LG G8 saattaa saada näyttöön sisäänrakennetut kaiuttimet

LG esitteli viime vuoden CES-messuilla uuden Sound on Display -teknologian, jonka ansiosta valmistajan Crystal Sound OLED -televisiot pystyvät toistamaan ääntä suoraan näytön kautta. Tekniikka perustuu näyttöpaneelin värähtelyyn – ja se saattaa olla tulossa nyt myös LG:n puhelimiin.

Luotettava tekniikkavuotaja OnLeaks oli kuullut sisäpiirilähteiltä, että teknologia nähtäisiin LG:n tulevassa lippulaivamallissa LG G8:ssa.

Meillä ei ole mitään tarkempia tietoja siitä, miten kyseinen teknologia toimisi älypuhelimessa, mutta tekninen toteutus muistuttaa varmasti yhtiön televisioita. Kaiutin on todennäköisesti itse näytössä, mutta on toki mahdollista, että se on myös vain yksinkertaisesti sijoitettu näytön taakse.

Ei tarvetta kaiuttimen säleikölle

LG G8 ei tarvitsisi teknologian takia mitään erillistä kaiutinsäleikköä näytön reunoille, joten LG voisi hyödyntää ylimääräistä tilaa johonkin muuhun kiinnostavaan ominaisuuteen – tai yksinkertaisesti luoda laitteelleen tyylikkäämmän ulkoasun.

Jo LG G7 ThinQ:ssa oli erikoinen Boombox-ominaisuus, joka teki koko puhelimesta eräänlaisen kaikukopan ääntä varten. Näyttöön integroitu kaiutin tuntuukin luonnolliselta jatkeelta kehitykselle. LG on panostanut jatkuvasti puhelintensa erinomaiseen äänenlaatuun, joten toivomme yhtiön jatkavan samalla polulla myös tänä vuonna.

Joidenkin huhujen mukaan Samsung aikoisi julkaista samanlaisen näyttöön integroidun ääniteknologian omiin malleihinsa CES 2019 -messuilla, mutta jää nähtäväksi olisiko tekniikka valmiina toteutettavaksi jo Samsung Galaxy S10:een mennessä.

Kuulimme myös äskettäin, että LG G8 julkaistaisiin maaliskuussa 2019 ja että se saisi ainakin uuden laajennettua todellisuutta varten kehitetyn 3D-kameran. Samaisen lähteen mukaan puhelin ei tukisi kuitenkaan vielä 5G:tä.

Lähde PocketNow