LG on patentoinut painikkeettoman sekä mysteerisellä kameralla varustetut puhelimet

LG tunnetaan innovatiivisista ratkaisuistaan, ja kaksi uutta patenttia näyttäisi yhtiön jatkavan tunnetulla linjallaan.

LetsGoDigital on löytänyt ensimmäisen patenteista, joka näyttäisi esittelevän täysin painikkeettoman puhelimen. Konsepti ei ole tosin täysin uusi, sillä muun muassa Meizu Zero on vastaavanlainen puhelin. Painikkeettomia puhelimia ei ole kuitenkaan montaa markkinoilla.

Painikkeiden poistaminen säästää puhelimessa tilaa, sillä niiden mekanismit vievät osan komponenteille tarkoitetusta sisäosasta. Vapautetun tilan myötä puhelin voitaisiinkin esimerkiksi tehdä pienemmäksi tai ohuemmaksi. Painikkeet haittaavat toisinaan myös puhelinten muotoilua, joten niiden poistaminen parantaisi mahdollisesti myös yleisilmettä.

Patentissa olevan puhelimen muotoilu paljastaa siinä olevan myös neljä takakameraa, joka olisi ensimmäinen kerta LG:lle, kun heidän mallissa olisi niin monta kameraa. Etupuoli näyttäisi olevan niin ikään varattu lähes kokonaan näytölle pientä näyttölovia lukuun ottamatta. Sormenjälkitunnistin on todennäköisesti sijoitettu osaksi näyttöä.

Painikkeeton puhelin vasemmalla, outo kamera oikealla. (Image credit: LG Electronics / LetsGoDigital)

Toisessa patentissa LG esittelee vain yhdellä kameralla varustetun puhelimen, mutta kameran ympärillä on jonkinlainen rinkula. Emme tiedä vielä, mitä rinki tekee, mutta patentti tuntuisi viittavan laadukkaaseen puhelimeen, sillä sen näyttö on lähes kauttaaltaan etupaneelin mittainen. Takakamerassa saattaisikin olla jonkinlainen zoomattava linssi.

Patentin perusteella kameran myyntivaltti tuntuisi olevan juuri siinä oleva kamera, jonka laukaisin näyttäisi olevan oikean reunan alalaidassa.

Nämä ovat kuitenkin vain spekulaatioita. Kuten aina patenttien kohdalla, ne eivät välttämättä johda myöskään mihinkään. Ei kannata siis odottaa, että LG V60 ThinQ tai LG G9 olisivat jo painikkeettomia.