Paras kannettava projektori 2021: heijasta kuva seinälle missä tahansa

Markkinoilla on erilaisia projektoreita jokaiseen tarpeeseen. Osa jykevämmistä malleista on suunnattu esimerkiksi kotiteatterin ykköstähdeksi, mutta nämä eivät suinkaan sovellu kaikkeen käyttöön. Jos reissaat paljon työn tai leffailtojen vuoksi, kookkaan projektorin raahaaminen voi olla melkoinen savotta.

Tämän vuoksi markkinoille on tuotu erilaisia kannettavia projektoreita. Näitä ei ole tietenkään suunniteltu parhaiden projektoreiden tavoin tarkoitettu Marvelin supersankarien tai Christopher Nolanin tuoreimman efektitykityksen katsomiseen, vaan pikemminkin kuljetettavuus ja keveys etukenossa. Laadukas matkaprojektori on helposti kuljetettava ja käyttöönotettava lisälaite.

Tämän vuoksi keskiössä eivät ole 4K ja Ultra HD, vaan ennen kaikkea käytännöllisyys. Käytkö työn puolesta usein asiakkaalla esittelemässä tuotteitasi? Olisiko lomakuvat kivempi näyttää mökkireissulla isolla ruudulta? Haluatko saada esitykseesi muutakin kuin vain itsesi puhumassa? Matkaprojektorin saat toimintavalmiiksi minuutissa tai kahdessa.

Tämän lisäksi kannettava projektori tarjoaa monipuolisemman tuen eri laitteille. Et siis joudu kantamaan kaapeleita, vaan saat laitteen toimimaan vaivattomasti läppärillä, tabletilla tai älypuhelimella.

Teknisistä rajoitteista huolimatta on sanottava, että kannettava projektori pärjää myös viihdekäytössä. Vaikka joitakin kompromisseja on tehtävä ja täten parhaat kotiteatterin projektorit ovat asia erikseen, katkaprojektorin avulla saat ison ruudun ja resoluution seinälle vaikkapa pelihetkeä varten.

1. Optoma ML750e Paras kämmenen kokoinen projektori Tekniset tiedot Projektiojärjestelmä: DLP Resoluutio: 1 280 x 800 Valoteho: 700 lm Kontrasti: 10 000 : 1 Videosisääntulot: HDMI, VGA, microSD, USB Mitat: 106 x 105 x 39 mm Osta, koska + Valoteho + Monipuolisuus Älä osta, koska - Ei Wi-Fi-yhteyttä - Tabletti vaatii donglen

Optoman ML750e on huomattavasti väkevämpi malli kuin Phillipsin taskukokoinen PicoPix, mutta ominaisuudet vaativat hiukan lisää kokoa. Vain 380 grammaa painava matkaprojektori on muutamasta lisäsentistä huolimatta erittäin helposti kuljetettava.

Koko johtuu kompromissista ominaisuuksien ja kannettavuuden välillä. Ratkaisun ansiosta ML750e tarjoaa peräti 700 luumenin valotehon, joka riittää selvään kuvaan myös hiukan valoisammassa tilassa. Juuri tämän sekä kattavan liitäntämahdollisuuden vuoksi pidämme mallia tämän hetken parhaana kannettavana projektorina. Mukana on MHL-valmis HDMI-sisääntulo, USB 2.0 -väylä, universaali I/O-pistoke sekä paikka microSD-muistikortille.

Ainoa merkittävä moite koskee Wi-Fi-tuen puutetta. Tämän vuoksi tarvitset erillisen donglen langattoman yhteyden muodostamiseen.

(Image credit: ViewSonic)

2. ViewSonic M1 Mini Hyvä kannettava perusmalli Tekniset tiedot Projektiojärjestelmä: LED Resoluutio: 854 x 480 Valoteho: 250 lm Kontrasti: 120 000 : 1 Videosisääntulot: HDMI, SD Card, USB-C Mitat: 10,4 x 11 x 2,7 cm Osta, koska + Kompakti muotoilu + Monipuoliset liitännät Älä osta, koska - Alhainen resoluutio - Valoteho

ViewSonic M1 on monipuolinen ja helposti kuljetettava miniprojektori, joka erottuu hyvällä liitäntävalikoimallaan. Se on pienen kokonsa puolesta kannettavissa ongelmitta minne tahansa. Lisäksi hinta on saatu pidettyä erittäin kilpailukykyisenä.

Valitettavasti mukana on pieniä sudenkuoppia. Ensinnäkin alhainen resoluutio ei yllä monien kilpailijoiden tasolle. Lisäksi valoteho on auttamattoman heikko, joten huoneen on syytä olla erittäin pimeä katseluhetkeä varten. Esimerkiksi työ- ja toimistokäytössä malli on kuitenkin kuin kotonaan.

Mikäli haluat hitusen enemmän ja parempaa, voi katseen suunnata elokuussa 2020 julkaistuun ViewSonic M2 -malliin.

3. Epson EB-S41 SVGA Erinomainen miniprojektori Tekniset tiedot Projektiojärjestelmä: LCD Resoluutio: 800 x 600 Valoteho: 3 300 lm Kontrasti: 15000:1 Videosisääntulo: USB 2.0, Wi-Fi, VGA, HDMI, Composite, S-Video Osta, koska + Pieni ja kuljetettava + Erittäin kookas kuva Älä osta, koska - Ei teräväpiirtoa - 4:3-kuvasuhde - Saatavuus Suomessa

Yrityskäyttöön tarkoitetut kannettavat projektorit vaativat monesti kompromissien hyväksymistä. Epson EB-S41 tekee kuitenkin sääntöön poikkeuksen. Sen 3 300 luumenin valoteho on tässä kokoluokassa täysin poikkeuksellinen, joten et joudu juurikaan murehtimaan käytössä olevan tilan valaistuksesta.

EB-S41 on pieni ja tehokas matkaprojektori, joka on helppo ottaa mukaan työreissulle. Lisäksi sen heijastaman kuvan koko on erittäin kookas – jopa 760 cm – ja täten monipuolinen. Kokonaisuus onkin yrityskäyttöön suunniteltujen kannettavien projektoreiden ykkösvaihtoehto.

4. LG CineBeam PH550G Paras pienikokoinen ja langaton matkaprojektori Tekniset tiedot Projektiojärjestelmä: RGB LED Resoluutio: 1 280 x 720 Valoteho: 550 lm Kontrasti: 100000:1 Videosisääntulo: USB, HDMI, Composite, RBG Mitat: 174 x 109,5 x 44 mm Osta, koska + Helposti kuljetettava + Runsaasti liitäntöjä Älä osta, koska - Ei HD-tarkkuutta - Ei microSD-paikkaa

LG Minibeam PH550G on erinomainen kannettava projektori tien päällä työskenteleville. Sen pieni koko oikeuttaa jo itsessään paikan listallamme, minkä lisäksi se on vieläpä langaton. Saat siis yhdistettyä puhelimen tai tabletin ilman piuhojen kanssa leikkimistä.

Kokonaisuus on erittäin monipuolinen esimerkiksi työpalavereita varten. Pienen koon ei kannata antaa hämätä, sillä malli tarjoaa hyvän kuvan- ja äänenlaadun.

(Image credit: ASUS)

Muotoilultaan upea Asus ZenBeam E1 on niin pieni ja kevyt, että sitä on helppo kantaa mukana palaveripaikasta toiseen. Malli tarjoaa kompaktiudestaan huolimatta yli 120-tuumaisen kuvan. Jouhevan käytön varmistaa 6 000 mAh:n akku, joka jaksaa jopa viiden tunnin ajan ilman latausta. Palaverit onnistuvat siis helposti ilman pistokkeitakin.

Asusin matkaprojektori toimii myös varavirtalähteenä, joten saat halutessasi ladattua sen avulla lisäpuhtia vaikkapa älypuhelimeesi. Valitettavasti mukana on muutamia kompastuskiviä erityisesti valotehon osalta, mutta helppokäyttöisyys ja muotoilu perustelevat paikan tällä listalla.

Miten valitsen parhaan kannettavan projektorin? Parhaan kannettavan projektorin hankinta voi olla monille hankalaa, sillä huomioitavia asioita on runsaasti. Tämän vuoksi perehdyimme tärkeimpiin kysymyksiin hankintapäätöksen osalta. Tärkein asia koskee liitettävyyttä. Suurin osa malleista sisältää HDMI-liitännän, mikä tekee laitteesta monipuolisen eri laitteiden kanssa. Mikäli projektorissa on kuitenkin vain mini-HDMI-liitäntä, tarvitset erillisen kaapelin yhdistämiseen. Osa malleista sisältää yksinkertaisen USB-ulostulon, joka mahdollistaa esimerkiksi läppärien käyttämisen. Parhaat mallit ovat satsanneet langattomaan yhteyteen, mikä tekee laitteesta vaivattoman myös puhelimien ja tablettien kanssa. Kaikista parhaat mallit sisältävät erillisen akun. Vaikka pidemmän päälle tarvitset pistorasian ja virtapiuhan, tarjoaa akku käyttöön mukavaa joustavuutta. Tämä on keskeistä erityisesti ahkerasti työreissaaville. Kannattaa myös kiinnittää huomiota mahdollisiin sisäänrakennettuihin kaiuttimiin. Jos ne ovat mukana, et tarvitse erillistä matkakaiutinta. On kuitenkin syytä huomata, että sisäänrakennetut kaiuttimet eivät tarjoa kummoista äänenlaatua. Niiden varaan ei kannata rakentaa elokuvailtaa. Hinta on tietysti yksi merkittävä tekijä. Kannattaakin pohtia omaa budjettia sekä käyttötarvetta, jotta löydät sopivimman vaihtoehdon. Liika säästäminen tarkoittaa kompromisseja, joita saattaa katua hyvinkin nopeasti.