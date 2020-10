Arvostelussa Huawei MateBook D 15 (2020)

Huawei MateBook D 15 (2020) on tyylikkäästi suunniteltu kannettava, joka tarjoaa hyvän hinta-laatusuhteen – kiitos AMD:n Ryzen-prosessorin. Vaikka kone lainaakin muotoiluaan Applelta, siinä on myös omia hyödyllisiä innovaatioita, kuten näppäimistöön piilotettu webkamera ja puhelinten yhdistäminen NFC-tekniikalla. Akunkesto ja näyttö tuottavat kuitenkin pettymyksen.

Kahden minuutin pika-arvio

Huawei MateBook D 15 (2020) on kiinalaisyhtiön keskihintainen kannettava. Huawei on vielä huomattavasti tunnetumpi puhelinmarkkinoilla, mutta kannettavista sekä MateBook 13 ja MateBook X Pro olivat testeissämme luokkansa parhaita.

Myös MateBook D 15 (2020) tekee vaikutuksen heti ensinäkemällä, sillä sen muotoilu muistuttaa Applen vanhemman sukupolven MacBook Pro -mallistoa.

Kannettavaan valittu tähtiharmaa väritys ja näppäimistön asetelma ei ole todennäköisesti pelkkää sattumaa, vaan laatuvaikutelman mallia on selvästi haettu ikonisista MacBookeista. Tavoitteessa ollaan mielestämme myös onnistuttu, sillä MateBook D 15 tuntuu ehkäpä luokkansa arvokkaimmalta kannettavalta.

Kaiken lisäksi kone ratkaisee Applen kannettavissa ärsyttävät puutteet, sillä siinä on kaksi täysikokoista USB-liitäntää, HDMI-portti sekä tietysti moderni USB-C-liitäntä.

Huawei MateBook D 15:ssä on sormenjälkitunnistin. (Image credit: Future)

Virtapainikkeeseen on integroitu sormenjälkitunnistin, jonka avulla Windows 10:een saa kirjauduttua vaivattomasti. Vaikka käynnistäisit koneen sammuksista, sormenjälkitunnistin osaa rekisteröidä sormenjälkesi jo ensimmäisellä painalluksella ja käyttää sitä siinä automaattisesti kirjautumisikkunan avautuessa. Se on miellyttävä lisä, jos tapanasi on sammuttaa kone kokonaan.

Toinen mukava uutuus on näppäimen alle piilotettu webkamera, jonka saa ponnautettua esiin vain tarvittaessa. Se mahdollistaa sekä miellyttävän ohuet näytön reunat että paremman yksityisyyden. Voit siis unohtaa rumat teipit webkamerasi päältä. Kääntöpuolena on toki kaksoisleukaa korostava kuvakulma.

Ehkäpä kaikkein kiinnostavin ajatus oli kuitenkin NFC-yhteyden lisääminen kannettavaan. Se mahdollistaa yhteensopivan Huawei-puhelimen liittämisen koneeseen napauttamalla sitä Huawei Share -tarran päällä. Toiminnon ansiosta pystyt esimerkiksi jakamaan tiedostoja nopeasti laitteiden välillä tai jopa käyttämään puhelimen näyttöä koneelta. Ominaisuus toimii tosin harmillisesti vain Huawei- ja Honor-puhelinten kanssa.

MateBook D 15 ei tee aivan yhtä suurta vaikutusta suorituskykynsä suhteen. AMD Ryzen 5 3500 U -prosessori on kyllä riittävän tehokas peruskäyttöön, mutta pelaamisen voi unohtaa suoralta kädeltä.

Näyttö on liian himmeä ja haalea muihin saman hintaluokan laitteisiin verrattuna, ja heikoimmillaan alle neljän tunnin akunkesto tuottaa yksinkertaisesti pettymyksen.

Jos kuitenkin omistat Huawei-puhelimen ja etsit edullista kannettavaa pääasiassa kotikäyttöön, Huawei MateBook D 15:ssä on myös paljon positiivista.

(Image credit: Future)

Tekniset tiedot TechRadarille lähetetyn Huawei MateBook D 15 (2020):n tekniset tiedot: Prosessori: 2,1 GHz AMD Ryzen 5 Mobile 3500U (neliytiminen, 4 Mt välimuisti, jopa 3,7 GHz)

Näytönohjain: AMD Radeon Vega 8 (kahdeksanytiminen, 1 200 MHz)

RAM-muisti: 8 Gt DDR4 (2 400 MHz)

Näyttö: 15,6 tuumainen Full HD IPS -paneeli

Tallennustila: 256 Gt SSD

Liitännät: 1 x USB-C, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Yhteydet: 802.11ac (2x2 MIMO), Bluetooth 5

Kamera: 1 MP webkamera

Paino: 1.61 kg

Mitat: 357,8 x 229,9 x 16,9 mm (L x S x K)

Hinta ja saatavuus

Huawei MateBook D 15 (2020) on myynnissä suurimmalla osalla suomalaisista jälleenmyyjistä. Sen kokoonpano on aina sama: neliytiminen AMD Ryzen 5 3500 U -prosessori, 8 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa. Hinta asettuu 699 euroon, joten Huawei kilpailee keskihintaisten vaihtoehtojen luokassa.

Keskihintaluokka on niin äärimmäisen kilpailtu, että joukosta on vaikea erottua. Huawei näyttää valinneen omaksi strategiakseen ulkonäköön panostamisen, mutta komponenttiensa osalta se ei yllä aivan hintaluokkansa parhaiden tasolle.

Yhtiö julkaisi 15-tuumaisen mallin rinnalla myös 14-tuumaisen vaihtoehdon käyttäjille, jotka kaipaavat pienempää ulkomuotoa. Pienempi malli on kuitenkin yllättäen suurempaa kalliimpi. 749 euron hintainen MateBook D 14 on varustettu muuten samoilla komponenteilla kuin suurempi malli, mutta siinä on suurempi 512 Gt:n tallennustila.

Huawei MateBook D 15:n ostajat jäävät siis hieman erikoiseen rakoon. Jos haluat halvemman mallin, valitset 15-tuumaisen vaihtoehdon. Toisaalta, jos haluat enemmän muistia kuin vaivaiset 256 Gt:a, joudut maksamaan enemmän pienemmästä näytöstä.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Huawei on pyrkinyt selvästi luomaan kannettavan, joka näyttää hintaistaan arvokkaammalta. Sen design erottuu selvästi arjenharmaista acereista ja asuksista ja tuo mieleen pikemminkin Dellin, Applen tai HP:n tyylikkäät luomukset. Lähestymiskulma on kiinnostava, sillä harvan keskihintaisen kannettavan muotoilu sytyttää edes vaaleanpunaisten lasien läpi katsottuna.

Ei tarvitse olla mikään salapoliisi huomatakseen, että MateBook D 15 lainaa muotoilunsa pitkälti Applen aiemman sukupolven MacBookeilta. Tähtiharmaa väritys ja näppäimistön koko ja muotoilu tuntui harvinaisen tutulta, kun allekirjoittanut vaihtoi MacBookinsa MateBookiin (nimikään on tuskin sattumaa) testin ajaksi.

Kannettava ei tietenkään voi vetää muotoilun tai viimeistelyn osalta täysin vertoja selvästi kalliimmille Apple-kannettaville, mutta se pääsee riittävän lähelle peitotakseen samna hintaluokan kilpailijat. Oli muotoilua sitten lainattu Applelta tai ei, se on mielestämme hintaluokkansa tyylikkäin vaihtoehto.

Huawei MateBookin mitat ovat 357,8 x 229,9 x 16,9 mm:ä, joten sen koko on suurin piirtein 15-tuumaisen ja 16-tuumaisen MacBook Pron välissä. Painokin on vain 1,62 kilogrammaa.

Se on siis kevyempi kuin 15-tuumainen MacBook Pro, joka painaa 1,83 kg. Sanottakoon tosin, että Apple on onnistunut mahduttamaan oman kannettavansa sisään Touch Barin ja erillisen näytönohjaimen.

Suuren hintaeron puitteissa on joka tapauksessa vaikuttavaa, että Huawei MateBook D 15 pääsee näin lähelle MacBook Pron tyylipuhdasta muotoilua.

(Image credit: Future)

Huawei MateBook D 15 ei kuitenkaan ole mikään pelkkä MacBook-kopio, vaan se tekee joiltain osin jopa parannuksia Applen suunnitteluun.

Esimerkiksi näppäimistön liikerata on hieman pidempi kuin Applen perhoskytkinnäppäimistössä. Näppäimistö tarjoaa siis miellyttävämmän kirjoitustuntuman, eikä sen pitäisi kärsiä jumittumisongelmista.

MateBook D:n hintaluokassa on turha haaveilla Touch Barin kaltaisesta ylimääräisestä OLED-kosketusnäytöstä näppäimistön yläpuolella, mutta kannettavassa on kuitenkin kätevä virtanäppäimeen integroitu sormenjälkitunnistin.

Sormenjälkitunnistin on jo itsessään kätevä lisä Windows 10:lle kirjautumiseen, mutta Huawei on vienyt ominaisuuden vieläkin pidemmälle. Kone osaa nimittäin lukea sormenjälkesi jo silloin, kun käynnistät sen virtapainikkeesta. Kun Windows käynnistyy kirjautumisikkunaan, se muistaa automaattisesti sormenjälkesi, eikä sinun tarvitse lukea sitä uudelleen. Se on pieni lisä, mutta parantaa kannettavan käyttökokemusta.

Pidämme myös Huawei MateBook D 15:n kattavista liitännöistä. Tarjolla on kolme perinteistä USB-liitäntää, USB-C-portti sekä HDMI-liitäntä.

Näyttöä ympäröivät reunat ovat vaikuttavan ohuet, joten Huawei MateBook D 15 on melko pieni 15-tuumaiseksi kannettavaksi – erityisesti omassa hintaluokassaan. Kapeiden reunojen ansiosta kone tuntuu myös hintaistaan laadukkaammalta ja kalliimmalta. Yläreuna on itse asiassa niin ohut, että webkamera on siirretty koneen näppäimistöön F6- ja F7-näppäimen väliin. Sen saa esiin tai piiloon painamalla kameranäppäintä.

Kameranäppäin on sijoitettu F6- ja F7-painikkeiden väliin ja merkattu selkeästi kameraikonilla. (Image credit: Future)

Ratkaisu on kätevä tapa toteuttaa turvallinen webkamera, jonka vakoileminen etänä on fyysisesti mahdotonta. Kääntöpuolena on kuitenkin alaviisto kuvakulma, joka ei ehkä ole kaikkein imartelevin vaihtoehto esimerkiksi työpuheluihin.

Huawei MateBook D 15:n muotoilu on yleisesti ottaen onnistunut, sillä kannettava sylissä tuppaa unohtamaan käyttävänsä keskihintaista läppäriä. Vaikka design onkin lainattu vapaamuotoisesti MacBookeista, se ei tunnu miltään halvalta kopiolta. Huawei on myös onnistunut lisäämään koneeseen lisäarvoa tuovia ominaisuuksia, jotka parantavat sen käytettävyyttä esikuvaansa nähden.

Näppäimistöön piilotettu webkamera nousee esiin painaessa. (Image credit: Future)

Benchmark-testit Näin Huawei MateBook D 15 (2020) pärjäsi benchmark-testeissämme: 3DMark Sky Diver: 8 306, Fire Strike: 2 390, Time Spy: 847

Cinebench GPU: 55,15 fps

Cinebench CPU: 644 pistettä

GeekBench 4: 3 782 (single-core) ja 11 533 (multi-core)

GeekBench 5: 565 (single-core) ja 3 008 (multi-core)

PCMark 8 (Home Test): 3 046 pistettä

PCMark 8 Battery Life: 3 tuntia 44 minuuttia

Akunkesto (TechRadarin videotesti): 5 tuntia ja 28 minuuttia

Suorituskyky

Huawei MateBook D 15 on kuin perinteinen T-Ford. Saat valita minkälaisen kokoonpanon tahansa, kunhan haluat neliytimisen AMD Ryzen 5 3500U -prosessorin, 8 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa. Mitään muuta kokoonpanoa ei siis ole tarjolla.

Kuten listauksesta voi päätellä, MateBook D 15 ei ole mikään tehotyöasema. 8 Gt:a RAM-muistia on mielestämme vähimmäismäärä Windows 10:n sulavaan pyörittämiseen, mutta 256 Gt:n SSD-levy jää helposti naftiksi, jos koneellasi on esimerkiksi paljon videoita ja musiikkia. Pelit voi ylipäätään unohtaa suoralta kädeltä, edes Counter Strike: Global Offence ei pyörinyt kunnolla.

Huawei on tehnyt ylipäätään kiinnostavan päätöksen valitessaan MateBook D:hen AMD Ryzen 5 3500U:n Intel-prosessorin sijaan. Valinnanvara on toki positiivinen asia, mutta uusi Ryzen 4000 -sarja saapuu pian markkinoille, joten 3000-sarja, kuten Ryzen 5 3500U, jää vanhanaikaiseksi.

Huawei MateBook D 15:n hintaista kannettavaa etsivä kuluttaja on tuskin kaikkein uusimman tekniikan perässä, mutta pian uudistuva tekniikka kannattaa silti ottaa huomioon. Kannettavalla pärjää joka tapauksessa hyvin päivittäiskäytössä, kunhan pitää odotuksensa realistisina. Suorituskyky on riittävän hyvä tässä hintaluokassa.

AMD Ryzen 5 3500U:ssa on integroitu AMD Radeon Vega 8 -näytönohjain, joka riittää käytännössä vain 2D-peleihin, videoiden katseluun ja muuhun peruskäyttöön.

Itse näyttö on pieni pettymys, sillä sen alhainen 800:1-kontrastisuhde ja matala 250 nitin maksimikirkkaus saavat kuvan näyttämään hieman aneemiselta ja haalealta. Se jää kauas saman hintaluokan kirkkaista ja värikkäistä näytöistä.

Huawei on tuonut kannettavaansa kätevän Huawei Share -ominaisuuden, joka mahdollistaa tiedostojen saumattoman jakamisen Huawei- tai Honor-puhelimen ja koneen välillä. Käyttäjän täytyy vain asettaa puhelin koneen NFC-tarran päälle, ja puhelimen näyttö avautuu kannettavan ruudulle.

Ominaisuus on käytännöllinen lisä kaikille valmistajan puhelinten käyttäjille, mutta se ei valitettavasti tue muita Android-puhelimia. Sama ilmiö on toisaalta tuttu myös Apple-maailmasta, jossa AirDrop toimii ainoastaan iOS:n, iPadOS:n ja macOS:n välillä.

MateBook D 15 pysyi miellyttävän hiljaisena koko testimme ajan, vaikka rasitimmekin sitä tarkoituksellisesti. Huawein mukaan hiljaisesta toiminnasta on kiittäminen uutta SharkFin 2.0 -jäähdytystekniikkaa, joka on tuttu yhtiön kalliimmista kannettavista. Sen jäähdyttimissä on noin 50 prosenttia enemmän siipiä, joten ne pystyvät liikuttamaan ilmaa tehokkaammin.

(Image credit: Future)

Akunkesto

Huawei MateBook D 15:n akunkesto on riittävän hyvä, mutta ei erotu erityisemmin joukosta. Testasimme kannettavan akkua toistamalla Full HD -videota koko näytöltä. Akku kesti noin viisi ja puoli tuntia.

Se ei ole huono tulos, mutta koska videon katselu ei ole erityisen vaativaa, se ei lupaa erityisen hyvää vaativampien tehtävien suhteen. Jos siis esimerkiksi selaat verkkoa, muokkaat kuvia tai dokumentteja, akku kuluu vieläkin nopeammin. Huawein mukaan 56 wattitunnin akku kestäisi 13 tuntia toimistokäytössä, mutta emme päässeet niihin lukemiin omissa testeissämme.

Markkinoilla on myös monia kannettavia, joiden akku riittää kaksinumeroisiin lukuihin, joten viiden ja puolen tunnin akunkesto ei yksinkertaisesti tee meihin enää vaikutusta.

Lataaminen käy sen sijaan selvästi paremmin. MateBook D 15:ssä on USB-C-liitäntä, joten voit ladata sitä käytännössä millä tahansa USB-C-laturilla. Parhaat tulokset saat kuitenkin mukana tulevalla laturilla, sillä tuolloin virransyöttö on riittävän voimakas akun nopeaan lataamiseen.

Huawei lupaa, että 30 minuutin lataus tarjoaa neljä ja puoli tuntia käyttöaikaa.

(Image credit: Future)

Pidät Huawei MateBook D 15:stä, jos...

Haluat tyylikkään mutta edullisen kannettavan

Huawei MateBook D 15 on arvokkaan näköinen kannettava, joka lainaa muotoilunsa selvästi kalliimmilta kilpailijoilta. Se yhdistää onnistuneesti sekä tyylin että käytännöllisyyden.

Haluat AMD-pohjaisen koneen

Huawei MateBook D 15 kuuluu siihen kasvavaan kannettavien joukkoon, joka käyttää AMD:n komponentteja.

Omistat Huawei-puhelimen

Kaikki Huawei-puhelinten käyttäjät pääsevät hyödyntämään kätevää Huawei Share -toimintoa, joka on yksi MateBook D 15:n parhaista ominaisuuksia.

Harkitse muita vaihtoehtoja, jos...

Etsit tehokasta kannettavaa

Huawei MateBook D 15 tarjoaa riittävästi suorituskykyä hintaansa nähden, mutta pienellä lisärahalla saat jo selvästi tehokkaammankin vaihtoehdon.

Haluat tasokkaan näytön

Huawei MateBook D 15:n näyttö on riittävän hyvä peruskäyttöön, mutta ei tarjoa hintaluokkansa parasta kirkkautta, kontrastia tai värintoistoa.