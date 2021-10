Vous êtes impatient de jouer à Dragon Age 4 ? Il vous faudra acheter une console next-gen auparavant

Dragon Age 4 est un jeu très attendu par de nombreux fans de RPG, mais ceux qui sont impatients de découvrir la suite de Dragon Age: Inquisition - qui a maintenant sept ans - devront a priori investir dans une console next-gen, comme la PS5 ou la Xbox Series X, pour en profiter pleinement.

Comme le rapporte Destructoid, une publication LinkedIn mise en ligne par l'un des concepteurs principaux de Dragon Age 4 décrit un développement exclusif aux supports "PS5/Xbox Series X+S/PC". Vous l’aurez remarqué : la PS4 et la Xbox One ne sont pas citées. Le futur RPG ciblerait alors les machines récentes de Sony et de Microsoft, pour délivrer spécifiquement des framerates plus fluides et un plus grand réalisme graphique.

Ces conclusions concordent avec celles de l’éminent journaliste Jeff Grub, selon qui EA compte bien planifier la sortie de Dragon Age 4 pour des configurations next-gen uniquement. Grubb s'est révélé être une source d'information fiable dans le passé, prédisant correctement de nombreuses présentations Nintendo Direct ainsi que la date de révélation de la PS5 l'an dernier.

Cette rumeur concernant Dragon Age 4 est une nouvelle bienvenue, car l’éditeur BioWare fait preuve d’une extrême discrétion sur le titre. En dehors des bandes-annonces et de quelques illustrations partagées sur les réseaux sociaux, nous savons très peu de choses sur ce quatrième opus à venir. Si ce n’est qu’il s’agira d'un jeu axé sur une campagne solo - ce qui pourrait éliminer les composantes multijoueurs de Dragon Age: Inquisition.

Une décision louable

S'il est vrai que Dragon Age 4 est destiné uniquement au PC et aux consoles next-gen, nul besoin pour tout fan au budget limité de paniquer pour autant. Le RPG est annoncé en effet pour 2023, ce qui laisse amplement le temps de mettre à niveau son matériel - et ce à des prix plus bas, lorsque la crise liée à la pénurie de semi-conducteurs se sera affaiblie ou aura disparu.

Le fait de se reposer sur moins de plateformes sur lesquelles optimiser le jeu devrait (espérons-le) conduire à un cycle de développement plus fluide et plus rapide. Dragon Age 4 devrait par ailleurs bénéficier de niveaux de détails supérieurs, un cran au-dessus des titres cross-gen comme Assassin's Creed Valhalla et Cyberpunk 2077.

Peut-être qu'à partir de 2023, nous commencerons à voir beaucoup moins de titres cross-gen. Et même si nous sommes toujours enthousiastes à l'idée de lancer des hits multi-plateformes comme Elden Ring et Horizon Forbidden West, il sera grandement le temps de sauter le pas vers des configurations solides de trois ans.

Quant à Dragon Age 4 lui-même, nous croisons les doigts pour que le jeu représente le retour triomphal de BioWare. Entre Mass Effect Andromeda et Anthem, l’éditeur autrefois adulé a connu des moments difficiles ces dernières années, ne parvenant pas à reproduire la magie de ces chefs-d'œuvre passés. A l’instar de Star Wars: Knights of the Old Republic (dont un remake est en cours de développement), Jade Empire et Dragon Age: Origins.