Comment mettre en marche une Apple Watch sans iPhone, grâce à la configuration familiale ?

Beaucoup d’amateurs de montres connectées aimeraient passer sur Apple Watch. Seulement voilà, quand on ne possède aucun iPhone et qu’on ne souhaite pas investir dans un smartphone Apple, difficile de profiter pleinement d’un tel modèle. Heureusement, la firme de Cupertino a lancé la configuration familiale, un service inédit qui permet de paramétrer plusieurs montres Apple à partir d'un seul iPhone.

La configuration familiale ne fonctionne que sur les Apple Watch 4 cellulaire et versions ultérieures. Cela inclut l'Apple Watch SE.

Configuration familiale Apple Watch (Image credit: Apple)

Pourquoi la configuration familiale est-elle pratique ?

Imaginons que votre conjoint, vos parents ou vos enfants sont intéressés par l’acquisition d’une Apple Watch, mais qu’ils évoluent avec un smartphone Android ou un trop vieil iPhone pour la mettre en marche. Inutile de procéder à un achat supplémentaire, si vous-même disposait d’un iPhone compatible, il suffit d’activer la configuration familiale.

Mode école (Image credit: Apple)

Une option qui attisera d’abord la curiosité parentale, puisqu’elle permet d’avoir accès à l’itinéraire de vos enfants et de les géolocaliser en cas de problème. S'ils ont une montre couplée à leur propre téléphone. Il est également possible de désactiver leur Apple Watch pendant les cours, pour ne pas les dissiper.

Avec quels modèles d'Apple Watch fonctionne la configuration familiale ?

L’option fonctionne avec les versions cellulaires des Apple Watch 4, l’Apple Watch 5, l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE. Elle nécessite aussi watchOS 7, que vous pouvez télécharger dès à présent.

Puis-je utiliser la configuration familiale à partir d’une Apple Watch qui ne soit pas un modèle GPS + cellulaire ?

Nous craignons que la réponse à cette question soit non.

Dois-je payer un forfait mobile pour utiliser la configuration familiale ?

Oui et non. Il est possible d'activer la configuration familiale sans forfait mobile, à condition que l'Apple Watch soit elle-même un modèle cellulaire. Toutefois, dans ce cas précis, les fonctions principales - telles que le partage de la localisation et la possibilité de passer et de recevoir des appels du porteur - ne seront pas effectives.

Membres de la famille (Image credit: Apple)

Où puis-je obtenir un forfait mobile spécial Apple Watch ?

Si de nombreux opérateurs proposent des forfaits mobiles adaptés à l'Apple Watch dans le monde, tous ne fonctionnent pas avec la configuration familiale. En France, le seul opérateur viable est Truphone qui vous propose un accès pour 7,99 € par mois.

Les utilisateurs couplés bénéficient-ils de toutes les fonctions de l’Apple Watch ?

Non, les utilisateurs couplés à votre iPhone ne pourront pas accéder aux notifications de l'ECG, au suivi du sommeil, à celui de l'oxygène sanguin, aux podcasts et aux actualités, à la télécommande, aux commandes domotiques et à Apple Pay. Ce qui est logique puisque les principaux usagers de cette option sont mineurs.

Y a-t-il une limite d’âge pour administrer la configuration familiale ?

Oui. Les moins de 18 ans verront la fonctionnalité Détection des chutes désactivée sur leur montre, car comme tous les parents le savent, les enfants tombent partout et tout le temps. De même, ils ne recevront aucune notification liée à la fréquence cardiaque ou au régime calorique. Mais le compteur de pas, lui, est toujours actif.

Allumez la montre à paramétrer et rapprochez-la de votre iPhone. Vous verrez une fenêtre pop-up apparaître. Suivez la procédure qui défile sur votre iPhone. Deux options s'offrent à vous : configurer pour soi-même ou pour un membre de la famille. Quelle que soit l'option choisie, vous appairez la montre comme d'habitude et vous définissez un code d'accès.

(Image credit: Apple)

L'étape suivante est différente, car vous devez choisir un membre de la famille. Si vous avez déjà activé le partage familial sur votre compte iCloud, vous verrez une liste des membres de la famille disponibles ; si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter un nouveau membre ici.

Une fois la tâche effectuée, il vous est possible d’activer la fonction « Demander l’autorisation d’achat » qui vous permettra de contrôler (et d’approuver ou non) tout téléchargement ou achat depuis l’Apple Watch associée. Ensuite, vous pouvez choisir de bloquer/débloquer certaines applications, notamment Trouver des personnes, Siri, Messages, Données de santé, Appels d'urgence, Activité et Photos. Vous pouvez également créer une liste de contacts des personnes avec lesquelles vous souhaitez que votre enfant puisse communiquer.

Enfin, il y a le « mode Ecole ». C'est une sorte de fonctionnalité « Ne pas déranger » à activer pendant les cours et qui bloque tout usage d’applications sur ce créneau horaire. Le paramétrage de ce mode est assez souple et peut être désactivé pendant l’heure du déjeuner ou chaque récréation, par exemple.

Mode école (Image credit: Apple)

Mon enfant ou un autre membre de la famille peut-il désactiver la configuration familiale ?

Oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent désactiver la configuration familiale dans l'application Paramètres de leur Apple Watch, et ils peuvent également utiliser les paramètres pour modifier les préférences de leur appareil.