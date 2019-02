Taitettava Samsung Galaxy X saattoi vilahtaa virallisella videolla

Ei ole mikään suuri salaisuus, että Samsung kehittää taitettavalla näytöllä varustettua puhelinta. Huhujen perusteella mallin nimi on Samsung Galaxy X, ja valmistaja on jo ehtinyt esitellä puhelimen näyttöteknologiaa lavalla. Puhelimen muotoilu on onnistuttu silti pitämään visusti salassa.

Saatoimme kuitenkin nyt nähdä laitteen ensimmäistä kertaa Samsungin mainosvideolla.

Kyseinen teaser-video jaettiin ilmeisesti alun perin Samsung Vietnamin viralliselle YouTube-kanavalle, mutta vedettiin pian takaisin. Monet käyttäjät ehtivät kuitenkin tallentaa videon tuolla välillä ja se levisi luonnollisesti ympäri internetiä. Videosta uutisoi ensimmäisenä XDA Developers.

Videolla näkyy muun muassa normaalin puhelimen näköinen laite, jossa ei ole käytännössä lainkaan reunoja. Hetkeä myöhemmin puhelin kuitenkin avataan kirjan tavoin, jolloin videolla näkyy puhelimen kaksi näyttöä.

Puhelimen sisällä olevaa näyttöä ei pysty näkemään videolta kokonaan, mutta oletamme sen kattavan koko sisäosan pinta-alan, jolloin laitetta pystyy käyttämään avatussa muodossa myös pienenä tablettina. Videolla näkyvä puhelin on myös huomattavasti ohuempi kuin odotimme.

Oikea puhelin vai pelkkä tulevaisuuden visio?

Onko videossa näkyvä puhelin sitten Samsungin pian julkaistava taitettava puhelin? Todennäköisesti kyllä. Teaser-video on lähes takuuvarmasti aito, ja puhelin itsessään näyttäisi vastaavan Samsungin aiemmin esittelemää näyttötekniikkaa.

Samsung järjestää myös 20. helmikuuta oman julkistustilaisuutensa, jossa se lanseeraa ainakin Galaxy S10:n. Lukuisten huhujen mukaan myös Galaxy X julkaistaisiin samassa tilaisuudessa.

Yllä olevalla teaser-videolla näkyy tosin paljon muitakin futuristisia laitteita, joita Samsung ei ole vielä aiemmin esitellyt. Emme tosin usko, että mitään niistä nähdään vielä aivan piakkoin. Tulevaisuuden laitteiden joukossa on muun muassa täysin reunaton tabletti, ikkunoihin integroidut näytöt ja suuren oven kokoinen näyttö, jota käytetään erilaisilla eleillä.

Uskomme, että videon tarkoituksena on lähinnä valottaa Samsungin tulevaisuutta 5-10 vuoden päästä, eikä esitellä muutaman kuukauden päästä julkaistavia tuotteita. On siis mahdollista, että taitettavaa puhelintakin saadaan siis odottaa vielä luultua pidempään.

Olisi silti outoa, että Samsung näyttäisi niin paljon Galaxy X:ää muistuttavan konseptipuhelimen juuri puhelinjulkaisunsa alla, jos se ei aikoisi lanseerata sitä omassa julkaisutilaisuudessaan. Olemme siis toiveikkaita sen suhteen, että kyseessä saattaisi olla Samsungin uusi taitettava puhelin.

Jutun pääkuva: Samsung

Lähde: PocketNow