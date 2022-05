Odotetusta Avatar 2: The Way of Waterista julkaistiin viimein traileri

Olemme saaneet ensimmäisen silmäyksen Avatarin odotettuun jatko-osaan, Avatar: The Way of Wateriin.

Traileri on ensimmäinen silmäys tulevaan Avatar-jatkoon, jota on odotettu kuumeisesti vuodesta 2009 lähtien. James Cameronin ohjaama tieteissarjan ensimmäinen osa keräsi lippuluukulla yli 2,847 miljardia dollaria, jonka myötä siitä tuli tuottoisin elokuva koskaan noin kymmenen vuoden ajan. Elokuva syrjäytettiin vuonna 2019, kun Avengers: Endgame julkaistiin, mutta Kiinassa tehty uusintajulkaisu vuonna 2021 on nostanut Avatarin taas kärkisijalle.

Alkujaan jatko-osan oli määrä saapua teattereihin jo joulukuussa 2014, mutta se on viivästynyt yhä uudestaan ja uudestaan. Tällä kertaa julkaisupäivä pysynee paikallaan, joten elokuva nähdään teattereissa 16. joulukuuta 2022.

Cameron on lisäksi vahvistanut kolme muuta jatko-osaa Avatarille. Näistä Avatar 3 on jo kuvattu ja Avatar 4:n tuotanto on käynnistetty. Näillä näkymin Avatar 3 saapuu teattereihin vuonna 2024, Avatar 4 vuonna 2026 ja Avatar 5 vuonna 2028.

Paljastaako traileri liikaa juonesta?

Ei oikeastaan. Trailerin ohessa julkaistussa synopsiksessa kerrotaan elokuvan juonesta seuraavaa:

"Avatar: The Way of Water sijoittuu yli kymmenen vuotta alkuperäisen elokuvan jälkeen. Juoni seuraa Sullyn perhettä (Jake, Neytiri ja heidän lapset), näiden kohtaamia ongelmia ja heidän keinoa pitää toisensa suojassa, kun nämä joutuvat taistelemaan eloonjäämisestä ja selviämään tragedioista."

Alkuperäisen Avatarin lopuksi Sam Worthingtonin esittämä Jake Sully muutti itsensä pysyvästi avatariksi Tree of Soulsin avulla ja aloitti uuden elämän Zoe Saldanan esittämän Neytirin kanssa. Planeetalle arvokkaan mineraalin perässä saapuneet ihmiset lähetettiin puolestaan takaisin kotiplaneetoille.

Trailerin perusteella Jake on oppinut elämään uuden heimonsa parissa ja Pandora itse tuntuu kukoistavan. Ihmisten jättämät kaivokset ovat muuttuneet Na'vien kodeiksi, minkä lisäksi videolla nähdään runsaasti kuvamateriaalia vedenalaisista kohtauksista. Samalla kohtaukset esittelevät uusinta teknologista osaamista erikoistehosteiden osalta.

Videolla myös vihjaillaan Sullyn perheen kohdalle saapuvista ongelmista, mutta niitä ei vielä paljasteta. Näemme kuitenkin trailerilla Jaken kantamassa konekivääriä. Nimen perusteella ongelmat saattavat tällä kertaa pulpahtaa pinnalle veden alta.

Palaavatko kaikki näyttelijät takaisin Avatar: The Way Of Wateriin?

Melkeinpä. Worthington ja Saldana uusivat roolinsa Jakena ja Neytirina, minkä lisäksi myös Giovanni Ribisi, Joel David Moore ja CCH Pounder on vahvistettu tuotantoon. Näemme myös yllättävät paluut Sigourney Weaverilta ja Stephen Langilta, jotka kuolivat ensimmäisessä elokuvassa.

Heidän lisäkseen jatko-osassa nähdään Kate Winslet, Jemaine Clement, David Thewlis, Michelle Yeoh ja Oona Chaplin.

James Cameron vastaa puolestaan jälleen ohjauksesta ja käsikirjoituksesta yhdessä Josh Friedmannin kanssa. Elokuva tuodaan teattereihin myös 3D:nä, jota ei ole liioin elokuvissa käytetty enää vuosiin.