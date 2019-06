Oppo esitteli maailman ensimmäisen älypuhelimen näytön alle piilotetun etukameran

Puhelimenvalmistajat ovat päätyneet mitä erinäisimpiin kameraratkaisuihin pyrkiessään tarjoamaan kuluttajilleen mahdollisimman paljon näyttötilaa. Hiljattain näyttölovien rinnalle on alkanut ilmaantua näyttöreikäkameroita sekä mekaanisia korvikkeita.

Osa näistä suunnitelmista ovat mielenkiintoisia puhtaasti muotoilun kannalta, mutta monet niistä joudutaan tekemään kompromissien kera. Juuri kukaan ei halua puhelimeensa näyttölovea tai näyttöreikää muuta kuin pakosta.

Kompromissit näyttäisivät siirtyneen kuitenkin taka-alalle, sillä Oppo julkisti juuri oman ratkaisunsa ongelmaan. Yhtiö esitteli Twitter-tilillään maailman ensimmäisen näytön alle sijoitetun etukameran.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaYJune 3, 2019