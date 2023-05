Intelligence artificielle : Selon Bill Gates, l’IA est sur le point de tuer les moteurs de recherche

Bien que le “parrain de l’IA” ait récemment quitté Google , le géant du numérique veut rattraper son retard en matière d’IA. Le moteur de recherche de Google intègre d’ailleurs déjà cette technologie . Mais, pourtant, Google craint d’être rapidement dépassé . Et c’est également ce que pense Bill Gates qui prédit la fin imminente des moteurs de recherche traditionnels. Le milliardaire et désormais philanthrope pense même qu’Amazon est directement menacé par l’IA.

Lors d’un événement organisé par Goldman Sachs, Bill Gates déclare ainsi : "Quel que soit le vainqueur de la course à l’IA, c'est le plus important, car vous n'irez plus jamais sur un site de recherche, vous n'irez plus jamais sur un site de productivité, vous n'irez plus jamais sur Amazon [...] Ces assistants IA pourraient lire les choses que vous n'avez pas le temps de lire”.

Bill Gates pense que l'IA pourrait apprendre à lire aux enfants

Et si Bill Gates ne vise pas directement le moteur de recherche de Google, celui-ci avait plus tôt prédit la chute de l’entreprise. En effet, en février dernier, le milliardaire assurait que les "bénéfices de Google dans le domaine de la recherche seraient en baisse", Microsoft ayant été en mesure "d'avancer assez rapidement" dans le domaine de l'IA.

En effet, Microsoft a investi des millions dans le développement de l’IA. Et, bien que Bill Gates ait quitté ses fonctions à la tête de Microsoft il y a plus de vingt ans, celui-ci espère que son entreprise sortira gagnante de cette course à l’IA. Bill Gates ajoute : "Je serais déçu si Microsoft n'entrait pas dans le jeu [...] Mais je suis impressionné par quelques startups, notamment Inflection".

Bill Gates se montre optimiste à l'égard de l'IA depuis un certain temps déjà. Celui-ci estime même que l'IA pourrait un jour apprendre à lire aux enfants. L’investisseur déclarait : "Dans les 18 prochains mois, les IA viendront en aide aux enseignants et donneront des conseils sur l'écriture [...] Ensuite, elles augmenteront ce que nous sommes capables de faire en mathématiques.”