Vous pouvez enfin jouer à des jeux Xbox depuis vos iPhone et iPad - voici comment

Même si Apple a bloqué les plateformes de cloud gaming sur iOS, la nouvelle application Xbox vous permet de lancer en streaming vos titres Xbox One préférés sur votre iPhone, via une interface remodelée et prenant en charge la fonction « Jeu à distance ».

Le jeu à distance utilise votre console Xbox et votre connexion locale pour diffuser des jeux en streaming sur votre iPhone ou iPad, et comme vous streamez depuis votre foyer, l’application utilisée n'enfreint aucune règle de l'App Store.

Bien que ce processus ne soit pas vraiment nouveau - la fonction existe depuis un certain temps sur les PC Windows 10 -, la possibilité d’exécuter un jeu sur votre iPhone, ou même votre iPad, alors que le téléviseur familial est occupé, est toujours la bienvenue. En particulier pour les possesseurs d’un iPhone récent, frustrés du peu d’offres cloud gaming à leur disposition.

Pour profiter de cette option inédite, il suffit de télécharger l’application iOS Xbox (qui est également disponible sur Android), de l'ouvrir et d’appuyer sur l'icône console située à côté de la cloche de notification. Vous pourrez alors démarrer une session de jeu à distance instantanément. Assurez-vous toutefois que votre console est réglée sur le mode de streaming adéquat, de façon à jouer à distance sans nécessité de garder votre Xbox allumée.

La nouvelle version de l’application Xbox est beaucoup plus simple à utiliser que la précédente et met davantage l'accent sur la communication avec l’ensemble de la communauté de joueurs. Vous pouvez également gérer le stockage de votre Xbox à partir de l'application et télécharger des jeux sur votre console depuis votre smartphone.

Contrairement à Xbox Game Pass, qui vous permet de diffuser plus de 100 jeux sur votre téléphone, vous serez ici limité à votre propre bibliothèque de jeux Xbox One. Bien entendu, si vous vous abonnez à Xbox Game Pass, vous pourrez accéder à la plupart des jeux disponibles.

Les joueurs PlayStation sont aussi de la partie

Sony dispose d’une application similaire sous iOS, Remote Play, qui permet de lancer en streaming tous vos jeux PS4 sur iPhone et iPad. L'application a été mise à jour pour inclure par la suite la plupart des titres PS5. Si vous prévoyez d'utiliser le jeu à distance sur l'un ou l'autre système, vous devrez connecter une manette via Bluetooth (la manette sans fil Xbox et DualShock 4 fonctionneront toutes deux) et utiliser un clip pour un confort de jeu maximal.