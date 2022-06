WhatsApp-päivitys parantaa yksityisyyttä ja ryhmäpuheluita

WhatsApp on saamassa uuden tietoturvaan keskittyvän päivityksen. Sen avulla käyttäjät voivat yhä kattavammin hallita sitä, mitä tietoja tuntemattomat sekä tutut käyttäjät saavat nähdä.

Muutoksen piiriin lukeutuvat ominaisuudet ovat profiilikuva, Tietoja-kenttä sekä Viimeksi paikalla -ajankohta. Vastaisuudessa käyttäjät voivat päättää sen, ketkä näitä tietoja pääsevät näkemään. Näistä jälkimmäisenä mainittu Viimeksi paikalla -tieto on ollut työstössä marraskuusta 2021 .

Huolehdi yksityisyydestäsi

Ennen kuin päivitys ilmestyi, saattoi käyttäjä asettaa tiedot näkyviin kaikille, vain yhteystiedoissa oleville tai täysin piiloon. Vastaisuudessa Viimeksi paikalla -tiedon saa kytkettyä pois päältä yksittäisiltä henkilöiltä, mutta samalla kyseistä tietoa ei näe myöskään vastapuolelta.

Päivitys on saatavissa Android- ja iOS-puhelimille. Mikäli olet saanut päivityksen itsellesi, näet ominaisuuden avaamalla WhatsAppin, valitsemalla Asetukset > Tili > Tietosuoja.

Jos päivitys on latautunut, näet esimerkiksi profiilikuvan kohdalla uuden vaihtoehdon "Yhteystiedot paitsi...". Mikäli vaihtoehtoa ei vielä ole saatavissa, kannattaa WhatsApp päivittää manuaalisesti uusimman version saamiseksi.

Jäsenhakemusten hyväksyntäkierros

Tietoturva ei ole tuoreimman päivityksen ainoa lisä. WhatsApp on lisännyt mukaan kolme uutta ominaisuutta ryhmäpuheluihin. Niiden avulla voit mykistää tai viestiä yksittäisen henkilön. Lisäksi ruudun alalaitaan ilmestyy vastaisuudessa erillinen ilmoitus puheluun liittyvästä henkilöstä. Ominaisuuden vahvisti Will Cathcart, joka on WhatsAppin johtaja.

Pikaviestintäsovellukseen keskittynyt WABetaInfo on havainnut Android-puhelimille suunnattuja uusia betatestejä. Tuleva versio on nimeltään Android 2.22.14.6. Sen uusiin piirteisiin lukeutuu "Group Membership Approval" -ominaisuus, eli käytännössä ryhmään liittyminen vaatii sen avulla erillisen luvituksen.

WABetaInfo kertoo ominaisuuden tarjoavan ryhmän perustajalle hallinnan siitä, kenet voidaan liittää chattiin mukaan. Ryhmächatin jäsenet voivat kutsua uusia tulokkaita, mutta mukaantulo vaatii hyväksynnän ylempää. Halutessaan ominaisuuden saa päälle ryhmächatin asetuksista.

Lisäksi WABetaInfo on havainnut sukupuolineutraalit hymiöt.

Jos olet kiinnostunut uudesta betaversiosta, voit liittyä Google Play Beta Program -ohjelmaan ja ladata version 2.22.14.6 laitteellesi.

WhatsApp on tällä hetkellä päivittymässä tiuhaan tahtiin. Vasta tällä viikolla uutisoimme, kuinka WhatsApp-ominaisuus pyrkii helpottamaan tiedonsiirtoa Android-laitteelta iOS-puhelimelle.