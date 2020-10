Apple TV+ prolonge sa période d’essai gratuit - voici la nouvelle date d'expiration

Apple compte bien garder un maximum d’abonnés dans sa base de données, et vient de prolonger la date d’expiration de son offre promotionnelle de 2019 - qui ouvrait un an de gratuité au service de streaming pour tout achat d’un appareil Apple. Une offre qui aurait dû expirer à partir du 1er novembre pour les premiers bénéficiaires. Désormais, si vous faites partie de ces utilisateurs chanceux, votre abonnement gratuit à Apple TV+ se retrouve élargi de trois mois. Jusqu’au 1er février 2021.

Si, par exemple, votre essai a commencé le 16 novembre 2019, vous pourrez visionner les programmes Apple TV+ jusqu’au 16 février 2021, soit trois mois après la date de renouvellement initiale. Toutefois, si votre abonnement a commencé en janvier 2020, votre période gratuite se terminera en février 2021, ce qui vous donnera un seul mois gracieux supplémentaire, au lieu de trois.

Si vous ne vous rappelez plus de votre date d’inscription au service - et du coup de la date de fin de votre essai gratuit -, il vous suffit de vous rendre dans la section « Gérer les abonnements » depuis votre ID Apple ou le site d’Apple TV+.

La bonne nouvelle touche aussi les abonnés Apple TV+ qui n’ont pas profité de l’offre (parce qu’ils n’ont pas acheté de nouveaux produits Apple entre novembre 2019 et aujourd’hui). En effet, toute personne ayant commencé à payer un abonnement Apple TV Plus avant le 1er novembre 2020 recevra un crédit de 4,99 € par mois appliqué automatiquement sur son compte, jusqu'en février 2021. Ce qui compensera le coût du service.

Et pour ceux qui s’abonnent dès à présent ? Les nouveaux utilisateurs disposeront d’une période d’essai gratuit de 7 jours, pas une seconde de plus. En revanche, s’ils viennent d’acheter un appareil Apple, tel que l’iPhone 12, cette période gratuite est prolongée jusqu’en novembre 2021.

Un abonnement qui se justifie encore (même gratuit) ?

Apple TV+ s'est efforcée de devenir une plateforme de streaming unique, dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Et si nous pouvons nous féliciter de la décision d'Apple de donner à ses abonnés quelques mois gratuits additionnels, c'est avant tout une décision commerciale qui permet de conserver une base d'utilisateurs assez large pendant quelques mois encore.

Plus longtemps les membres d’Apple TV+ obtiendront le service gratuitement, plus ils seront susceptibles de regarder de nouveaux contenus et de rester abonnés pour suivre les saisons 2 qui démarreront en 2021. The Morning Show, Dickinson, For All Mankind, Mythic Quest, Ted Lasso et See ne sont que quelques-unes des séries dont la reprise a été confirmée au cours de l’année prochaine.

Malheureusement, le tournage de productions comme The Morning Show a été retardé de plus de six mois en raison de la pandémie mondiale. Aussi cette prolongation de la gratuité est également un moyen, pour Apple TV+, de ne pas perdre les premiers ambassadeurs de son audience.

Apple lancera sous peu Apple One, l'offre d'abonnement tout-en-un qui comprend TV Plus ainsi qu'iCloud, Apple Music, Apple Arcade, Apple News Plus et Apple Fitness Plus. Apple espère sans aucun doute attirer une partie de ses abonnés actuels à se laisser tenter par ce futur service beaucoup plus complet.