BioWare confirme qu'un nouveau jeu Mass Effect est en cours de développement

Les fans du Commandant Shepard sont aux anges. BioWare et EA viennent de confirmer la venue prochaine d’un « nouveau chapitre » qui viendrait compléter la saga Mass Effect démarrée en 2007. Le développement de ce dernier se ferait en parallèle d’une version remasterisée de la trilogie originale - qui, elle, débarquerait sur consoles et PC au printemps 2021.

L’information a été donnée directement sur le blog de l’éditeur EA, à l’occasion du N7 Day - une journée spéciale consacrée à l’univers Mass Effect -, ce samedi 7 novembre. Le patron de BioWare, Casey Hudson, en a profité pour rassurer la communauté de fidèles - en spécifiant que le futur titre serait laissé entre les mains d’une « équipe de vétérans » ayant déjà collaboré à la première trilogie. Mais qu’il faudrait se montrer patient, le projet n’en étant « qu’à ses débuts ».

Pour tuer le temps et quelques Moissonneurs, il sera possible de lancer dans quelques mois Mass Effect: Edition Légendaire. Une collection rassemblant Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que l’intégralité de leur DLC, packs armures et armes. Les trois jeux seront « remasterisés et optimisés pour la 4K », parés pour conquérir PS5 et Xbox Series X.

Cette annonce n'est pas une grande surprise - une remasterisation de Mass Effect fait l'objet de rumeurs (et d’innombrables moqueries) depuis un certain temps. Un tweet cryptique de BioWare avait déjà alimenté les soupçons, en janvier 2020. Mais, il aura fallu attendre la fin de l’année pour qu’EA communique auprès de ses investisseurs la sortie de ce coffret très attendu, d’ici fin mars 2021.

Mass Effect: Edition Légendaire sera également disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC, pour celles et ceux qui ne compteraient pas passer à la next-gen tout de suite. Concernant ce potentiel Mass Effect 4 (Mass Effect Andromeda sera-t-il gommé de la mythologie ?), plus d’éléments devraient nous parvenir au début de l’année prochaine. Promesse de BioWare.