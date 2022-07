Windows 12 saattaa ilmestyä vuonna 2024

Microsoftin kerrotaan tekevän merkittävän muutoksen käyttöjärjestelmiensä elinkaareen. Tuoreiden tietojen mukaan yhtiö suunnittelee siirtymistä kolmen vuoden elinkaareen, mikä mahdollistaisi nopeamman päivittämisen.

Huhun takana on Windows Centralin (opens in new tab) Zac Bowden, joka on ainakin aiemmin ollut erittäin hyvin perillä Microsoftin suunnitelmista.

Jos tieto kolmen vuoden julkaisusyklistä pitää paikkansa, tarkoittaisi se Windows 11 -käyttöjärjestelmän seuraajan saapuvan vuonna 2024. Se, onko kyseessä tuolloin Windows 12 vai jollain toisella nimellä kulkeva versio, on tässä vaiheessa epäselvää. Sen seuraajaa on puolestaan lupa odotella vuonna 2027.

Joka tapauksessa vaikuttaa todennäköiseltä, ettei Microsoft ole enää aikeissa palata takavuosien hitaaseen päivitystahtiin. Windows-käyttöjärjestelmiin pyritään vastaisuudessa tuomaan merkittäviä parannuksia myös elinkaaren aikana, jolloin muutoksia voi odottaa nopeallakin aikajänteellä.

Bowdenin mukaan Microsoft aikoo julkaista vastaisuudessa pienempiä ominaisuuspäivityksiä muutamien kuukausien välein. Isot vuosipäivitykset ovat siis jäämässä enemmän tai vähemmän historiaan.

Viimeiseksi isommaksi päivitykseksi on näillä näkymin jäämässä loppuvuodesta ilmestyvä Windows 11 22H2 (Sun Valley 2). Sen sijaan sitä seuraava Sun Valley 3 -päivitys on tiettävästi peruutettu. Korvikkeena on määrä ilmestyä noin kvartaaleittain saapuvat Moments-ominaisuuspäivitykset.

Luonnollista jatkumoa nykyiselle

Muutos ei kuulosta kovinkaan suurelta mullistukselta. Monet muistavatkin, kuinka Windows 10 -käyttöjärjestelmän oli määrä olla viimeinen koskaan julkaistava Windows. Microsoftin oli määrä päivittää sitä kahdesti vuodessa. Tämä ei luonnollisestikaan pitänyt paikkansa, kuten vuonna 2021 ilmestynyt Windows 11 osoitti. Samalla isot ominaisuuspäivitykset vähenivät kertaan vuodessa.

Vaikka päivitystahti on hidastunut, Microsoft on jo siirtynyt säännöllisemmin julkaistaviin uudistuksin. Nämä "experience pack" -nimellä kulkevat laajennukset voivat esimerkiksi päivittää sovelluksia ilman tarvetta vuosipäivityksen odottamiselle.

Käytännössä muutos vaikuttaa vastaavan nykytilaa. Windows 11 osoitti, ettei Windows 10 ollutkaan vihoviimeinen käyttöjärjestelmä. Lisäksi Moments-päivitykset hiovat kokonaisuutta varsinaisesti mullistamatta sitä. Tällöin niiden avulla voidaan parannella kokemusta ennen kuin kolmen vuoden taival tulee täyteen ja uusi isommin käyttökokemusta muuttava uutuusversio saapuu tarjolle.

Samalla kolmen vuoden julkaisuväli ei ole erityisen mullistava muutos. Jos katsotaan historiaan taaksepäin, Windows 7 (2009), Windows 8 (2012) ja Windows 10 (2015) ilmestyivät kaikki kolmen vuoden sykleissä.

Toistaiseksi väittämä vuonna 2024 julkaistavasta seuraavasta Windowsista on pelkkä huhu, mutta se vaikuttaa uskottavalta sellaiselta. Samalla suunnitelmien muuttuminen on luonnollisesti mahdollista. Jäämmekin odottamaan Microsoftilta lisätietoja asiaan.