvez toujours essayer la version Lite gratuite et voir comment elle fonctionne sur votre appareil.

6. Photoshop Camera (Android/iPhone)

Gratuit

Le mot Photoshop est synonyme de logiciel de retouche photographique haut de gamme. Il est donc curieux de le voir appliqué à cette application créative - mais souvent loufoque - de filtres en direct.

Il s'agit d'une application amusante et ludique qui vous permet de sélectionner un filtre et de le voir transformer une scène. Si vous êtes du genre plus conservateur, vous pouvez vous contenter de rendre votre déjeuner un peu plus joli ou de remplacer le ciel par un bleu que vous souhaiteriez voir apparaître. Mais il y a bien plus créatif : pop-art éblouissant, glitches et sucettes géantes pour agrémenter le paysage.

L'appareil photo ne remportera pas de prix. Il y a un minuteur, un contrôle du flash et un commutateur de rapport d'aspect. Mais tout est réactif et vous pouvez toujours éviter l'appareil photo en chargeant des photos existantes et en utilisant l'application comme un éditeur de filtres à la place.

Les utilisateurs d'Android doivent cependant être conscients d'un problème : la prise en charge de l'application sur cette plate-forme est étrangement aléatoire et limitée à des appareils spécifiques. Nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle Adobe s'est lancé dans ce genre de "filtrage".

7. Hipstamatic Classic (iPhone/iPad)

2,99 euros

Si vous utilisez un iPhone depuis des années, vous vous souvenez que toutes les applications imitaient autrefois les supports du monde réel. Cette tendance a depuis longtemps cédé la place à un minimalisme austère, mais Hipstamatic Classic fait un retour en arrière. Dans le cas présent, c'est une bonne chose, car l'application vise à recréer l'expérience de la photographie analogique.

Vous définissez des configurations qui combinent objectif, film et flash. Au moment de la prise de vue, vous utilisez une interface d'appareil photo qui ressemble à un appareil réel, avec un viseur agrandi. Les clichés peuvent être consultés dans l'application, comme une sorte de bande de film développé. C'est très amusant.

Cependant Hipstamatic Camera est plus qu'un simple jouet. Lorsque vous prenez une photo, l'application enregistre l'original en même temps que l'image filtrée. Il existe un mode appareil photo professionnel, avec des réglages manuels pour l'obturateur, l'ISO, l'exposition, le zoom, la mise au point et la balance des blancs. Est-ce suffisant pour remplacer les applications d'appareil photo pour iPhone à vocation professionnelle figurant dans cette liste ? Pas tout à fait. Mais ces fonctionnalités constituent un ajout réfléchi et réellement utile à l'une des meilleures applications d'appareil photo du moment, qui offre bien plus qu'il n'y paraît au premier abord.