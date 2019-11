Windows 10 on asennettu jo yli 825 miljoonaan laitteeseen

Windows 10 on asennettu nyt jo yli 825 miljoonaan laitteeseen maailmanlaajuisesti, jos Thurrot.comin saamaa sisäistä dokumenttia on uskominen.

Microsoft ei ole itse julkistanut virallisia tuloksia pitkään aikaan, vaikka viime viikolla järjestetty Build 2019 -tapahtuma olisi ollut oiva tilaisuus uutiselle. Mutta jos uusiin lukuihin voi luottaa, yhtiön uusin käyttöjärjestelmä elää ja voi hyvin.

Vuotanut dokumentti paljastaa myös vakuuttavia lukuja muista Microsoftin Essential Products (EPIC) -ryhmän tuotteista. Thurrot.comin mukaan Windows 10:n mobiilisovelluksia, kuten Edgen Android- ja iOS-versioita, OneNotea sekä Microsoft To-Dota on ladattu 32 miljoonaa kertaa.

Edgen mobiiliversio on eritoten suoriutunut yllättävän hyvin yli 4,5 miljoonalla latauskerralla. Androidille julkaistu Microsoftin tuotteisiin ja palveluihin keskittyvällä Microsoft Launcherilla on puolestaan neljä miljoonaa aktiivista kuukausittaista käyttäjää.

Myös Microsoftin Office 365 -tilauspalvelu voi hyvin. Yhtiön vastaava ohjaaja Tren Griffin twiittasi taannoin palvelulla olevan yli 214 miljoonaa tilaajaa, mikä on enemmän kuin Amazon Primella (101 miljoonaa tilaajaa) ja Spotify Premiumilla (107 miljoonaa tilaajaa) yhdessä.

Someone asked me what is the most interesting part of my work. It is this;"Microsoft’s Office is now a cloud-based service boasting more than 214 million subscribers who pay around $99 a year; it has more subscribers than Spotify and Amazon Prime combined."May 5, 2019