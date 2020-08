Arvostelussa Huawei MateBook 14 (2020)

Huawei MateBook 14 (2020) muistuttaa monin tavoin MateBook X Prota, mutta tällä kertaa hintaa sekä kompromisseja ei tarvitse kauhistella. Kokonaisuus on paitsi Huawein paras kannettava tietokone vuonna 2020 mutta myös yksi markkinoiden oivallisimmista Ultrabook-läppäreistä.

Huawei on vakiinnuttanut viimeisten vuosien aikana asemansa parhaiden Ultrabook-läppäreiden valmistajien joukossa. MateBook 14 (2020) jatkaa edeltäjiensä viitoittamaa tietä vahvistamalla ja uudistamalla hyväksi todettuja kannettavia entisestään.

Pienikokoinen ja varsin kevyt uutuusmalli tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn, huippuluokan ominaisuudet sekä sopusuhtaisen hintalapun. Pienet kauneusvirheet – kuten webkameran sijainti sekä kuumentuminen lataamisen aikana – jäävät pintanaarmuiksi muuten eheässä kokonaisuudessa.

Hinta ja saatavuus

MateBook 14 (2020) on saatavissa kahtena eri versiona. Eron laitteiden välille tekee prosessori, RAM-muisti sekä kosketusnäyttö. Edullisempi Intel Core i5 -prosessorilla varustettu malli irtoaa matkaan 1 099 euron hintaan, kun taas kosketusnäytöllinen Intel Core i7 -versio kustantaa 1 299 euroa.

Tällainen Huawei MateBook 14 (2020) -malli lähetettiin arvosteltavaksi TechRadarille:

Prosessori: Intel Core™ i7-10510U

Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX350 (2 Gt GDDR5)

Muisti: 16 Gt LPDDR3 (2 133 MHz)

Näyttö: 14-tuumainen, 2 160 x 1 440, IPS, kosketusnäyttö

Kovalevy: 512 Gt NVMe PCIe SSD

Liitännät: 1 x USB-C 3.1, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, kuulokeliitäntä

Liitettävyys: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Kamera: HD (720p, 0,9 MP) webcam

Paino: 1,49kg

Mitat: 307,5 x 223,8 x 15,9 mm

Muotoilu

MateBook 14 tekee vaikutuksen jo pakettia avatessa. Alumiinirunko sekä väri tuntuvat jopa niin tutuilta, että mieleen juolahtava ajatus yhdennäköisyydestä MacBookin kanssa ei liene pelkkää sattumaa. Vertailu Applen laitteeseen on ansaittu kehu, sillä Huawein uutuusmalli on kerrassaan upea ilmestys.

Kyseessä on äärimmäisen kompakti läppäri 14-tuumaisesta näytöstä huolimatta. 1,49-kiloinen laite ei ehkä ole markkinoiden kevyin vaihtoehto, mutta on se siitä huolimatta erittäin helppo ja mukava kannettava. Koneen nappaaminen matkan päälle tuntuu yksinkertaisesti vaivattomalta ja miellyttävältä.

Näyttö on tukeva hyvin suunniteltujen saranoiden ansiosta. Jämäkkyys ei harmillisesti tule täysin seurauksitta, sillä samalla ruudun kallistuskulmat jäävät joitakin vaihtoehtoja vajaammiksi. Ainakaan itse en kuitenkaan havainnut tämän aiheuttavan hankaluuksia missään vaiheessa testikäyttöä.

Näyttö on viimevuotiseen tapaan loistava. Se on 14 tuuman kosketusnäyttö, jonka kirkkaat värit eivät anna kilpailijoille tasoitusta kontrastissakaan. Ruutua hipelöi kätösin myös mielellään. Sen herkkyys ja tarkkuus tarjoaa riittävän vaihtoehdon hiirelle ainakin niissä tilanteissa, joissa perinteistä työkalua ei ole saatavilla.

Pieneen kokoon pakatut ultrabookit kärsivät usein erilaisten liitäntämahdollisuuksien puutteesta. MateBook 14 tekee pesäeroa sudenkuoppaan, sillä erilaisia portteja piisaa jokaiseen lähtöön. Kyljessä on USB-C- (lataus ja videolähtö) sekä kaksi USB-A-porttia (yksi 2.0 ja yksi 3.0), HDMI-lähtö ja yhdistelmä-ääniliitin. Ainoa motkotuksen arvoinen puute on Thunderbolt 3 -vajaus, joka on onneksi tätä nykyä vähemmän tarpeellinen kuin aiemmin. Silti sen mukanaolo olisi ollut mukava lisä.

Erityisesti kirjoituskäytössä käy nopeasti ilmi, että läppärin erinomaisen näppäimistö nousee yhdeksi markkinoiden parhaista. Sama voittoparaati jatkuu kosketuslevyn kohdalla. Vaikka perinteinen hiiri on tietysti aina ykköstoive, tarkaksi ja herkäksi osoittautuva kosketuslevy tarjoaa oivallisen vaihtoehdon tien päälle.

Kun näppäimistö, kosketuslevy ja näyttö ovat erinomaisella tasolla, läppäriä voi kehua lähes varauksetta. MateBook 14 on miellyttävä käytettävä, eikä erityisesti ahkerasti tekstiä kirjoittavat voisi toivoa itselleen parempaa työkalua.

Harmillisesti mukaan mahtuu myös pieni kauneusvirhe. Mikäli videopalaverit täyttävät kalenterisi äärimmilleen, webkameran sijainti tuottaa päänvaivaa. Laitteen kokoa on nimittäin saatu supistettua sijoittamalla kamera näytön yläpuolen sijasta näppäimistöön F6:n ja F7:n väliin. Webkamera ponnahtaa esille napinpainalluksella, mutta sen sijaintiin tottuminen ottaa hyvän aikaa. Eikä siitä mihinkään pääse, että hypähtävä kamera tuntuu huomattavasti epäammattimaisemmalta kuin mitä muu MateBook 14. Videopalaverien muistiinpanojen kirjoittaminen tai muu näppäimistön käyttö ei nimittäin taatusti jää huomaamatta matalalla olevan kameran vuoksi, sillä näpyttelevät sormet peittävät kuvasta puolet.

Onneksi muiden lisäkilkkeiden osa-alueella Huawei onnistuu paremmin. Sormenjälkitunnistin on integroitu oikeassa yläkulmassa sijaitsevaan virtapainikkeeseen onnistuneesti. Tunnistin vakuuttaa nopeudellaan ja tarkkuudellaan, joten Windows käynnistyy laakista lähes poikkeuksetta. Vaikka ero kilpailijoiden heikompiin sormenjälkitunnistimiin voi tuntua pieneltä, sen jokapäiväinen käyttö tekee pitkässä juoksussa melkoisen eron käyttökokemuksen laatuun.

Suorituskyky

Kuten aiemmin mainitsimmekin, MateBook 14 on saatavana kahtena eri versiona. Saimme arvosteluun kalliimman Intel Core i7-10510U -prosessorilla varustetun mallin. Kun muistia on 16 gigatavua (DDR3-RAM, 2 133 MHz) ja tallennustilaa 512 gigatavua (NVMe SSD), ei arkikäytössä ole huolta yskähtelystä. Näytönohjaimena jyllää puolestaan Nvidia GeForce MX350.

Tuloksena on kannettava tietokone, joka suoriutuu vaivatta kaikesta mahdollisesta perustyöskentelystä. Ainoa todellinen kompastuskivi on videoiden 4K-editointi, 3D-mallinnus sekä muut äärimmäistä suorituskykyä vaativat toimet. Nämä ovat suurimmalle osalle kuitenkin harvinaisia tai merkityksettömiä sivumainintoja, eikä ultrabook-koneita ole niitä varten ylipäätään suunniteltukaan.

Kenties kiinnitit jo aiemmin huomiota, että kovalevyn Sata SSD -teknologia ei ole enää markkinoiden terävintä huippua. Huomio on sinänsä aiheellinen, sillä PCIe-yhteyden NVMe-mallit todella yltävät vikkelämpiin siirtonopeuksiin. Ero on kuitenkin niin pieni, ettei siitä kannata tehdä numeroa ellei suurten tiedostomäärien siirto kovalevylle ole osa päivittäistä rutiinia.

Ultrabookit eivät tunnetusti ole kummoisia pelikoneita, eikä MateBook 14 tee poikkeusta. Nvidian kehittämä näytönohjain pärjää raskaampienkin sovellusten kanssa ongelmitta, eivätkä pelitkään aiheuta liiallista köhimistä. Tappiin asti viritettyjä grafiikka-asetuksia on kuitenkaan turha toivoa uutuuspelien kohdalla.

Akkukesto ja sovellukset

Matebook 14:n (2020) akkukesto on hyvällä tolalla. Laitteen mainostetaan jaksavan videotoistoa 14 tunnin ajan, eikä väitettä käy testien perusteella epäileminen. Jatkuvat hyvälaatuiset suoratoistot yhdistettynä perussurffailuun sai akun kaipaamaan piuhaa vasta roiman 10 tunnin jälkeen, joten puhtia riittää käytöstä riippuen täyteen työpäivään varsin ongelmitta.

Kovemmassa käytössä laturi kannattaa kuitenkin pitää mukana. Töpselipaikan on tällöin syytä olla kirjaimellisestikin lähellä, sillä läppärin mukana tuleva 65 W:n USB-C-kaapeli ei ole erityisen pitkä eikä tehokas. Piuhan pituus ei aiheuta suuria vaivoja, mutta työpiste täytyy joka tapauksessa asettaa sopivaksi kaapelin yltämiseksi.

Akunkesto saa pienistä moitteista huolimatta lähes puhtaat paperit. Ainoa todellinen miinuspuoli on laitteen kuumentuminen latauksen aikana. Esimerkiksi läppärin pitäminen sylissä on piuhan kanssa hetkittäin jopa epämukavaa. Ongelman saa onneksi kierrettyä lataamalla akun ennen käyttöä tai vaikkapa lounastauon aikana. Lataus ei nharmillisesti jää myöskään huomaamatta, sillä laite on kuumentuessaan jopa varsin äänekäs. Onneksi piuhatta käyttö on äärimmäisen hiljaista eikä hurina aiheuta minkäänlaista häiriötä.

Sovelluspuolelta on nostettava esiin Huawei Share 3.0, joka helpottaa tuomalla Huawein laitteet samalle näytölle. Esimerkiksi valmistajan kehittämän puhelimen saa yhdistettyä koneeseen NFC-koodin lukemalla, minkä jälkeen ruudulle ilmestyy erillinen puhelinruutu. Sen avulla kännykän tapahtumat ja sovellukset toimivat sujuvasti vaikka puhelin olisikin taskunpohjalla.

Vaikka Huawei Share onkin erinomainen lisäys, aivan ongelmaton se ei vielä ole. Merkittävimmän ongelman muodostaa puhelimen sovellusvalikoima, joka on pakotteiden takia vajavainen. Huawei on kiertänyt asiaa Petal-haun avulla, jolloin applikaatioita saa ladattua kolmannelta osapuolelta käyttöön. Näiden toimivuus Huawei Sharessa on kuitenkin toisinaan vähän sinne päin. Esimerkiksi suosittu WhatsApp toimii näppärästi, mutta viestin lähettäminen Enter-painikkeella tai tekstin pyyhkiminen perinteisin keinoin ei onnistukaan. Nämä voi kiertää hiirellä klikkaamalla tai tekstin maalaamisella ja sen jälkeen päällekirjoittamalla, mutta käytännöllisyydestä katoaa samalla merkittävä osa. Onneksi valtaosa virallisesti tuetuista sovelluksista toimii juuri kuten pitääkin.

Yhteenveto

Huawei näyttää Matebook 14:n (2020) kanssa jälleen kyntensä. Kyseessä on yksinkertaisesti yksi markkinoiden parhaista kannettavista tietokoneista. Rahalla on toki mahdollista saada vieläkin enemmän tehoa tai ominaisuuksia, mutta hintaansa nähden se on tämän hetken kirkkaimpia vaihtoehtoja.

Hieno ulkoasu, tukeva rakenne, kirkas näyttö, likipitäen täydellinen näppäimistö sekä erinomainen kosketuslevy tekevät käytöstä miellyttävää. Lisäksi Huawei Share tekee muiden yhtiön kehittämien laitteiden omistajille käytöstä entistäkin mukavampaa.

Pieniä murheita toki mahtuu mukaan, mutta lyhyehkö kaapeli, webkameran sijainti ja ladattaessa kuumentuva akku ovat pluspuolien rinnalla varsin pieniä murheita.