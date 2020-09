Arvostelussa Honor MagicBook 14

Honor MagicBook 14 on hyvä edullinen kannettava, joka erottuu muutamilla näppärillä ominaisuuksillaan sekä komealla muotoilullaan. Valitettavasti tehot eivät kuitenkaan yllä kilpailijoiden tasolle. Lopputuloksena on mainio vaihtoehto päivittäiseen peruskäyttöön, mutta samalla se taistelee tällöin huomattavasti edullisempia Chromebookeja vastaan.

Honorista juolahtaa herkästi mieleen ensimmäisenä puhelimet, mutta se ei suinkaan ole kiinalaisvalmistajan ainoa tuoteperhe. Aivan kuten emoyhtiö Huawei MateBook D 15 -läppärillään, myös Honor pyrkii määrittämään keskihintaisten kannettavien markkinat uusiksi tuoreella MagicBook 14 -vaihtoehdollaan.

Kumpaakaan valmistajaa ei voi syyttää yrityksen puutteesta. Ja kuten arvostelussamme kävi aiemmin ilmi, Huawei MateBook D 15 todella onnistuu monilla osa-alueillaan. Erityisesti laadukas muotoilu erottuu edukseen edullisessa kannettavassa. Valitettavasti akkukesto ja näytön laatu jättivät kuitenkin toivomisen varaa.

Onnistuuko Honor paikkaamaan Huawein kömmähdykset ja tuomaan oikeasti markkinoille kannettavan, joka taistelee rinta rinnan selvästi kalliimpia vaihtoehtoja vastaan?

Valitettavasti vastaus on enimmiltä osin kielteinen. Samalla se kuitenkin onnistuu tarjoamaan 649 euron hinnallaan varteenotettavan kannettavan arkiseen käyttöön.

Hinta on moniin teknisiin tietoihin nähden houkutteleva. Windows 10 ja 8 gigatavua RAM-muistia on keskimääräisesti voittava yhdistelmä. Kevyessä käytössä se todella riittääkin, mutta valitettavasti AMD Ryzen 5 3500U -prosessori ei riitä vaativammassa käytössä saati pelaamisen tarpeisiin.

Huawein tapaan on kuitenkin kehuttava muotoilua. Honor MagicBook 14 näyttää selvästi arvokkaammalta kuin mitä hintalappu kertoo. Runsas liitäntävalikoima erottuu edukseen USB-C- ja USB-A-paikoilla. Lisäkapistukset eivät jää siis tyhjänpäiväisiksi.

MateBook D 15 ja MagicBook 14 on veistetty monin tavoin samasta puusta. Webkamera on sijoitettu näppäimistöön, mikä mahdollistaa sen vikkelän piilottamisen tai aktivoinnin. Toisaalta sen sijainnissa on hyviä ja huonoja puolia.

Kun webkamera on näppäimistössä, tarjoaa se toisaalta varmuuden yksityisyydestä. Samalla se on kuitenkin turhan alhaalla esimerkiksi videopalavereihin, joissa joudut ottamaan ylös muistiinpanoja. Alhaalta päin taltioituva kuva täyttyy näppäimistöllä liikkuvista sormista, mikä ei ole erityisen miellyttävää vastapuolelle.

Näytön 1080p-resoluutio on hyvä, mutta kirkkaus jää meidän mielestämme turhan pieneksi. Tämä on harmi, sillä Dolby Atmos -sertifikoidut kaiuttimet ovat selvästi muiden budjettiluokan läppäreiden vastaavia paremmat.

Kaikkinensa Honor MagicBook 14 on hyvä keskihintainen kannettava, joka tarjoa muutamia erinomaisia ominaisuuksia sekä upean muotoilun edulliseen hintaan. Tehot jäävät kuitenkin siinä määrin vajaaksi, että peruskäyttöön on tarjolla myös merkittävästi edullisempia Chromebookeja.

Prosessori: AMD Ryzen 5 Mobile 3500U (neljä ydintä, 4 Mt cache, up to 3,7 GHz)

Näytönohjain: AMD Radeon Vega 8

Muisti: 8 Gt DDR4 (2 400 MHz)

Näyttö: 14" FHD (1 920 x 1 080)

Tallennustila: 256 Gt SSD

Liitännät: 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x 3,5 mm kuulokeliitäntä

Liitettävyys: 802.11ac (2x2 MIMO), Bluetooth 5

Kamera: 1 MP webkamera

Paino: 1,38kg

Mitat: 322,5 x 214,8 x 15,9 mm

Hinta ja saatavuus

Honor MagicBook 14 on ilmestynyt maailmalla jo aiemmin, mutta Suomessa läppärin saapumista on jouduttu odottamaan. Julkistuksesta kerrottiin lopulta syyskuun ensimmäisenä päivänä.

MagicBook 14 -läppäri saapuu kauppoihin syyskuun 14. päivä. Laitteen suositushinta on 649 €.

Toisin kuin suurin osa malleista, Honor MagicBook 14 ilmestyy Suomessa vain yhtenä versiona. Julkaistavassa läppärissä on AMD Ryzen 5 3500U -prosessori, 8 Gt RAM-muistia sekä 256 gigatavua tallennustilaa.

Koneen sisällä olevat komponentit voivat syystäkin kuulostaa tutulta yhdistelmältä. Vastaavalla kattauksella kasatut Huawei MateBook D 14 sekä Huawei MateBook D 15,6" on saatavissa Suomessa hintaan 699 €. Näissä eroavaisuutta on vain näytön koko, joka on D 15,6" -mallissa vajaan kaksi tuumaa Honorin läppärin vastaavaa isompi.

Vertailu Huawein vaihtoehtoihin on kohtuullista, sillä MateBook-malleista on saatavissa myös isommalla kovalevyllä varustetut versiot. Hintalapun nouseminen on mielestämme kohtuullinen lisäkulu ekstratilasta. Erityisesti nykyaikana 256 gigatavua käy nimittäin herkästi turhan pieneksi.

Joka tapauksessa Honor MagicBook 14 tarjoaa varsin houkuttelevalla hinnalla hyvän vaihtoehdon. AMD Ryzen 5 3500U ei yllä prosessoritaiston terävimmälle huipulle, mutta kahdeksan gigatavun RAM-muisti paikkaa puutteita onnistuneesti. Sen vähempään emme nykyaika suosittele tyytymäänkään.

Muotoilu

Siinä missä Huawei MateBook D on ottanut melkoisen runsaasti vaikutteita Applen laitteista, Honor MagicBook 14 luottaa enemmän omaan tyyliinsä. Tai ainakin ulkokuorensa osalta.

Metallinen ulkokuori tekee niin hopeisesta Mystic Silver- kuin harmaasta Space Gray -vaihtoehdostakin arvokkaamman näköisen kuin mitä hintalappu oikeasti on. Lisäksi reunassa oleva pieni sininen silaus näyttää valon osuessa erittäin hyvältä.

Kannessa oleva Honorin logo on hivenen yllättäen hivenen sivussa. Muutoin ulkokuori on suunniteltu erittäin hyvällä ja hillityllä maulla. Toisin kuin monet edullisen hintaluokan kilpailijat, MagicBook 14 ei kikkaile ulkoasullaan.

Kannettavien kohdalla huomio keskittyy kokoon ja painoon. Honor MagicBook 14:n strategiset mitat ovat 322,5 x 214,8 x 15,9 mm sekä 1,38 kilogrammaa. Se ei siis ole pienin eikä kevyin, mutta laitetta on yhtä kaikki erittäin mukava kuljettaa arjessa mukana. Lisäksi tätä kevyemmät mallit tapaavat maksaa myös roimasti enemmän.

Läppärin oikealla sivustalla on USB-A-portti sekä kuulokeliitäntä. Vasemmalla puolella on taasen toinen USB-A-portti, aukko USB-C:lle sekä HDMI-väylä.

Liitäntäpaikkoja on maltillisesti, eikä määrä anna aihetta kritiikille. Erityisesti USB-vaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuksia normaaliin arkisiin tarpeisiin.

Kannattaa kuitenkin huomata, että USB-C-porttia käytetään myös lataamiseen. Ratkaisu on kaksipiippuinen, sillä siinä missä se helpottaa laturivalikoiman hallintaa, rajoittaa se myös akun käydessä vähiin USB-C-liitännän vaativien laitteiden käyttöä.

Jos muista erottuva ulkokuori antaa aihetta ylisanoille, kannen auetessa tilanne muuttuu merkittävästi. Honor MagicBook 14 näyttää nimittäin sisältäpäin todella tutulta. Syy onkin selvä, sillä näppäimistö on yksi yhteen Huawei MateBook D:n kanssa.

Jo MateBook D -arvostelussamme tartuimme kiinni siihen, miten näppäimistö näyttää identtiseltä Applen MacBookin kanssa. Tämä ei taida olla pelkästään mielikuvitustamme, sillä samankaltaisuus on jopa hämmentävää. Toisaalta jos haluaa matkia jotakuta, kannattaa ehdottomasti tarkkailla kaikkein parasta.

MateBook D:n ja MateBook 14:n käyttäjät ovat jo tottuneet virtanäppäimeen, joka toimii samalla myös sormenjälkitunnistimena. MagicBook 14 tarjoaa saman kirjautumismahdollisuuden Windows 10:een, mikä on nopea ja näppärä tapa hoitaa laitteen käynnistys.

Huawein malleista tutuksi tullut piilopaikka webkameralle on myös mukana. Kamera on piilotettu näppäimistöön F6- ja F7-painikkeiden väliin. Nappia painamalla esiin loikkaavan vempaimen sijoittelu on vahvasti makuasia.

On myönnettävä, että piilotus näppäimistöön tuo runsaasti yksityisyydensuojaa. Kun kameran painaa takaisin kätköönsä, kamera sulkeutuu kokonaan. Näinpä voit olla täysin varma, että kamera on pois päältä silloin kun näin haluat.

Toinen merkittävä pluspuoli koskee laitteen ulkoasua. Kun kamera ei vaadi tilaa näytön yläpuolelta, reunasta on saatu merkittävästi tavallista kapeampi. Näyttö viekin vaikuttavat 84 prosenttia yläosasta. Ratkaisu tuo läppärille runsaasti modernia tyyliä.

Mukana tulee kuitenkin myös miinuspuolia. Ensinnäkin alhaalta kuvaava kamera tarkoittaa samalla monille kiusallisia kuvakulmia. Siinä missä suurin osa on varmasti tottunut katsomaan kameraan puhuessaan, uusi sijainti ei tee tästä helppoa. Leuan on oltava rinnassa katsekontaktia varten, minkä lisäksi ruudulta lukeminen paljastuu huomattavasti helpommin kuin perinteisessä ratkaisussa. Lisäksi kirjoittavan sormet peittävät kameran näkökentän jatkuvasti, mikä tekee vastapuolen katselukentästä epätoivotun.

Ruutu itsessään yltää 1080p-resoluutioon. Vaikka parempiakin vaihtoehtoja on tarjolla, kuva pysyy miellyttävän terävänä ja selkeänä. Kirkkaus jättää sen sijaan hitusen toivomisenvaraa, joka paljastuu erityisesti auringonpaisteessa.

Kaikkinensa Honor MagicBook 14:n muotoilu on hyvällä tasolla hintaan nähden. Monia verrokkeja matalampi hinta näkyy muutamina kompromisseina, mutta moderni ulkoasu antaa onneksi pienet kauneusvirheet anteeksi.

Benchmarks Näin Honor MagicBook 14 (2020) suoriutui meidän benchmark-testeissä: 3DMark Sky Diver: 8 318; Fire Strike: 2 374; Time Spy: 849;

Cinebench R20: 1 355;

GeekBench 5 moniydin: 2 875;

Yhdellä ytimellä: 694;

PCMark 8 (Home Test): 3 016;

PCMark 8 Akkukesto: 4 tuntia ja 3 minuuttia;

Battery Life (Techradarin elokuvatesti): 7 tuntia ja 6 minuuttia

Suorituskyky

Honor MagicBook 14 vaikuttaa ensivilkaisulla hyvältä. Erityisesti kahdeksan gigatavun RAM-muisti on keskeinen apuväline arjen sujuvoittamiseen. Windows 10:n sekä perustoimintojen saumaton rullaaminen ovat mukavan käyttökokemuksen perusta.

Käyttötarpeet määrittävät kuitenkin sen, aiheuttaako läppärin pullonkaulaksi muodostuva AMD Ryzen 5 3500U -prosessori ongelmia. Se ei nimittäin pärjää köhimättä työn käydessä raskaammaksi.

Verkkoselaus, Office-työkalujen käyttö tai valokuvien kevyt editointi onnistuvat uudella MagicBookilla ongelmitta. Valitettavasti tätä isommat työtehtävät eivät enää saa puhtaita papereita. Esimerkiksi raskaimmat verkkosivut saattavat aiheuttaa selvää hidastumista.

AMD Ryzen 5 3500U sisältää integroidun Radeon Vega 8 -näytönohjaimen. Kuten prosessorinkin tapauksessa, myös grafiikkapiiri asettaa omat hidasteensa. Ennen ostopäätöstä kannattaakin miettiä tosissaan sitä, mitä koneeltaan haluaa. Uutuuspelien kohdalla joutuu esimerkiksi jo tekemään kompromisseja. Onneksi suurin osa peleistä pyörii kuitenkin ilman suurempia ongelmia.

Kun suhteuttaa tehot hintalappuun, Honor MagicBook 14 tarjoaa sen mitä sopii odottaakin. Suurimmalle osalle käyttäjistä tämä on varmasti riittävästi.

On kuitenkin syytä pohtia asiaa myös toiselta kannalta. Jos tarkoituksenasi on hankkia kone, jolla voi kirjoittaa kokouskutsuja sekä surffata verkossa, mieleen juolahtaa helposti Chromebookin hankkiminen. Ne eivät kykene juuri enempään, mutta tämä rajoittuneisuus näkyy myös selvästi kevyemmässä hintalapussa.

Nykyaikana yhä suurempi osa vapaa-ajasta tuntuu kuluvan erilaisia videoita katsellessa. YouTubea selaavat tai suoratoistopalveluita katselevat saavat kokemuksestaan varsin riittävästi irti 1080p-näytön ansiosta. Mutta kuten aiemmin jo mainitsimme, pieni lisäkirkkaus parantaisi katselukokemusta kummasti.

Äänipuoli on hyvässä kuosissa. Koneessa on neljä sisäänrakennettua Dolby Atmos -sertifikoitua kaiutinta. Satsaus tuntuu jopa hivenen eriskummalliselta, sillä Honor MagicBook 14 ei tunnu keskittyvän viihdekäyttöön sen erityisemmin. Samalla kannattaa tietysti huomata, että sertifikaatti ei tarkoita sitä, että äänimaisema yltäisi samalle Dolby Atmos -tasolle kuin mitä kotiteatterisi.

Onneksi äänet soivat hyvin. Erityisesti korvaamme miellytti sekä korkeiden että matalien äänien mukanaolo. Kun kaiuttimet pärjäävät hyvin niin musiikin kuin toimintaelokuvienkin kanssa, näytön keskinkertaisuus harmittaa entistä enemmän.

Akkukesto

Honor lupaa MagicBook 14:n akun jaksavan kahdeksan tuntia. Testimme perusteella puheet eivät ole vailla katetta, sillä kokeilussamme virtaa riitti seitsemäksi tunniksi ja kuudeksi minuutiksi. Mittauksen aikana pyöritimme jatkuvalla syötöllä 1080p-tason videota. Vertailukohta on varsin lähellä kevyttä peruskäyttöä, joten intensiivisemmässä työssä laturia kaipaa huomattavasti nopeammin.

Vaikka akkukesto ei siis asetakaan rimaa uusiin ennätyskorkeuksiin, riittää virta kattamaan koulupäivän tai pitkän lennon ilman ongelmia.

Akkukeston tulos kuitenkin laskee ruuvia vääntämällä. PC Mark 8 -testi mittaa laitteen jaksamista moniajossa. Virta loppuu neljässä tunnissa, kun kone laitetaan videopuheluun sekä aktiiviseen dokumenttien luomiseen samanaikaisesti.

Kun tulokset ovat näin monitahoiset, veimme MagicBook 14:n tosiarkeen testattavaksi. Huomasimme virran riittävän noin viideksi tunniksi. Lukema ei ole huono, mutta ei sillä voi myöskään liiaksi kerskailla. Läppärilaukussa on siis syytä kantaa laturia mukana.

Onneksi MagicBook 14 tukee USB-C-latausta. Liitännän yleisyys tarkoittaa siis sitä, että todennäköisesti pärjäät yhdellä laturilla koko päivän, vaikka mukanasi olisi läppärin ohella vähävarauksinen puhelin tai tabletti. Vaikka arkipäivänä puhelinta tuskin tarvitsee liian usein ladata, esimerkiksi reissuun lähtiessä tämä on iso plussa.

Lisäksi on syytä mainita, että akku täyttyy todella nopeasti. Jo pelkän kahvitauon aikana lataaminen tarjoaa siis runsaasti lisäaikaa.

Sovellukset ja ominaisuudet

Honor MagicBook 14 pyörii Windows 10 Homella, eikä mukana onneksi tule kummoisestikaan ylimääräistä ohjelmistoa. Ainoa todellinen lisä on PC Manager, joka antaa yleiskuvan läppärin tilasta. Samalla se tiedottaa uusista ajureista, mikä on eittämättä erittäin hyvä lisä.

Sovellus on sinänsä hyvä, mutta kokeneille käyttäjille se ei tarjoa järin paljoa uutta tietoa. Se lähinnä niputtaa Tehtävienhallintaan sekä muihin Windowsin omiin paikkoihin kätketyt tiedot yhteen paikkaan. Onneksi ohjelmisto on suunniteltu hyvin ja on helppo käytettävä. Vuosien varrella olemme nähneet niin paljon huonompia vaihtoehtoja, että PC Managerille on helppo antaa puhtaat paperit.

Mikäli käytössäsi on Huawein tai Honorin puhelin, osaat varmasti arvostaa PC Managerissa olevaa My Phone -osiota. Se perustuu Honor Magic -tarraan, jossa olevaa NFC-tarraa hyödyntämällä voi yhdistää puhelimen ja kannettavan. Ominaisuuden avulla voit esimerkiksi siirtää kännykän valokuvat näppärästi työasemalle tai tallentaa dokumentit taskussa olevaan älylaitteeseesi.

Kyseessä on täsmälleen sama ominaisuus kuin Huawei MateBook 14 (2020) -arvostelussa ylistämämme Huawei Share. Valitettavasti mukana on kuitenkin sama ja erittäin keskeinen puute, eli yhteensopivuus muiden puhelimien kanssa. Tästä syystä Samsung Galaxy S20:n tai iPhonen omistajat jäävät nuolemaan näppejään.

Mikäli omistat Huawein tai Honorin älypuhelimen, kyseessä on loistava ominaisuus ja ehdottomasti ainakin puolikkaan tähden arvoinen lisäys. Muille se jää kuitenkin kuriositeetiksi, sillä pakotteiden takia iPhonen tai OnePlussan hylkääminen kiinalaispuhelimen vuoksi ei ole erityisen houkuttelevaa.

Osta, jos...

Haluat edullisen Windows 10 -kannettavan, joka näyttää arvokkaalta

Honor MagicBook 14 erottuu edukseen edullisella hinnallaan, mutta tuntuma ja ulkoasu tuntuvat huomattavasti arvokkaammalta. Ohuet reunat sekä alumiininen rakenne näyttävät erittäin laadukkaalta.

Sinulla on Honorin tai Huawein puhelin

Yksi Honor MagicBook 14:n parhaista ominaisuuksista on NFC-yhteydellä toimiva Honor Magic, jonka avulla puhelimen saa yhdistettyä kannettavaan näppärästi. Mikäli käytät Honorin tai Huawein älypuhelinta, yhteispeli tarjoaa selvää lisäarvoa.

Haluat edullisen läppärin, joka ei ole Chromebook

MagicBook 14 on mainio työväline verkkoselaukseen, kirjoitustyöhön sekä pieneen kuvaeditointiin. Muilla osa-alueilla prosessori aiheuttaa kuitenkin herkästi ongelmia. Chromebookeja voikin pitää hyvinä vaihtoehtoina, sillä ne pystyvät pitkälti samaan selvästi edullisemmin. Jos Windows 10 tuntuu kuitenkin sopivammalta, MagicBook 14 ansaitsee huomiosi.

Älä osta, jos...

Haluat tehokannettavan

Honor MagicBook 14 ei ole tehoiltaan kummoinen. Laitteen komponentit ovat hintaan nähden pätevät, mutta uutuuspeleihin tai raskaaseen videoeditointiin siitä ei ole.

Haluat halvimman mahdollisen kannettavan

Vaikka Honor MagicBook 14 on hintahaitarin alapäässä, se ei suinkaan ole halvin vaihtoehto. Vieläkin edullisempaa vaihtoehtoa etsivien kannattaa suunnata katse Chromebookien suuntaan.