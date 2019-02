Arvostelussa Apple MacBook Air

Vuoden 2018 MacBook Air perustuu edelleenkin täysin samaan ideaan kuin "maailman ensimmäiseksi todelliseksi ultrabookiksi" tituleerattu alkuperäinen Air. Sen tekniikka ja muotoilu on kuitenkin tuotu nykypäivään. MacBook Air on samalla myös Applen tämän hetken edullisin kannettava.

Kannettavan tärkeimmät päivitykset ovat nykyaikaisemmat prosessorit, selvästi kehittynyt näyttö – sekä tietysti huomattavasti modernimpi muotoilu. Kannettavan ulkomuoto on myös aiempaa kevyempi ja ohuempi, joten Air-lisänimelle on jälleen enemmän katetta.

Uusi malli on toisaalta myös kallein MacBook Air, jonka Apple on koskaan julkaissut. Air on toki edelleen halvin macOS:ää pyörittävä kannettava, mutta on perusteltua pohtia, tarjoaako se riittävästi vastinetta korkeammalle hinnalleen.

Tekniset tiedot Tässä ovat TechRadarille lähetetyn MacBook Airin tekniset tiedot: Prosessori: 1,6 GHz Intel Core i5-8210Y (kaksiytiminen, 4 ydintä, 4 Mt:n cache, maksimikellotaajuus 3,6 GHz)

Näytönohjain: Intel UHD Graphics 617

RAM-muisti: 8 Gt (2 133 MHz LPDDR3)

Näyttö: 13,3 tuumaainen Retina-näyttö (2 560 x 1 600, taustavalaistu LED-paneeli, IPS)

Tallennustila: 256 Gt PCIe SSD

Liitännät: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm kuulokeliitäntä

Yhteydet: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Kamera: 720p FaceTime HD -webkamera

Paino: 1,25 kg

Koko: 30,41 x 21,24 x 1,56 cm; L x S x K)

Hinta ja saatavuus

Uusi MacBook Air on mallihistorian kallein Air, mutta se on siitä huolimatta Applen tämän hetken edullisin kannettava – jos ei lasketa edellisvuoden Airia, joka on yhä saatavilla useilta jälleenmyyjiltä.

MacBook Airin hinnat alkavat tällä hetkellä (tammikuu 2019) noin 1299 eurosta. Tuohon hintaan kuuluu Intelin 8. sukupolven Core i5 -prosessori, 8 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:n SSD-levy. Applelle tuttuun tapaan kokoonpanoa voi ruuvata haluamakseen valmistajan omassa verkkokaupassa, mutta samalla koneen hinnan saa nopeasti kohotettua peruskäyttäjien ulottumattomiin. Jos hinta ei kuitenkaan ole este, RAM-muistia saa laitettua 16 Gt:a ja tallennustilaa enintään 1,5 Tt:a.

Suoraan kauppojen hyllyltä on saatavilla myös 1629 euron hintainen MacBook Air, jossa on muuten samat komponentit, mutta suurempi 256 Gt:n SSD-levy. 128 Gt:n tallennustilalle tulee kuitenkin hintaa jo Applenkin standardeilla käsittämättömät 330 euroa. Vertailun vuoksi sillä hinnalla saisi jo 1,5 Tt:n ulkoisen SSD-levyn. Suosittelemme siis ottamaan mieluummin karvalakkimallin ja ostamaan ulkoisen kovalevyn tai itselle sopivan määrän pilvitallennustilaa.

Suosittelemme sen sijaan panostamaan rahat mieluummin RAM-muistin tuplaamiseen. 16 Gt:n RAM-päivitys maksaa 240 euroa, ja eron huomaa hyvin jo vaativammassa arkikäytössä.

512 Gt:n tallennustilasta saa pulittaa jo 500 euroa ylimääräistä ja 1,5 Tt:n maksimikapasiteetti maksaa puolestaan peräti 1 000 euroa.

Muita MacBook Airin komponentteja ei saakaan sitten vaihdettua, joten joudut tyytymään esimerkiksi Intelin kahdeksannen sukupolven kaksiytimiseen Core i5 -prosessoriin, jonka peruskellotaajuus jää vaatimattomatomaan 1,6 GHz:iin. Yllä mainitut SSD-levyjen hinnat puolestaan kertovat jotain siitä, kuinka hankalaa komponenttien vaihtaminen on itse.

Jos et tarvitse erityisen paljon tallennustilaa tai olet valmis käyttämään pilvitilaa, tämä ei todennäköisesti muodostu turhan suureksi ongelmaksi. Reippaasti tallennustilaa tarvitsevien kannattaa sen sijaan valita joko toinen kannettava tai hankkia ulkoinen kovalevy.

Reilun tuhannen euron hintaluokka on kuitenkin äärimmmäisen kilpailtu joukko kannettavissa. Air saa siis vastaansa esimerkiksi 899 euron hintaisen edeltäjänsä, sekä erinomaiset Windows-kannettavat: Huawei MateBook X Pron ja Dell XPS 13:n, jotka tarjoavat tuttuun tapaan paremmat tehot samaan hintaan.

MacBook Air oli aiemmin selvästi paras kannettava tässä hintaluokassa, mutta nyt sillä on paljon kurottavaa saavuttaakseen tasokkaat Windows-kannettavat. Näillä komponenteilla se ei myöskään täysin yllä niiden tasolle.

Täytyy tietysti muistaa, että XPS 13 tai MateBook X Pro eivät ole todellisia vaihtoehtoja monille Mac-käyttäjille, koska ne vaativat käyttöjärjestelmän vaihtamista, Jos olet tottunut käyttämään macOS:ää ja omistat pelkästään Applen laitteita, MacBook Air on edullisin tapa saada Applen kannettava – parasta hinta-laatusuhdetta se ei kuitenkaan tarjoa.

Saat 256 Gt:n tallennustilalla varustettua Airia (1 628 €) halvemmalla nimittäin jo 13-tuumaisen MacBook Pron (1 599 €), jossa on parempi näyttö ja tehokkaammat komponentit. Kaiken lisäksi Pro-mallikin on niin kevyt, että se kulkee repussa aivan yhtä huomaamattomasti. Suosittelemmekin yhtään vakavampaa käyttöä harkitsevan siirtymistä suoraan MacBook Prohon.

Jos puolestaan haluat säästää rahaa oikein kunnolla, voit ostaa edelleenkin Applen edellisen MacBook Airin. Vuoden 2017 malli maksaa tällä hetkellä 899 euroa, joten se saattaa olla edelleenkin houkutteleva vaihtoehto vaikkapa opiskelijalle, joka ei välttämättä tarvitse sormenjälkitunnistinta tai tarkkaa näyttöä.

Muotoilu

Kun ensimmäinen MacBook Air julkaistiin kymmenen vuotta sitten, se muutti täysin tapaamme ajatella kannettavista. Se oli käytännössä ensimmäinen kannettava, joka onnistui mahduttamaan riittävät tehot erittäin kompaktiin ulkomuotoon.

Voisikin sanoa, että MacBook Air loi koko Ultrabook-tuotekategorian. Ultrabookeilla tarkoitetaan premium-kannettavia, jotka asettavat kevyen ja ohuen ulkomuodon kaiken muun edelle – kuitenkaan tehoista tinkimättä.

Niin merkittävän mallin kymmenvuotissyntymäpäivänä olisi odottanut jotakin merkittävää, joka onnistuisi jälleen mullistamaan kannettavien markkinat. Vuoden 2018 MacBook Air pelaa kuitenkin ennen kaikkea varman päälle. Vaikkei se luokaan samanlaisia uusia trendejä kuin edeltäjänsä, se onnistuu päivittämään ikonisen ohuen ja kevyen muotoilunsa tähän päivään.

Uusi MacBook Air on vieläkin pienempi kuin alkuperäinen malli, joten se on erittäin kevyt ja ohut. Sen mitat ovat vain 30,41 x 21,24 x 1,56 senttimetriä (L x S x K) ja paino ainoastaan 1,25 kiloa. Kiilamaisesti ohenevan koneen ohuin kohta on vain 0,41 sentin paksuinen.

Kannettava on käytännössä yhtä syvä ja leveä kuin 13-tuumainen MacBook Pro, mutta Air on hieman Pro-mallia ohuempi ja kevyempi.

MacBook Air ei kuitenkaan ole joutunut tinkimään ominaisuuksistaan kompaktista koostaan huolimatta. Se tarjoaa yhä 13,3-tuumaisen näytön ja aiempaa nopeammat komponentit, kuten Intelin 8. sukupolven tuulettimettoman kaksiytimisen prosessorin ja 8 Gt:a RAM-muistia (päivitettävissä 16 Gt:uun).

MacBook Air jatkaa liitäntöjen suhteen samalla linjalla kuin 13-tuumainen MacBook Pro. Laitteen vasemmalla puolella on kaksi USB-C-porttia (Thunderbolt 3), joista kumpaa tahansa voi käyttää koneen lataamiseen. Olemmekin iloisia, että Apple on päättänyt pitäytyä yleisessä USB-C-standardissa aiemman MagSafen sijaan.

Yksi miinus USB-C-liitäntöjen suhteen on tosin se, että ne on sijoitettu samalle puolelle, melko lähekkäin toisiaan. Konetta ei siis pysty ladata kuin vasemmalta puolelta ja kahden laitteen samanaikainen liittäminen voi olla hankalaa, jos toinen niistä vaatii hieman enemmän tilaa. USB-C-liitäntöjen asentaminen koneen molemmille puolille olisi ollut käytännöllisempää ja tehnyt koneesta entistä joustavamman.

Suurin osa käyttäjistä tuskin kokee tätä kovin suurena ongelmana, ja pidämme MacBook Airin siirtymistä USB-C:hen muutenkin hyvänä asiana. USB-C-portit auttavat pitämään kannettavan rungon ohuena, pitävät koneen yhteensopivana myös tulevaisuuden lisälaitteiden kanssa ja tukevat tietysti myös merkittävästi nopeampaa tiedonsiirtoa.

Jos sinun täytyy sen sijaan liittää koneeseesi vanhempia tulostimia, USB-tikkuja tai ulkoisia kovalevyjä, tarvitset todennäköisesti jonkinlaisen adapterin. Ymmärrämme toki, että se on ärsyttävää, mutta myös välttämätöntä laitteiden kehittyessä eteenpäin.

Kaksi USB-C-liitäntää on muutenkin merkittävä parannus edellisen mallin yhteen USB-A-porttiin, sillä se mahdollistaa selvästi tehokkaampien lisälaitteiden käytön. MacBook Airissa on lisäksi 3,5 mm:n kuulokeliitäntä – Applen tuotteissa harvinainen ominaisuus.

MacBook Airissa on myös uusi kolmannen sukupolven perhoskytkinnäppäimistö, joka on Applen mukaan neljä kertaa vakaampi kuin tyypillisissä kannettavissa. Valmistaja kertoo myös, että näppäimistö on mukavampi ja tarkempi kuin kilpailijoilla.

Huomasimme oman testauksemme aikana, että MacBook Airin näppäimistö vaatii hieman totuttelua – ainakin vanhaan Airiin tottuneelle. Muutaman päivän käytön jälkeen kirjoittaminen tuntuu kuitenkin luontevalta ja onnistuu ripeästi.

Näppäimistön liikerata on hyvin lyhyt, joten näppäimet eivät palauta yhtä voimakkaasti kuin joissain kilpailevissa kannettavissa. Ohut muotoilu vaatii kuitenkin joitain kompromisseja, ja toteutus on mielestämme onnistunut. Näppäimistössä on miellyttävä "naksuva" ääni, vaikka se onkin hieman aiempia malleja äänekkäämpi.

Sana "perhoskytkinnäppäimistö" tuo kuitenkin monille mieleen kauhukuvia MacBookien jumittuvista näppäimistöistä. Apple ei ole paljastanut, onko se tehnyt jotain muutoksia näppäimistöihin estääkseen niiden jumiutumisen tulevaisuudessa, joten arvostelun kirjoitushetkellä on vielä mahdotonta sanoa, voiko se aiheuttaa ongelmia yhä myös MacBook Airin kohdalla.

Tiedämme kuitenkin, etteivät uudet vuoden 2018 MacBook Prot ole kärsineet enää vastaavista ongelmista kuin vuosien 2016 ja 2017 mallit, joten toivomme saman pätevän myös Airin tapauksessa. 2018 vuoden Airit ja Prot eivät myöskään kuuluu Applen näppäimistöjen korjausohjelmaan, joten oletamme valmistajan ratkaisseen ongelman uusimman sukupolven perhoskytkinten avulla.

MacBook Airissa on nyt myös MacBook Prosta tuttu Touch ID -sormenjälkitunnistin, jonka avulla koneelle kirjautuminen on aiempaa nopeampaa. Skanneri toimii nopeasti ja luotettavasti, emmekä kokeneet sen kanssa mitään ongelmia testijaksomme aikana.

Air ei sen sijaan saanut MacBook Prosta tuttua ylimääräistä Touch Bar -näyttöä, vaan numeroiden yläpuolelta löytyy edelleenkin perinteiset funktionäppäimet. Touch Barin menetys ei ollut kovin suuri menetys, sillä mukautuvien funktionäppäinten toiminnot pystyy käytännössä korvaamaan helpoilla näppäinkomennoilla.

Vaikka koneen runko on kutistunut aiemmasta, kannettavan Force Touch -kosketuslevy on itse asiassa 20 prosenttia suurempi kuin aiemmin. Sinulla on siis aiempaa enemmän tilaa liikutella hiirtä ja käyttää käteviä eleitä. Applen kannettavien jälkeen on suorastaan ikävää vaihtaa mihinkään Windows-kannettavaan. Aiemmasta Airista poiketen kosketuslevy on nyt myös täysin samassa tasossa muun rungon kanssa, eikä sen käyttö vaadi juurikaan voimaa. Uusi versio on huomattavasti mukavampi ja hiljaisempi kuin sen edeltäjä.

Apple mainosti suurisanaisesti uuden mallinsa ekologisuutta kertomalla julkistustilaisuudessa, että uusi MacBook Air on valmistettu kierrätetystä alumiinista. Vaikka uusi malli onkin valmistajan mukaan "ekologisin MacBook koskaan", se ei häviä laatuvaikutelmassa millekään aiemmalle mallille. Uutuusmalli jatkaa Applen totuttua premium-linjaa kierrätysmateriaaleista huolimatta. Apple kertoi meille, että se palkkasi omia metallurgejaan varmistamaan, että kierrätetyn alumiinin taso yltää Applen korkeisiin vaatimuksiin.

MacBook Airin yhtenäinen runko on leikattu yhdestä ainoasta alumiinipalkista, jonka ansiosta rakenteesta on saatu tehtyä niin vakaa sen ohuesta ja kevyestä muotoilusta huolimatta. Laite tuntuu erittäin laadukkaalta: niin kevyeltä, että sitä on helppo kantaa ympäriinsä, mutta niin vankalta, että sen uskaltaa viskata huoletta reppuun.

Myös kaiuttimet ovat kehittyneet merkittävästi pienestä koostaan huolimatta. Niissä on käytännössä noin kaksi kertaa enemmän bassoa kuin aiemmin ja äänenvoimakkuus nousee noin 25 prosenttia korkeammalle. Applen T2-apusuoritin auttaa MacBook Airia monissa seikoissa, mutta yksi yllättävistä käyttösovelluksista on stereokuvan parantaminen. Applen kehittämän teknologian ansiosta kannettavan stereokaiuttimet vaikuttavat olevan kauempana toisistaan kuin ne fyysisesti ovat. Kokeillessamme katsoa elokuvia Macbook Airilla, sen kaiuttimet kykenivät yllättävän avoimeen toistoon. Kone ei luonnollisestikaan kilpaile oikeiden stereokaittumien kanssa, mutta tilan tuntu on laadukas kannettavaksi.

Kaiuttimet ovat selkeät, niissä on yllättävän laaja taajusvaste ja ne pitävät pintansa esimerkillisesti myös kovemmilla äänenvoimakkuuksilla. MacBook Airissa on poikkeuksellisen hyvä äänenlaatu kokoonsa nähden ja se onkin täydellinen kannettava median toistamiseen.

FaceTime HD -webkameran 720p-resoluutio häviää joillekin Full HD:ta tukeville kilpailijoilleen, mutta tarjoaa silti riittävän hyvän kuvan videopuheluihin. Kolmea mikrofonia hyödyntävä äänijärjestelmä pitää huolen siitä, että myös puheesi kuulostaa riittävän hyvältä jopa ilman erillistä kuulokemikrofonia.

Apple myy MacBook Airia kolmella eri värivaihtoehdolla: tähtiharmaana, kultaisena ja hopeisena. Applen tunnusomainen hohtava logo on kuitenkin vaihtunut muiden MacBookien tavoin kiiltäväksi. Syynä on ilmeisesti aiempaa ohuempi kansi, johon ei saa mahdutettua ikonisen logon taustalla olevaa tekniikkaa.

Vaikkei kannettavan muotoilu saakaan aikaan yhtä suurta wau-efektiä kuin alkuperäinen MacBook Air, Apple on onnistunut luomaan saman ensiluokkaisen laatuvaikutelman kuin kalliimmissa MacBookeissa.

Näyttö

Näyttö on varmasti MacBook Airin odotetuin uudistus. Näytön koko on pysynyt edelleenkin 13,3 tuumassa, mutta itse kannettavan koko on pienentynyt, kiitos entistä ohuempien reunojen. Näyttö tuntuukin jo kiinni ollessaan selvästi modernimmalta kuin edeltäjänsä.

Näytössä on edelleenkin tuttu 16:10-kuvasuhde, mutta resoluutio on kasvanut selvästi aiemmasta. 2560 x 1600 pikselin resoluutio vastaa 227 pikseliä tuumaa kohden, joten MacBook Air päihittää näytöllään sekä Huawein MateBook X Pron että perustason Dell XPS 13:n.

Airissa on Retina-näytön ansiosta itse asiassa peräti neljä kertaa parempi resoluutio kuin edellisessä mallissa. Loikka 900p-resoluutiosta Retina-näyttöön on valtava muutos ja saa vanhan mallin vaikuttamaan kivikautiselta. Jos olet siis aiemmin vältellyt Airia sen heikon resoluution takia, uusi malli saa sinut todennäköisesti toisiin ajatuksiin.

Nykymallin näyttö on itse asiassa käytännössä samalla tasolla kalliimman 13-tuumaisen MacBook Pron kanssa. Suurin käytännön ero on lähinnä se, että Airista puuttuu Pron True Tone -teknologia, joka säätää näytön värimääritystä ympäristön valaistuksen perusteella. MacBook Air ei myöskään yllä aivan yhtä korkeaan maksimikirkkauteen kuin MacBook Pro.

Yksi vanhan MacBook Airin suurimmista heikkouksista oli sen kapeat katselukulmat, joiden vuoksi jo näytön kevyt kallistaminen teki ruudun katselusta vaivalloista. Vuoden 2018 malli on onneksi toista maata.

Uuden mallin heijastamaton näyttö selviää huomattavasti laajemmista katselukulmista ja alkaa kärsiä heijastuksista vasta epäluonnollisen laajoissa kulmissa. Myös näytön väritarkkuus on parantunut selvästi, sillä uusi Air näyttää 48 prosenttia enemmän värejä kuin edeltäjänsä. Kuvat ja videot näyttävät siis huomattavasti värikkäämmiltä kuin aiemmin.

Uusi Retina-näyttö on kiistatta MacBook Airin vaikuttavin päivitys. Korkeampi resoluutio saa myös karvalakki-MacBookin tuntumaan laadukkaalta ja toistaa videot ja kuvat laadukkaammin kuin koskaan aiemmin.