Samsung Galaxy S10:ssä huhuillaan olevan ennätysmäärä RAM-muistia ja tallennustilaa

Tuleva Samsung Galaxy S10 on todennäköisesti kaikkein tehokkain Android-puhelin, kunhan se ilmestyy. Emmekä tarkoita ainoastaan parannellun suorittimensa takia, sillä viimeisimpien tietojen mukaan puhelimessa saattaa olla peräti 12 gigaa RAM-muistia.

ITHome uutisoi, että kiinalaisen analytiikkayritys GF Securitiesin mukaan yksi Samsung Galaxy S10:n malleista sisältäisi 12 gigaa RAM-muistia ja yhden teran tallennustilaa.

Lähde ei kerro sen tarkemmin, mistä mallista tarkalleen ottaen on kyse. Mutta jos se koskee vain yhtä ainokaista mallia, tällöin Samsung Galaxy S10 Plus on kaikkein todennäköisin vaihtoehto.

Vertailun vuoksi tällä hetkellä olevissa puhelimissa on korkeintaan 8 gigan edestä RAM-muistia, eikä tallennustilaakaan ole kasvatettu 512 gigasta korkeammaksi.

Toki esimerkiksi microSD:tä tukevat puhelimet, kuten Samsung Galaxy Note 9, voivat nostaa tallennustilan yhteen teraan, mutta Galaxy S10:ssä on todennäköisesti myös microSD-korttipaikka. Tällöin huhuiltu teran tallennustila olisi vasta alkusoittoa.

Mahdollista, vaan epätodennäköistä

Toisaalta ei ole mitään syytä epäillä yllä olevaa huhua. Monet puhelimet ovat tarjonneet 8 gigan edestä RAM-muistia jo jonkin aikaa, joten määrän kasvattaminen uuden lippulaivamallin kohdalla ei ole mitenkään ennenkuulumatonta.

Mutta toisaalta väite on hyvä ottaa myös vastaan terveen epäluulon kera. Kyseessä on verrattain iso hyppy aiemmista RAM- ja tallennustilakapasiteeteista, minkä lisäksi huhu on lähtöisin tasan yhdestä lähteestä. Aiemmat varhaiset benchmark-testit ovat myös listanneet Samsung Galaxy S10 Plussalle ainoastaan 6 gigan edestä RAM-muistia.

Vaikka GF Securitiesin raportti osoittautuisikin aidoksi, voi olla, että vain tietyt maa-alueet saavat markkinoilleen 12-gigaisen mallin S10:stä ja suurin osa muista joutuu tyytymään paljon pienempään. Ei siis kannata alkaa säästää rahoja ainakaan vielä.

Uskomme kuulevamme väitteiden tueksi tai niiden kumoamiseksi lisää infoa lähiaikoina, joten kannattaa seurata sivuamme.

Lähde: PhoneArena