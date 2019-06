Oppo saattaa julkaista maailman ensimmäisen näytönalaisen kamerapuhelimen loppukuusta

Seuraava mielenkiintoinen teknologinen virstanpylväs saattaa odottaa jo kulman takana, sillä tuoreen kuvan perusteella Oppo on aikeissa julkaista puhelimen, jonka etukamera on sijoitettu näytön alle.

Kiinan sosiaalisessa mediassa Weibossa julkaistun kuvan perusteella Oppo valmistautuu esittelemään uuden mallin 26. kesäkuuta MWC Shanghain aikana. Mainoskuvan perusteella näytönalaisen kameran sijaintia on korostettu ympyrällä.

Jos Oppo todellakin vihjailee näytönalaisesta kamerasta ja juliste on totta, sen myötä puhelimissa voisi olla koko leveyden mittainen näyttö ilman näyttölovea, näyttöreikäkameraa (kuten Honor 20:ssä ja Samsung Galaxy S10:ssä) tai pop-up-kameraa (kuten Oppo Reno 10x Zoomissa ja OnePlus 7 Prossa).

Toistaiseksi emme kuitenkaan tiedä, esitelläänkö puhelin 26. kesäkuuta tai saapuuko se tuolloin myytäväksi.

Oppo saattaa myös esitellä vain kehitteillä olevaa teknologiaa prototyyppilaitteella, tai mallia voidaan myydä rajallisena versiona vain tietyissä maissa. Saamme asiaan varmuuden näillä näkymin ensi viikolla.

Emme kuule teknologiasta kuitenkaan ensimmäistä kertaa, sillä aiemmin tässä kuussa Oppo julkaisi lyhyen videon, jossa se esitteli näytönsisäistä kameraa prototyyppilaitteessa.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaYJune 3, 2019