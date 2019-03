Arvostelussa Huawei MateBook 13

Today's best Huawei MateBook 13 and deals ? £1,092.97 View $999 View $999.99 View

Huawein edellinen MateBook X Pro oli niin erinomainen kokonaisuus, ettei valmistajan olisi juuri tarvinnut kehittää sitä eteenpäin pysyäkseen markkinoiden huipulla. Huawei ei kuitenkaan jäänyt lepäämään laakereilleen, vaan uudisti täysin MateBook 13:n. Lopputuloksena on jälleen yksi luokkansa paras kannettava Huaweilta.

MateBook 13 tarjoaa paremman suorituskyvyn kuin käytännössä mikään muu saman luokan kannettava, mutta on siitä huolimatta kilpailijoitaan edullisempi. Kaiken lisäksi sen muotoilu yltää jo erittäin lähelle ellei jopa samalle tasolle kuin loppuvuodesta julkaistu MacBook Air.

Toki MateBook 13 on joutunut tehdä muutaman pienen kompromissin erittäin kilpailukykyisen hintansa eteen, mutta sen kokonaisuus tarjoaa parhaimman hinta-laatusuhteen, jonka olemme nähneet missään arvostelemassamme kannettavassa.

Tekniset tiedot TechRadarille lähetetyn Huawei MateBook 13:n tekniset tiedot: Prosessori: 1,8 GHz Intel Core i7-8565U (neliytiminen, 8MB cache, jopa 4,1 GHz)

Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (2 Gt GDDR5)

RAM-muisti: 8 Gt DDR3 (2 133 MHz)

Näyttö: 13-tuumainen kosketusnäyttö (1440p, 2 160 x 1 440, IPS, 300 nittiä, 1 000:1 -kontrasti, 100 % sRGB, 3:2-kuvasuhde)

Tallennustila: 512 Gt SSD

Liitännät: 2 x USB-C 3.1, kuulokeliitäntä

Yhteydet: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Webkamera: HD (720p, 0,9 MP)

Paino: 1,3 kg

Mitat: 286 x 211 x 14,9 mm

Hinta ja saatavuus

Huawei myy MateBook 13:a kolmella eri kokoonpanolla. Kaikissa malleissa on sama 13-tuumainen 2 560 x 1 440 -resoluutiolla varustettu kosketusnäyttö 3:2-kuvasuhteella, 8 Gt:a LPDDR3-RAM-muistia ja virtapainikkeeseen integroitu sormenjälkitunnistin.

Mallien suurimmat erot näkyvät kuitenkin muissa komponenteissa. Edullisemmassa 899 euron mallissa on Intelin kahdeksannen sukupolven Core i5 -prosessori integroidulla näytönohjaimella ja 256 Gt:n SSD-levy. 999 euron keskimallissa on muuten samat komponentit kuin halvimmassa, mutta mukaan on pakattu myös Nvidian erillinen MX150-näytönohjain. Kalleimmassa 1 199 euron versiossa on lisäksi vielä tehokkaampi Intel Core i7 -prosessori ja 512 Gt:n SSD-levy.

Molempien mallien pakkausten mukana tulee myös hyödylliset USB-C-adapterit sekä vuoden ilmainen lisenssi Microsoft Office 365:een.

MateBook 13:n suurin vahvuus samanhintaisiin kilpailijoihin nähden löytyy sen muotoilusta ja tasokkaista komponenteista. Kilpaileviin Dell XPS 13:een tai MacBook Airiin ei ole edes mahdollista saada erillistä näytönohainta, mutta Huawei onnistuu tarjoamaan Nvidia MX 150:n – vieläpä kilpailijoitaan halvempaan hintalappuun. Se antaa MateBook 13:lle etulyöntiaseman etenkin videoiden renderöintiin ja pelaamiseen.

Kannettava ei ole saatavilla vielä kaikilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä, mutta sen saatavuus paranee todennäköisesti huhtikuun aikana.

Muotoilu ja näyttö

MateBook 13 muistuttaa ulkoisesti MateBook X Prota, mutta kyseessä on kuitenkin täysin eri malli. MateBook 13 on itse asiassa hieman Pro-mallia pienikokoisempi.

Se käyttää samasta tyylikkäästä alumiinista valmistettua runkoa kuin isoveljensäkin ja on saataville myös samoissa väreissä: tähtiharmaana (Space Gray) tai hopeisena (Mystic Silver). Kannen avatessa huomaa kuitenkin heti yhden tervetulleen uudistuksen: webkamera on vaihtanut jälleen paikkaa.

MateBook X Pron webkamera oli piilotettu teoriassa fiksusti kannettavan näppäimistön alle, mutta sen alaviistosta tuleva kuvakulma ei ollut kaikkein imartelevin videopuheluita varten. MateBookin webkamera löytyykin nyt tavalliselta paikalta suoraan näytön yläpuolelta. Siinä on tosin vain 0,9 megapikseliä ja 720p-resoluutio, joten kuvalta ei kannata odottaa liikoja.

14,9 mm:n paksuinen ja 1,3 kg:n painoinen MateBook 13 on hieman painavampi ja aavistuksen ohuempi kuin uusin MacBook Air. Se on vaikuttava saavutus kannettavalle, jossa on täysiverinen Intel-prosessori ja erillinen näytönohjain.

Yhtä suuren vaikutuksen tekevät myös koneen näppäimistö ja kosketuslevy. Näppäimistö tarjoaa mukavan 1,2 mm:n liikeradan ja antaa napakan vasteen kirjoittaessa. Myös suurikokoinen Microsoft Precision -kosketuslevy on sulava käyttää, vaikka siitä puuttuukin selvästi lasipäällyste.

Jos pidit MateBook X Pron kosketusnäytöstä, arvostat varmasti myös MateBook 13:n näyttöä. Se on hieman pienikokoisempi, mutta tarjoaa silti 1440p-resoluution ja 100 %:n sRGB-väriskaalan.

Kaiken lisäksi näytössä on 1 000:1-kontrastisuhde ja 300 nitin maksimikirkkaus, joten se on jälleen kerran yksi markkinoiden parhaista. 3:2-kuvasuhde saattaa kuitenkin jakaa mielipiteitä. Se on kyllä erinomainen työkäyttöön, mutta aiheuttaa korkeamman suhteensa vuoksi paksummat mustat palkit katsellessasi 16:9-videoita.

Vaikka design onkin pitkälti sama kuin lippulaivamalli MateBook X Prossa, arvostamme valmistajan panostuksia pieniin parannuksiin muotoilussa.