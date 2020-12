Arvostelussa Logitech G Pro X Superlight

Logitech G Pro X Superlight on jatkoa huippumalli Pro Wirelessille yhdellä erolla: painoa on pudonnut merkittävästi. Kuten nimikin jo kertoo, kyseessä on erittäin kevyt hiiri, joka sopii täydellisesti FPS-peleihin sekä muihin nopeita refleksejä ja tarkkuutta vaativiin pelihetkiin. Samalla hillitty ja perinteinen muotoilu varmistaa, ettei se ärsytä kenenkään silmää turhilla RGB-valoilla tai muilla tilpehööreillä. Ainoa merkittävä kritiikki kohdistuu turhan kalliiseen hintaan.

Erittäin kevyiden pelihiirien valikoima on pullollaan erilaisia vaihtoehtoja. Näistä kuitenkin vain ani harva lupaa samanlaista luksusta kuin Logitechin G Pro X Superlight. Se pohjautuu suosittuun Pro Wireless -huippumalliin, joka on jo itsessään erittäin kevyt pelihiiri. Valmistaja on kuitenkin onnistunut tiputtamaan sen elopainosta vielä neljänneksen pois säilyttäen silti parhaat ominaisuudet paikallaan.

Lopputulos tuntuu todella onnistuneelta. Pro X Superlight painaa vain 63 grammaa, joten se sopii erityisen hyvin hektisiin ja nopeatempoisiin räiskintäpeleihin. Samalla se on keveydestään huolimatta vankkaa tekoa. Ensivaikutelma saattaa tuntua turhankin kevyeltä, mutta käytössä laadukas muotoilu erottuu nopeasti edukseen.

Toisin kuin monet mallit, Logitech G Pro X Superlight luottaa huomaamattomaan muotoiluun. Se ei sisällä RGB-valaistusta tai muuta ylimääräistä koristelua. Painonpudotus on vienyt valaistusominaisuuden ohella myös oikeassa kyljessä olevat painikkeet eteen- ja taaksepäin liikkumiselle. Tämän vuoksi uutuusmalli ei sovellu vasenkätisille yhtä hyvin kuin Pro Wireless.

Pro X Superlightin hinta tuntuu hitusen kovalta, kun huomioi sen ominaisuudet. Hiiri luottaa yksinomaan kevyeen painoon, eikä siinä ole juurikaan muuta erityistä. Käytännössä ainoat vielä kalliimmat mallit ovat Razerin ja Madcatzin huippumallit, jotka tarjoavat erityisten ominaisuuksien lisäksi vieläpä vaihdettavia painikkeita, säädettävän painon sekä muuta luksusta. Myös halvemmista vaihtoehdoista piisaa erittäin hyviä ja kevyitä malleja valinnanvaikeudeksi asti.

Jos hinta ei ole ongelma ja vaadit pelihiireltäsi ennen kaikkea keveyttä, on Pro X Superlight erittäin hyvä valinta. Sen Pro Wirelessista tuttu rakenne sekä huomaamaton muotoilu tarjoavat tyylikkään ja mukavan hiiren pelikäyttöön.

Hinta ja saatavuus

Logitech G Pro X Superlight julkistettiin 18. marraskuuta, ja sen odotetaan saapuvan myyntiin joulukuun puolivälin nurkilla. Se on saatavana mustana ja valkoisena suositushintaan 149 euroa.

Se on huomattavasti enemmän kuin mitä Logitech veloittaa esikuva G Prosta. Samaan hintahaarukkaan osuu myös kilpailevan Razer-valmistajan DeathAdder V2 Pro.

Pro X Superlight on muotoilultaan yksinkertainen ja hillitty. (Image credit: Truls Steinung)

Muotoilu

Logitechin pelihiiret voidaan jakaa kahteen sarjaan. Tarjolla on niin futuristisempi ja räväkämpi G-sarja kuin vakavaan pelikäyttöön tarkoitettu G Pro -sarjakin. Pro X Superlight lukeutuu näistä kahdesta jälkimmäiseen.

Pro X Superlight pohjautuu suosittuun Logitech G Pro Wireless -malliin. Merkittävin ero esikuvaan on paino. Logitech on poistanut mallista kaiken tarpeettoman sekä ylimääräisen, joten jäljellä on vain kaikesta olennaisin: kaksi peruspainiketta, rulla sekä sivussa olevat painikkeet eteen- ja taaksepäin liikkumiselle. Turhien kilkkeiden poistaminen on vienyt hiiren painosta jopa neljänneksen. X Superlight painaa vain 63 grammaa.

Keveys tuntuu pakettia avatessa jopa arveluttavalta. Kun hiiren nostaa laatikosta ensimmäistä kertaa, on tuntuma hitusen hauras ja jopa halpa. Tämä johtuu vain perinteisestä oletuksesta, jonka mukaan paino ja jykevyys yhdistetään mielikuvissa laadukkaaseen rakenteeseen. Pro X Superlight osoittaa klassisen ajattelutavan vanhentuneeksi. Hiiri on todellakin pieni, mutta jo pieni perehtyminen osoittaa sen olevan lujaa tekoa.

Rulla on samanlainen kuin Pro Wirelessissa. Tarkoituksena on ollut keventää rakennetta parhaan mukaan käyttämällä mahdollisimman vähän muovia. Rulla tuntuu muuta hiirtä heikommalta, eikä täten yllä Logitechin perinteiseen laatuun. Onneksi se on kuitenkin käytössä erittäin tarkka.

Myös muut painikkeet toimivat Logitechille perinteiseen tapaan mallikkaasti. Vaikka arvostelujakson aikana ei luonnollisestikaan ole mahdollisuutta klikkailla jokaista painiketta miljoonia kertoja kestävyyden varmistamiseksi, tuntuu niiden rakenne vahvalta.

Pudonneen painon myötä on kuitenkin jouduttu tekemään yksi merkittävä kompromissi G Prohon verrattuna. Koska Pro X Superlightissa on selauskäyttöön tarkoitetut painikkeet vain hiiren vasemmalla reunalla, ei se sovellu järin hyvin vasenkätisen työkaluksi. Ratkaisu on ymmärrettävä mutta silti harmillinen.

Toinen kyydistä pudonnut erikoisuus on RGB-valaistus. Se jakaa kuitenkin jo lähtökohtaisesti mielipiteitä, joten asia on täysin omien mieltymysten mukaan plussa tai miinus.

Pelaaminen

Vierityspyörän pinnoitus tekee siitä mahdollisimman kevyen. (Image credit: Truls Steinung)

G Pro X Superlightin keveys pyrkii tuomaan mahdollisimman paljon tarkkuutta pelikäyttöön. Monille painonpudotus tarjoaakin edun kiihkeimmissä taisteluissa. Kaikkien mieltymyksiin se ei kuitenkaan sovi, joten kannattaa ehdottomasti kokeilla hiiren keveyden sopivuutta omaan pelityyliin.

Keveyden ansiosta hiiri tarjoaa suurimman edun erityisesti niille, jotka tapaavat nostaa hiirtä sitä käyttäessään. Tällöin Pro X Superlightia on helpompi nostaa eikä se rasita kättä samalla tavalla kuin monet muut mallit. Toisaalta taas hiirtään mattoa vasten pitäville keveys saattaa aiheuttaa ongelmia etenkin hienovaraisissa liikkeissä.

Omaan makuuni kevyt pelihiiri on ehdottomasti parempi. Tämän vuoksi Pro X Superlight toimi arvostelujakson aikana äärimmäisen hyvin nopeita ja tarkkoja liikkeitä vaatineissa räiskintäpeleissä. Vertailin arvostelua varten vuorotellen uutta mallia sekä Logitech G903 -pelihiirtä, ja tässä kilpailussa kevennetty malli tuntui tarkemmalta ja paremmalta. Se on kuitenkin täysin eri asia, parantaako hiiri todellisuudessa tuloksia. Mukavampi tuntuma onneksi riittää perustelemaan hiiren vaihtamisen.

On myös syytä vielä todeta hiiren toimivan hyvin pinnalla kuin pinnalla. Vaikka alusta vaihtui, käyttö tuntui nopealta ja tarkalta.

Ominaisuudet

Hiiri ladataan Logitechin mikro-USB-liittimellä. (Image credit: Truls Steinung)

G Pro X Superlightin lataus onnistuu perinteiseen tapaan mikro-USB-piuhalla. Mukana tuleva kaapeli on vankkaa tekoa ja huomattavasti tavallista mikro-USB-ratkaisua kestävämpi. Logitechin olisi silti korkea aika siirtyä USB-C-liitännän käyttöön.

Yhteys hiiren ja koneen välillä onnistuu USB-sovittimella. Logitechin oma Lightspeed-tekniikka onkin korvannut perinteisen bluetoothin, minkä ansiosta viive on saatu aiempaa pienemmäksi. Ennen kaikkea yhteys pysyy vakaana koko ajan, mikä on pelihetkissä tärkeintä.

Kuten Pro Wirelessäkin, myös Pro X Lightspeedin pohjassa on magneettinen kotelo, jonne saa kätkettyä USB-sovittimen vaikkapa matkan ajaksi. Tämä on erityisen kätevää runsaasti liikkuville.

Hiiren mukana saa G Hub -ohjelmiston, jonka avulla voi muokata painikkeiden toimintaa, zoomauksen määrää tai luoda erilaisia painikeyhdistelmiä. Lisäksi tarjolla on integroidut tuet tiettyjen Discord-toimintojen suorittamiseen. Hiiren rajallisen painikemäärän vuoksi ominaisuudet eivät saa irti kaikkea potentiaaliaan, mutta niiden mukanaolo tarjoaa silti monille hyödyllisiä mahdollisuuksia.

Yhteenveto

Pro X Superlight on tiputtanut painon hillitsemiseksi kaiken ylimääräisen pois. (Image credit: Truls Steinung)

Osta, jos...

Haluat erittäin kevyen hiiren

Jos etsit erittäin kevyttä ja huomaamatonta pelihiirtä, voit lopettaa etsinnän. Pro X Superlight on tarpeisiisi täydellinen valinta.

Haluat tarkan hiiren

Logitechin Hero-sensori on kerännyt ansaittua kiitosta aiemminkin, eikä voittava valinta petä tälläkään kertaa.

Haluat tyylikkään ja huomaamattoman hiiren

Pro X Superlight on pelihiirien joukossa ehdottomasti hillityimpiä vaihtoehtoja. Tosin samalla on syytä huomata, että vanhempi G Pro Wireless näyttää pitkälti identtiseltä – kunhan siis poistat ensin RGB-valot käytöstä.

Älä osta, jos...

Etsit edullista pelihiirtä

Pro X Superlight on erinomainen pelihiiri, mutta samalla se on hintahaarukan kalliimmasta päästä. Markkinoilla piisaa lukuisia edullisempia ja silti lähes yhtä hyviä vaihtoehtoja.

Käytät hiirtä vasemmalla kädellä

Logitech on joutunut painonhallinnan nimissä poistamaan oikean kyljen eteen- ja taaksepäin vievät painikkeet. Tämän vuoksi hiiri ei sovellu vasenkätisille kovinkaan hyvin.

Jos haluat hiireen RGB-valot tai muita koristeita

Jos haluat pelihiiren vilkkuvilla valoilla, kannattaa suunnata katse muihin malleihin.

Arvosteltu marraskuussa 2020.