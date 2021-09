Un nouvel iPad Pro et trois modèles d'Apple Watch révolutionnaires attendus en 2022

Si vous avez suivi avec grande attention la keynote de rentrée et que vous avez espéré, au-delà de l’iPhone 13, des annonces passionnantes concernant les nouvelles tablettes et montres connectées Apple, vous êtes peut-être resté sur votre faim. Il faut dire que le nouvel iPad (2021) et l’Apple Watch 7 ne semblent pas incarner les révolutions attendues. Ne perdez pas espoir pour autant, car 2022 pourrait bien représenter une année faste pour les fidèles de la firme de Cupertino - et surtout de ses produits.



C'est du moins ce qu'affirme Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, dans sa newsletter hebdomadaire Power On. Selon ce leaker fiable et toujours bien informé, "2022 sera une année forte pour Apple". L'année prochaine devrait en effet mettre en lumière un nouveau modèle d'iPad Pro et trois Apple Watches inédites. Ainsi qu’une mise à niveau des AirPods Pro, des ordinateurs améliorés et un iPhone qui ressemble vraiment à une nouvelle génération.

Autrement dit, 2021 n'aurait été qu'une année de remplissage pour Apple, donc si vous étiez sur la réserve à l’idée d’acheter un ou plusieurs nouveaux produits Apple d’ici Noël, il pourrait bien valoir la peine de patienter encore quelques mois.

La next-gen veut frapper fort

Il convient de souligner que l’ensemble des appareils Apple listés par M. Gurman seront dévoilés non pas à une date bien précise, mais tout au long de 2022. Nous découvrirons potentiellement l'iPad Pro (2022) au premier trimestre, et les trois modèles Apple Watch un peu plus tard.



Le futur iPad Pro est un produit qui suscite l'enthousiasme des fans d'Apple depuis un certain temps déjà, avant même le lancement de l'iPad Pro (2021) ou de l'iPad Pro (2020). Les analystes prédisent un bond générationnel au sein des tablettes Apple depuis un bon moment, mais celui-ci prend son temps.



La tablette haut de gamme disposera apparemment d'un écran OLED, de plus grande(s) taille(s), d'une compatibilité avec les gadgets MagSafe et du chargement sans fil, si l'on en croit les différentes fuites. Il ne s'agit que de rumeurs anticipées, à prendre avec des pincettes, mais elles suffisent à enthousiasmer la communauté Apple.

Quid des trois montres connectées à venir ? Eh bien, l'Apple Watch 8 sera presque certainement l'une d'entre elles, et il est fort probable que l'Apple Watch SE 2 compte parmi les propositions les plus pertinentes de la compagnie. En tant que nouvelle alternative abordable. La troisième reste un mystère : un capteur fitness proche des modèles Fitbit ? Une version Pro ou Pro Max de la Series 8 ? Nous ne pouvons que soumettre des éventualités à ce stade.