Arvostelussa Samsung Galaxy Tab S3

Päivitys: Nyt kun esimerkiksi iPad Pro 11 ja Samsungin oma Tab S4 on julkaistu, on Samsung Galaxy Tab S3:lla enemmän kilpailua kuin koskaan ennen, mutta laite on edelleen varsin laadukas ja tietenkin entistä edullisempi.

Samsung Galaxy Tab S3 on edelleen yksi parhaista Android-tableteista.

Se pystyy lähes kaikkeen samaan kuin iPad Pro 11, mutta maksaa paljon vähemmän. Kun katsoo laadukasta tv-sarjaa Tab 3:n HDR-tuetulta näytöltä, alkaa mietityttää, miltä iPad Pro näyttäisi, jos sekin käyttäisi Android-käyttöjärjestelmää.

Tämä Android -tabletti on ensimmäinen varteenotettava kilpailija 9,7-tuumaiselle iPad Pro:lle, ja sen tekniset ominaisuudet ovat samaa tasoa. Laite sopii hyvin yhteen yhtä tyylikkäiltä näyttävien ja monipuolisten Samsung Galaxy S9:n ja Galaxy Note 9:n kanssa.

Galaxy Tab S3 on sen lasisen muotoilun, HDR-tuetun näytön sekä mukana tulevan S Pen -kynän ansiosta yksi parhaista Android-tableteista markkinoilla.

Tuota arviota ei ole erityisen vaikeaa tehdä, sillä samalle tasolle tässä kokoluokassa nousevat vain Tab S4, jossa on myös omat puutteensa, sekä Google Pixel C ja Asus ZenPad 3S 10, joka ei tosin ole aivan samaa laatua kuin aiemmin mainitut laitteet.

On tosin hieman haastavampaa määritellä, kenelle tämä tabletti sopii parhaiten. Sen hinta on tällä hetkellä (joulukuussa 2018) noin 570 euroa. Ja vaikka laitteen mukana tulee S-Pen -kynä, ei paketissa ole näppäimistöä. Näppäimistön ja tabletin yhteenlaskettu hinta lähestyy jo edullisempien kannettavien hintoja, eikä tabletista ole tehty halvempaa 8-tuumaista versiota. Hinta on tosin laskenut siis jo alle 600 euron, joten ongelma ei ole yhtä iso kuin laitteen julkaisun aikoihin.

Hintaan sisältyy HDR-tuki, aiempaa kirkkaampi näyttö sekä parempi kontrastisuhde.

Galaxy Tab S3 on paras vaihtoehto Samsungin 2-in-1-tableteista niille, jotka haluavat tehdä töitä matkustaessaan – jos siis on valmis ostamaan erikseen näppäimistön. Laite on ohuempi ja kevyempi kuin myös houkutteleva 2-in-1-tabletti Samsung Chromebook Pro, jonka näppäimistöä ei saa irti ja jossa on pienempi S Pen -kynä. Tab S3 tuo vihdoin iPad Prolle varteenotettavaa kilpailua.

Samsung Galaxy Tab S3:n hinta ja julkaisu

Samsung Galaxy Tab S3:n LTE+Wi-Fi version hinta on noin 570 euroa

Näppäimistön voi hankkia noin 150 eurolla

Julkaistiin maailmanlaajuisesti maaliskuussa 2017

Samsung Galaxy Tab S3 on alle 600 euron hinnallaan jonkin verran edullisempi kuin iPad Pro 9,7, josta on tosin saatavilla halvempi 32Gt:n tallennustilan versio.

Tab S3:n hinta-laatusuhdetta parantaa mukana tuleva S Pen -kynä, sillä Apple Pencil -kynästä joutuu maksamaan ylimääräiset 100 euroa. Samsungilla kynän lataamisesta ei myöskään tarvitse huolehtia.

Näppäimistö pitää toki hankkia erikseen Galaxy Tab S3:een, ja sen hinta on 100–150 euroa jälleenmyyjästä riippuen.

Muotoilu

Elegantti muotoilu yhdistelee metallia ja lasia

Käyttömukavuudeltaan parempi kuin sen muoviset edeltäjät

On muuten ulkonäöltään lähes täsmälleen samanlainen kuin Galaxy Tab S2

Samsung Galaxy Tab S3 ei ulkonäöltään eroa erityisen huomattavasti Galaxy Tab S2:sta. Pienet ratkaisut muotoilussa parantavat kuitenkin käyttömukavuutta.

Parhaat muutokset löytyvät tabletin takaa, sillä Tab S3:n takapuoli on lasinen, ja sen värivaihtoehtoina ovat musta tai hopea. Tab S3 näyttää ja tuntuu paremmalta kuin Tab S2, jossa oli muovinen takakansi, ja lasi tuntuu miellyttävämmältä kädessä. Edelliseen malliin jääneet hikiset sormenjäljet tosin vaihtuvat tässä laitteessa Gorilla Glass -lasiin tuleviin tuhruihin, mutta lasinen pinta on silti siis mukavempi käytössä.

Samsung on mitoiltaan (237,3 x 169 x 6 millimetriä) ja painoltaan (429 grammaa) ohuempi ja kevyempi kuin iPad Pro, mutta ero ei todellakaan ole merkittävä (iPad Pro painaa 437 grammaa ja on 6,1 millimetriä paksu). Vertailun vuoksi Tab S2 on 5,6 millimetriä paksu ja painaa 389 grammaa, emmekä oikeastaan huomanneet eroa näiden kolmen tabletin välillä.

Tab S3 näyttää ja tuntuu isokokoisemmalta versiolta Samsung Galaxy S7 -puhelimesta, jossa on käytännöllinen sormenjälkilukija sekä "back"- ja "recent"-painikkeet ("taakse" ja "viimeisemmät") näytön alareunassa. Ilman erillistä näppäimistöä tabletti on parhaimmillaan ennen kaikkea viihdekeskuksena.

Eron tuovat kuitenkin HDR-näyttö isommalla kontrastisuhteella sekä neljä kaiutinta, joiden ansiosta ääni kuulostaa paremmalta kuin yksittäisellä kaiuttimella. Samsung Galaxy Note 7:ssä pääsimme jo testaamaan HDR-sisältöä mobiililaitteella, ja ominaisuus kuului myös jo Galaxy S8:aan ja Galaxy S8 Plussaan.

HDR-näyttö ja neljät kaiutinta

Upea HDR-tuettu näyttö

Ensimmäinen HDR-tuettu tabletti. Se tuo laitteelle enemmän käyttöikää

Erinomainen äänentoisto neljästä kaiuttimesta

Samsungin tablettien ja puhelinten näytöt ovat markkinoiden aatelia kirkkaiden ja resoluutioltaan vakuuttavien Super AMOLED -näyttöpaneelien ansiosta. Lisäämällä pakettiin vielä HDR-teknologian päivitti Samsung jo ennestään loistavan näytön uudelle tasolle.

High Dynamic Range (HDR) tuo samalla 2048 x 1536 Quad HD -resoluutiolla entistä enemmän kontrasteja ja värikylläisyyttä. Eron huomaa erityisesti sellaisissa elokuvakohtauksissa, joissa on vain vähän valoa.

Tab S3:n tukema HDR10-standardi on itse asiassa merkittävämpi juttu kuin jos 4K-näytön mahduttaisi 9,7-tuumaiseen tablettiin. Laajempi kirkkausalue tekee ylimääräisiä pikseleitä suuremman eron kuvanlaatuun – pikselit taas ovat tärkeämpiä, kun kyseessä on esimerkiksi iso 4K-televisio.

Ongelma on kuitenkin se, ettei HDR-sisältöä ole hirveästi saatavilla. Esimerkiksi Netflix tarjoaa varsin rajallisesti HDR-tuettua sisältöä tableteille.

Joudumme siis monilta osin vielä tyytymään Samsungin HDR-demoihin sekä elokuvien trailereihin. Selvä parannus laadussa näkyy heti, mutta koska ominaisuutta ei voi vielä kunnolla hyödyntää, pitää ikään kuin maksaa ennakkoon tabletista, joka tulee jossain vaiheessa tarjoamaan laadukkaampaa sisältöä. Tab S3:n speksit ovat siis mahtavat, mutta tässä vaiheessa sitä on vaikea myydä niiden perusteella keskivertokuluttajalle.

Tab S3:n neljän kaiuttimen avulla pääsee nauttimaan äänentoistosta, joka on huomattavasti parempi verrattuna Tab S2 -malliin sekä moniin muihin tabletteihin. Kaiuttimet on lisäksi kalibroitu seuraamaan käyttäjän liikkeitä, joten ääni suuntautuu eri kohtaan aina kun laitetta kääntää. Ääni kuuluu siis asennossa kuin asennossa ihanteellisesti.

Laitteen HD-kaiuttimet ovat AKG:n tekemiä, ja vaikka niiden basso ei ole erityisen syvä, pääsee Tab S3 äänentoistossa erinomaisen iPad Pro 9,7:n tasolle. Mikäli yhdistää tablettiin hyvät kuulokkeet, kuulostaa myös basso kohtalaiselta. Kuulokkeille löytyy varmasti käyttöä, kun matkustaa laitteen kanssa.

Hyvä juttu on myös se, että tabletista löytyy 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä ja että laite tukee Bluetooth 4.2 -tekniikkaa. Puhelimissa sukupuuttoon kuolemassa oleva kuulokeliitäntä on siis ainakin vielä tableteista löytyvä ominaisuus.

S Pen -kynä

Suurempi S Pen -kynä kuin Note-puhelimissa, tableteissa ja Chromebookeissa

Kynä on litteä ja siinä on klipsi, joten se ei karkaa helposti käsistä

Mikäli ei osta näppäimistöä, ei kynälle ole omaa säilytyspaikkaa

Mukana tuleva S Pen -kynä sekä erikseen ostettava näppäimistö muuntavat Samsung Galaxy Tab S3:n ulkonäköä sekä käyttömahdollisuuksia. Ne ovat välttämättömiä varusteita, mikäli haluaa saada kaiken irti tästä 2-in-1-tabletista.

S Pen -kynä on parannus verrattuna ohueen stylus-kynään, johon olemme tottuneet Samsung Chromebook Prossa sekä Note-puhelimissa. Se on 9,4 millimetriä paksu, joten sitä on helpompi pidellä ja se saa edellisen S Pen -kynän näyttämään hammastikulta. Kynän kärki on yhtä ohut (0,7 mm) kuin aiemmin (ja valmistettu kumista muovin sijaan), ja siinä on napsautettava sivupainike, josta saat esiin tutut Air Command -toiminnot.

Kynästä löytyy tutut työkalut, kuten Notes, Smart Select (rajaa tai käytä lassotyökalua kuvankaappauksissa ja GIF-kuvissa), sekä Screen Write (kirjoita suoraan kuvaankaappaukseen). Mukana tulee myös kolme uutta toimintoa, jotka voi halutessaan lisätä pikakomentoihin: Translate, Magnify (zoomaa lähemmäs) ja Glance (sovelluksen pikainen katselu).

Kirjoittaminen ja piirtäminen sujuvat myös paremmin paksummalla S Pen -kynällä. Kynä vastaa kooltaan suurin piirtein Apple Pencil -kynää, mutta se on lyhyempi ja nelinkertainen paineherkkyydeltään. Tabletti reagoi kynän joka kulmaan. Se on sovelluksesta riippuen hyödyllinen ominaisuus esimerkiksi varjostuksissa. Samsungin mukana tulee valmiina kaksi sovellusta – Notes sekä värityskirjaa muistuttava PEN.UP – ja lisää voi hankkia Google Play Kaupasta.

S Pen -kynää ei voi pitää tabletin sisällä, eikä kynälle löydy luonnollista säilytyspaikkaa, kun se ei ole käytössä. Samsung on lisännyt kynänpidikkeen näppäimistöön, mutta sen saadakseen on tietenkin ostettava ensin näppäimistö. Hyvä juttu on kuitenkin se, ettei S Pen -kynää tarvitse ladata ja että se pysyy muotoilunsa sekä klipsinsä ansiosta käyttäjän ulottuvilla. Apple Pencil -kynä voi pyöriä helposti lattialle, ja sen kanssa lisää ylimääräisiä huolia tuo akun lataaminen.

Näppäimistö

Toimii myös suojakotelona, joka suojaa tabletin molempia puolia

Ei vaadi yhdistämistä tai lataamista – toimii automaattisesti

Läppä ei sulje näyttöä, eikä siinä ole magneettista sulkumekanismia

Mikäli haluaa korvata kannettavansa tällä tabletilla, on Samsung Galaxy Tab S3:n näppäimistö hintansa arvoinen lisävaruste. Näppäimistö on väistämättä täyteen ahdettu mutta toimiva. Siitä löytyvät myös tärkeimmät näppäimet, joiden kovera muotoilu tarjoaa hyvän tuntuman kirjoittamiseen.

Mitä näppäimistöstä puuttuu? Toimintonäppäimiä (F1, F2, F3 jne) siitä ei löydy – eikä tämä oikeastaan haittaa) – mutta kotinäppäin olisi ollut hyödyllinen lisä, sillä nyt käyttäjän pitää kurkottaa laitteen sormenjälkilukijaan avatakseen sen. Olisi myös käytännöllisempää, mikäli hakunäppäin avaisi suoraan Googlen hakukoneen eikä Google Now On Tap -toimintoa.

Muovinäppäinten välissä on kivasti tilaa

Näppäimistö taittuu mukavasti tabletin päälle peittäen sen molemmin puolin pehmeään muoviin. Tämä on käytännöllinen ominaisuus. Applen iPad Pron näppäimistö suojaa vain tabletin etuosaa ja alumiinikuori on herkkä painaumille. Käytännössä Samsung siis tarjoaa takaosan suojan kaupan päälle.

Mikä parasta, näppäimistön toimiminen ei vaadi Bluetooth-yhteyden muodostamista. Näppäimistön yläosassa on kuusi pogo-nastaa, jotka kiinnittyvät magneettisesti Tab S3:n kehykseen.

Olisimme kuitenkin toivoneet, että magneetit olisivat vahvempia. Kun nostaa tabletin ylös, osa näppäimistöstä monesti irtoaa (onneksi näppäimistö pysyy kiinni takaosastaan, jossa on enemmän magneetteja). Näppäimistökuoren läpän pitäisi myös olla magneettinen, jotta se pysyisi suljettuna näppäimistön ollessa taiteltuna tabletin päälle. Sen pitäisi myös sammuttaa tabletin näyttö automaattisesti.