LG G8 vil ifølge rykte bruke hele skjermen som høyttaler

Under CES 2018 avduket LG en ny teknologi de kalte Sound on Display, og den gjør den mulig å bruke selve skjermen i deres Crystal Sound OLED-TV-er til å produsere lyd. Nå tyder et nytt rykte på at LG bringer den samme teknologien til telefonene sine.

En kilde forteller nemlig til den kjente rykteformidleren OnLeaks at teknologien vil dukke opp i LGs neste flaggskipp LG G8.

Vi har ingen detaljer om nøyaktig hvordan dette vil virke i en telefon, men vi antar det vil fungere på omtrent samme måte som det gjør i enkelte av LGs TV-er. Disse TV-ene er utstyrt med såkalte «exciters» bak skjermen, og disse får skjermen til å vibrere slik at den lager lyd. Fordelen, ved siden av at produsenten slipper å gjøre plass til høyttalere, er at lyden kommer rett mot deg i stedet for ut av høyttalere på siden eller under.

Ingen høyttalergrill

According to my sources, #LGG8 will feature Sound on Display (SoD) technology...January 3, 2019

Sannsynligheten er altså stor for at LG G8 ikke får en tradisjonell høyttalergrill på noen av sidene, og det kan gi LG frihet til å legge til ekstra funksjoner eller gi den et nytt design.

LG G7 ThinQ hadde en Boombox-funksjon som gjorde at hele telefonen fungerte som et resonanskammer, så dette er egentlig bare et logisk neste steg for LG. Selskapet har lenge lagt stor vekt på lydkvalitet i smarttelefonene sine, så vi håper det fortsetter med den nye teknologien også.

Vi har også hørt rykter om at Samsung planlegger å avduke en liknende teknologi for sine telefoner under CES 2019, men det er usikkert om den vil være klar til å debutere i Galaxy S10.

Vi har også hørt at LG G8 er planlagt lansert i mars 2019, og at den skal få et nytt 3D-kamera som både er utviklet for å gi bedre AR-opplevelser og for bedre bildekvalitet generelt. Samtidig ble det også sagt at det er usannsynlig at denne telefonen vil bli utstyrt med 5G.

Kilde: PocketNow