Uusi Samsung Galaxy S10 Plus -vuoto vihjailee kahdesta etukamerasta

Samsung Galaxy S10 Plus julkaistaan alle kuukauden sisällä 20. helmikuuta, joten vuotojen tulvaa ei voi estää. Tuoreimpien vihien mukaan tulevassa huippumallissa nähtäisiin peräti kaksi etukameraa.

Alla olevan kuvan julkaisi Twitter-käyttäjä Ice universe, jolla on aiempaa historiaa luotettaviksi osoittautuneiden vuotojen suhteen. Sumeaksi jääneessä kuvassa väitetään olevan Galaxy S10 Plus.

Kuvassa olevaan puhelimeen on kiinnitetty iso sarjakuvamainen tarra, mutta jos mallia katsoo tarkasti, voi laitteen oikeasta yläkulmasta nähdä paikat kahdelle etukameralle.

Kyseessä ei ole myöskään ensimmäinen kerta, kun Galaxy S10 Plussassa huhuillaan olevan kaksi etukameraa, joten nykyinen vuoto tuntuu entistä luotettavammalta.

Galaxy S10+ leaked again, saw those two eyes? pic.twitter.com/92UW2HWInSJanuary 22, 2019