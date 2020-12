Test: Logitech G Pro X Superlight

Logitech G Pro X Superlight er resultatet av at Logitech har finpusset toppmodellen Pro Wireless med et eneste mål for øyet: å redusere vekten. Og som navnet tilsier er dette en superlett mus som vil passe glimrende for alle som spiller FPS-spill og andre spill som krever raske reaksjoner og høy presisjon. Samtidig er dette også en diskret og neddempet modell som vil tiltale dem som er allergisk mot blinkende RGB-lys. Det eneste store ankepunktet er at prisen er rimelig stiv.

Tilbud på Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Logitech G Pro X Lightspeed... Elkjop 2 090 kr

Kort oppsummert

Superlette gaming-mus er ikke en ny oppfinnelse – faktisk finnes det en hel haug med slike produkter på markedet – men få av dem lover like mye som Logitech G Pro X Superlight. Den er nemlig basert på en av markedets mest populære toppmodeller Pro Wireless som i tillegg allerede er en svært lett modell, men Logitech har tatt det samme designet og justert det kraftig for å kutte ned på vekten, mens de bevarer de beste sidene til originalen.

Og vi opplever at de i stor grad har lykkes med dette prosjektet. Pro X Superlight er for det første ekstremt lett med sine 63 g, og for deg som vil ha en mus som er spesielt godt egnet til raske bevegelser i FPS-spill så er den et glimrende valg. I tillegg opplever vi den også som ekstremt solid – i hvert fall etter at vi har kommet over førsteinntrykket som sikkert vil være litt rart for mange, fordi kvalitetsprodukter sjeldent har spesielt lav vekt.

Utover det er Logitech G Pro X Superlight også et godt valg for deg som vil ha en diskret og stilren mus uten masse designdetaljer og RGB-lys. Dette er nemlig også ting Logitech har droppet for å holde vekten nede.

Det er imidlertid verdt å merke seg at de samtidig også har droppet frem- og tilbakeknappene på høyre side som sikret at Pro Wireless var like godt egnet for både høyre- og venstrehendte.

Ikke minst kommer vi ikke unna at prisen til Pro X Superlight er rimelig stiv, spesielt med tanke på at den ikke er utstyrt med andre finesser enn at den er lett. De eneste andre modellene som er dyrere enn Pro X Superlight, er toppmodeller fra Razer og Madcatz som byr på avanserte finesser som utbyttbare knapper, justerbar vekt og haugevis av tilpasningsmuligheter. Det er også verdt å merke seg at det finnes langt rimeligere alternativer på markedet for deg som vil ha en lett mus men har litt trangere budsjett.

Om penger derimot ikke er en sak og du liker det enkle og diskret Pro Wireless-designet til Logitech og kunne tenke deg en variant av dette som er spesielt justert med tanke på lav vekt, så er Pro X Superlight et glimrende valg.

Logitech G Pro X Superlight: Pris og tilgjengelighet

Logitech G Pro X Superlight ble lansert 18. november, og er ventet å bli tilgjengelig for salg i norske butikker i løpet av desember. Den er å få kjøpt i en sort og en hvit utgave, og veiledende pris er satt til 1599 kroner.

Det er betydelig mer enn hva Logitech tar for G Pro som denne musen er basert på, og også samme pris som Razer tar for sin DeathAdder V2.

Designet til Pro X Superlight er enkelt og diskret. (Image credit: Truls Steinung)

Design

Logitech har delt sine gaming-mus opp i to hovedserier, nemlig den mer futuristiske og flashy G-serien, og den nøkterne og proff-fokuserte G Pro-serien, og Pro X Superlight hører altså til sistnevnte kategori.

Pro X Superlight er basert på den populære toppmodellen Logitech G Pro Wireless, men det er tydelig at de har redesignet den med tanke på kun én ting – nemlig vekt. Her har de fjernet alt som er unødvendig, og strippet musa ned til det aller nødvendigste: to museknapper, et musehjul og de typiske frem- og tilbake-knappene på siden. Sammenlignet med Pro Wireless, har Logitech klart å redusere vekten med 25 prosent til bare 63 g.

Og når du tar den ut av esken er det ingen tvil om at den er lett – faktisk så lett at den føles ganske skjør og til og med litt billig. Det er nå en gang slik at vi har en tendens til å forbinde vekt med kvalitet fordi det signaliserer at produsenten har brukt solide materialer av høy kvalitet, men denne tankegangen må vi legge bort i denne sammenhengen. Her er den lave vekten hele poenget, og ved nærmere ettersyn er vi ikke i tvil om at G Pro X Superlight er solid bygget.

Rullehjulet har det samme designet med «eiker» som vi finner i Pro Wireless, sannsynligvis for å bruke minst mulig plast og dermed redusere vekten. Dette har dermed ikke den solide og kontante følelsen vi kjenner fra en del andre Logitech-mus, men det oppleves likevel som presist i bruk.

Som vanlig med Logitech-mus føles de andre knappene også presise og pålitelige, og det er ingen grunn til å tro at de ikke vil være slitesterke og holde lenge.

En ting G Pro X Superlight har mistet sammenlignet med G Pro, er frem- og tilbake-knappene på høyre side. Dermed er ikke Superlight-varianten like godt egnet for venstrehendte. Vi antar dette også er gjort for å redusere vekten mest mulig, men det er synd for dem som kunne hatt nytte av dette.

Pro X Superlight har for øvrig også mistet RGB-belysningen i logoen, men avhengig av hva man liker så kan det like godt ses på som en fordel mer enn en svakhet.

Brukeropplevelse

Rullehjulet har eiker, slik at det også er lettest mulig. (Image credit: Truls Steinung)

G Pro X Superlight er altså en ekstremt lett mus, og tanken er selvfølgelig at den skal øke presisjonen når du spiller slik at du skal få en fordel i kampens hete. Om du faktisk gjør det, er imidlertid avhengig av spillestil og ikke minst hvordan du bruker selve musen.

Størst fordel vil den nok gi for dem som løfter musen ofte mens de peker. Da kreves det mindre krefter å flytte på den, du blir mindre sliten og du kan potensielt flytte den fortere. Er du derimot typen som bruker høy pekehastighet og holder musa plantet på musematten til enhver tid, så kan det være at den lave vekten faktisk gjør deg mindre presis når du gjør små bevegelser.

Undertegnede er av den første typen, og opplevelsen er at Pro X Superlight gjør seg veldig godt i spill som krever raske og presise bevegelser som for eksempel førstepersonsskytespill. En direkte sammenligning med en Logitech G903 understreket denne forskjellen, og G Pro X Superlight gir faktisk følelsen av å kunne reagere fortere og med mindre fysisk innsats. Om dette kan overføres til bedre resultater i spill er en annen sak, men om G Pro X Superlight kan gi deg en bedre opplevelse når du spiller så kan jo det i seg selv være nok.

Det er også verdt å trekke frem den gode Hero-sensoren til Logitech, som fungerer glimrende på de aller fleste underlag og som føles veldig responsiv.

Funksjoner

Musen lades med Logitechs proprietært utformede mikro-USB-plugg. (Image credit: Truls Steinung)

G Pro X Superlight lades med Logitechs vanlige proprietært utformede mikro-USB-kabel. Denne har den fordelen at pluggen er mer robust og sitter bedre fast enn en vanlig mikro-USB-plugg, men vi tenker samtidig at det kanskje er på tide for Logitech å oppgradere til USB-C.

Tilkoblingen mellom mus og datamaskin skjer også via en proprietær USB-dongle. Den tilkobles altså ikke til via Bluetooth, men i stedet via Logitechs egen Lightspeed-teknologi. Fordelen er blant annet lavere forsinkelse, og vi opplever i hvert fall musa som svært responsiv. Tilkoblingen er i tillegg også stabil.

I likhet med Pro Wireless, er også Pro X Lightspeed utstyrt med et magnetisk lokk på undersiden, og under dette skjuler det seg et spor der du kan lagre USB-donglen når den ikke er i bruk. Dette er praktisk hvis du stadig er på farten.

Den tilhørende G Hub-programvaren inneholder de vanlige tilpasningsmulighetene for knappene, og du kan sett opp hver enkelt knapp til å utføre systemhandlinger inkludert alt fra justering av volum til zooming, de kan utføre knappekombinasjoner og de kan aktivere makroer. Ikke minst finnes det innebygget støtte for å utføre bestemte handlinger i Discord og OBS. Alt dette er naturlig nok mer nyttig når det er snakk om en mus med flere knapper, men det er jo hyggelig at mulighetene er på plass likevel.

Bør du kjøpe Logitech G Pro X Superlight?

Pro X Superlight er strippet ned til det aller viktigste, og det er for ekstra finesser å finne her. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en superlett kvalitetsmus

Hvis en superlett og diskret gaming-mus er akkurat det du er ute etter, så er Pro X Superlight er glimrende valg.

… du vil ha Logitechs gode sensor

Hero-sensoren til Logitech er godt anerkjent fra før, og den fungerer glimrende også her.

… du vil ha en gaming-mus med diskret design

Pro X Superlight er blant de mer diskret gaming-musene på markedet, men det er også verdt å merke seg at Logitechs opprinnelige Pro Wireless er omtrent like diskret – så lenge du deaktivere RGB-lyset i hvert fall.

Ikke kjøp den hvis ...

… du har trangt budsjett

Pro X Superlight er et godt valg for deg som vil ha en superlett mus, men hvis du har trangt budsjett så finnes det også mange andre lette mus på markedet som koster langt mindre.

… du bruker mus med venstre hånd

En av kompromissene Logitech har inngått for å holde vekten ned er at de har fjernet frem- og tilbakeknappene på høyre side, og det gjør den mindre egnet for venstrehendte.

… du vil ha RGB-lys i gaming-musa di

Hvis du er typen som vil ha en gaming-mus med blinkende lys i alle regnbuens farger, så finnes det mange andre alternativer å velge mellom.

Først testet: november 2020