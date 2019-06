Da Oppo uno smartphone con fotocamera invisibile, il 26 giugno

The Oppo RX17 Neo could be one of the firm's last to have a notch (Image Credit: TechRadar)

La prossima grande svolta nel mondo degli smartphone potrebbe essere dietro l'angolo, stando a un'immagine che lascia pensare a uno smartphone Oppo con la fotocamera frontale invisibile e integrata sotto lo schermo.

Secondo l'immagine pubblicata su Weibo (un social network cinese) l'azienda cinese presenterà un nuovo smartphone il prossimo 26 maggio, nel contesto del Mobile World Congress (MWC) di Shangai. Sembra proprio che ci sia un'area evidenziata, a indicare la fotocamera sotto lo schermo.

Se è davvero questo che Oppo sta suggerendo, significa che avremmo un telefono con design a tutto schermo, come quelli con fotocamera pop-up ma senza di essa.

Se il dispositivo sarà davvero presentato il 26 giugno, e se poi sarà messo in vendita, al momento non si sa.

Oppo potrebbe limitarsi a mostrare la tecnologia su prototipo, o a distribuire uno smartphone in edizione limitata solo per alcuni mercati. Non resta che attendere per vedere che succede.

L'abbiamo già visto

Abbiamo sentito parlare di questa tecnologia in passato, quando Oppo pubblicò un breve video per mostrare la fotocamera frontale invisibile, su un prototipo.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaYJune 3, 2019

Oltre ad Oppo, anche la concorrente Xiaomi sta lavorando allo stesso concetto.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1June 3, 2019

Sembra comunque che questa tecnologia sia pronta per il mercato o quasi, ma non ci aspettiamo che sarà disponibile già quest'anno a prezzi ragionevoli. Come sempre, le nuove tecnologie non sono economiche.

Via MySmartPrice e Indiashopps