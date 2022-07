Uusi WhatsApp-päivitys antaa ryhmäkeskustelun ylläpitäjille lisäoikeuksia

Huomio WhatsApp-käyttäjät – suosittu viestintäpalvelu lisää jälleen yhden työkalun ryhmäkeskustelun ylläpitäjien arsenaaliin.

WABetaInfo (opens in new tab) havaitsi, että WhatsApp on lisäämässä uuden päivityksen, joka antaa ylläpitäjille oikeuden poistaa kaikki viestit heidän valvomissaan ryhmäkeskusteluissa. Tällä hetkellä viestit voivat poistaa vain ne alun perin lähettäneet käyttäjät. Pian samainen mahdollisuus on kuitenkin tarjoutumassa myös keskustelun ylläpitäjälle, sillä uusi ominaisuus saapuu betatestiin lähitulevaisuudessa.

Jokainen ryhmän jäsen saa tiedon, mikäli ylläpitäjä poistaa ryhmästä viestin. Järjestelmänvalvojia varoitetaan tästä ennen kuin he vahvistavat poiston.

Viestien poistamisen ei pitäisi varmistusviestin ansiosta onnistua vahingossa. (Image credit: WABetaInfo)

Ennen tätä on kuitenkin tulossa myös toinen päivitys. Siinä WhatsApp-käyttäjille annetaan enemmän aikaa poistaa kiusallisia ryhmäkeskusteluviestejä, jotka ovat lipsahtaneet vahingossa tai liikoja ajattelematta väärään paikkaan.

Poista kaikille -ominaisuuden kestoa pidennetään kahteen päivään ja 12 tuntiin. Tällä hetkellä viestin poisto onnistuu yhden tunnin, kahdeksan minuutin ja 16 sekunnin ajan.

Tämä pidennetty aika on jo saataville joillekin Android-käyttäjille, uutisoi SamMobile (opens in new tab). Se on aiemmin sisältynyt WhatsApp-betaversioon 2.22.15.8. Sen odotetaan saapuvan kaikille WhatsApp-käyttäjille tulevassa ohjelmistopäivityksessä.

Mahdollisuus poistaa viestejä WhatsApp-ryhmäkeskusteluista on epäilemättä osoittautunut hyödylliseksi monille miljoonille huolettomien tekstiviestien lähettäjille. Näin satunnaiset juhlahumun keskellä tai väärin ajoitetut viestit saa nopeasti hävitettyä heidän ryhmäkeskusteluistaan.

Yksinkertaistesti sanottuna WhatsAppin uusimman päivityksen myötä käyttäjä voi poistaa mainitut viestit vielä seuraavana aamunakin – eikä tunnin sisällä niiden lähettämisestä.

Kirjoittanut: Noora Muittari