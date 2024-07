Quelles montres connectées acheter lors du l'Amazon Prime Day ?

L'Amazon Prime Day est l'occasion idéale de mettre la main sur les appareils technologiques que vous convoitez, mais à un prix nettement inférieur. Au cours de cette journée de rabais, les économies que vous pouvez réaliser peuvent vraiment s'accumuler, vous laissant avec une sélection de nouveaux gadgets performants que vous avez payés beaucoup moins cher que le prix courant.

Cela s'applique aussi bien aux meilleures smartwatches qu'à toutes les autres catégories de produits sur Amazon. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle smartwatch ou d'un tracker de fitness pour recevoir des notifications et des appels au poignet, suivre vos pas, votre sommeil, votre rythme cardiaque et vos entraînements, vous pouvez vous procurer l'un de ces ordinateurs de poignet à un prix très bas sur Amazon cette année.

Nous avons sélectionné ici trois smartwatches qui valent la peine d'être recherchées lors de l'Amazon Prime Day : il s'agit d'appareils de qualité supérieure, que nous avons bien évalués et qui sont susceptibles d'être mis en avant dans les ventes. Il s'agit notamment de modèles en lice pour nos guides de la meilleure Apple Watch et de la meilleure montre connectée Android, si bien que vous êtes satisfait, quel que soit votre smartphone de prédilection.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

La Galaxy Watch 5 Pro (Image credit: Future)

Comme vous le dira notre test de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro [en anglais], il s'agit tout simplement de l'une des meilleures smartwatches jamais sorties des chaînes de production de Samsung. Élégante, robuste, puissante, polyvalente, qu'y a-t-il à redire ? Elle coche toutes les cases qui doivent être cochées pour un dispositif portable de ce type, puis ajoute d'autres cases auxquelles vous n'auriez pas pensé et les coche également.

Dans notre évaluation, nous avons utilisé des expressions telles que "le compagnon portable le plus prêt à gravir le mont Everest" et nous avons ajouté des mots tels que "beau", "robuste" et "accrocheur". Comme vous pouvez le constater, nous sommes très impressionnés par ce que Samsung a réussi à mettre au point ici, et votre poignet peut en profiter.

Alors, pourquoi une smartwatch d'une telle qualité serait-elle disponible à un prix inférieur ? La Samsung Galaxy Watch 7 est sur le point d'être lancée, ce qui signifie que les anciens modèles subiront des baisses de prix, qui pourraient être significatives. Alors que certains d'entre vous voudront attendre le nouveau modèle, vous pourrez économiser pas mal d'argent sur la Galaxy Watch 5 Pro.

La Galaxy Watch 5 Pro gérera tout ce dont vous avez besoin, des notifications téléphoniques à la navigation virage par virage, en passant par le comptage des pas, la surveillance de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil.

Apple Watch Series 7

L'Apple Watch 7 (Image credit: Future)

Lorsque l'Apple Watch 7 est apparue pour la première fois sur la scène des smartwatches, nous l'avons décrite dans notre test de l'Apple Watch 7 comme "un superbe second écran pour les utilisateurs d'iPhone" et comme un objet portable offrant "une grande variété de fonctionnalités impressionnantes". C'est une preuve supplémentaire qu'Apple a vraiment trouvé ses marques en termes d'offres de smartwatches, et le seul reproche que l'on puisse lui faire est qu'elle ressemble beaucoup aux Apple Watch précédentes et suivantes - ce qui n'est pas si mal.

Vous pouvez certainement faire tout ce que vous voudriez faire avec une smartwatch. Elle comptera vos pas, suivra votre rythme cardiaque, surveillera votre sommeil, vous rappellera de rester actif, affichera les alertes de votre iPhone, diffusera votre musique et vos podcasts, vous guidera pas à pas vers des lieux spécifiques, vous gardera en contact avec Siri, et bien d'autres choses encore. L'écran OLED de 1,9 pouce est lui aussi très spécial.

La raison des remises potentielles de l'Amazon Prime Day est la même que pour la montre Samsung que nous venons de mentionner : l'Apple Watch 7 n'est plus une montre de la première jeunesse. Le modèle actuel est l'Apple Watch Series 9, et il ne faudra pas attendre longtemps avant que l'Apple Watch Series 10 ne fasse son apparition.

Cela pourrait signifier des économies significatives sur l'Apple Watch Series 7, et même s'il manque quelques fonctionnalités comme les commandes gestuelles des tout derniers modèles, cela ne vous retiendra pas. Vous obtiendrez presque toutes les mêmes caractéristiques et fonctions sur une Apple Watch Series 7 que sur les Series 8 et Series 9, car elle sera toujours éligible au dernier logiciel watchOS 11 lorsqu'il sera déployé plus tard dans l'année - avec la nouvelle application Vitals, des widgets améliorés, et bien plus encore.

Fitbit Sense 2

(Image credit: Andrew Williams)

Il y a beaucoup de choses à apprécier dans cette smartwatch phare de Fitbit, comme le montre notre test de la Fitbit Sense 2 [en anglais] : elle reste l'une des meilleures Fitbits que l'on puisse acheter, et elle est proposée à un prix inférieur (et dans un format plus compact) par rapport à la Pixel Watch 2. Elle est belle, se décline dans une sélection de couleurs sympas et offre de nombreuses options de bracelets.

Si vous avez besoin de suivre quelque chose - pas, stress, fréquence cardiaque, sommeil, SpO2, et plus encore - la Fitbit Sense 2 s'en charge. Elle sait également où vous vous trouvez dans le monde grâce au GPS intégré, peut effectuer des paiements sans contact et dispose d'une batterie qui peut tenir plus de six jours, soit bien plus longtemps que les deux autres montres citées ci-dessus, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de la recharger tous les soirs.

En ce qui concerne les remises de l'Amazon Prime Day, non seulement la Fitbit Sense n'est plus tout à fait la plus récente des smartwatches, mais elle est également livrée avec six mois du service Fitbit Premium inclus tout à fait gratuitement. Cela fait penser que nous pourrions voir des offres spéciales sur cette smartwatch : Les appareils Fitbit font souvent l'objet de remises, agissant comme un produit d'appel pour permettre à Fitbit (et à son propriétaire Google) d'inscrire davantage de personnes à son programme de fitness par abonnement, où se trouve l'argent véritable.

Fitbit Premium est doté d'un grand nombre de fonctionnalités utiles, notamment des mesures et des analyses de santé plus avancées, ainsi qu'une multitude de programmes d'entraînement que vous pouvez suivre pour améliorer votre condition physique. Vous devrez payer le prix fort après les six premiers mois, mais cela devrait vous laisser suffisamment de temps pour déterminer si le programme vous convient - et si vous pouvez acheter la smartwatch elle-même pour moins cher, c'est encore mieux.