Game of Thrones -luojien Netflix-sopimus koitui Star Wars -trilogian kohtaloksi

Game of Thrones -tv-sarjallaan kannuksensa ansainneet David Benioff ja D.B. Weiss eivät pääsekään kaukaiseen galaksiin. Kaksikon Star Wars -trilogia on virallisesti peruttu.

Puolitoista vuotta sitten paljastetun elokuvakolmikon oli määrä nähdä päivänvalo jo vuonna 2022. Suunnitelmat matkasivat kuitenkin osaksi Voimaa, kun Benioff ja Weiss solmivat 200 miljoonan dollarin yhteistyösopimuksen Disney+:n kanssa kilpailevan Netflixin kanssa.

The Hollywood Reporterin tietojen mukaan aika ei yksinkertaisest riitä kaikkeen.

"Päivässä on vain tietty määrä tunteja, emmekä koe pystyvämme tekemään oikeutta samaan aikaan sekä Star Warsille että Netflix-projekteillemme."

Onko Voimassa häiriö?

Sopimus Netflixin kanssa olisi tarkoittanut varsin rajallista määrää aikaa, jonka kaksikko olisi voinut kohdentaa Tähtien sodalle. Odotukset trilogiaa kohtaan olivat suuret, sillä Voimaan jää joulukuussa ilmestyvän Rise of Skywalker -elokuvan jälkeen tyhjiö. Star Wars -saagan yhdeksäs elokuva päättää vuonna 1977 käynnistyneen tarinan.

Paineita lisää varmasti fanien toiveet jostain uudesta ja kiinnostavasta. Tulevien elokuvien pitäisi tähdittää tuoreet hahmot ilman Luken, Chewien ja R2-D2:n kaltaisia ikonisia sankareita.

Toisaalta kaksikon suunnitelmien perumista on saattanut helpottaa Game of Thrones -sarjan päätöskausi, joka jätti useat intohimoiset fanit pettyneiksi. Liian kiireiseksi ja hätiköidyksi kritisoitu lopetus ei tehnyt seuraajien mielestä tarpeeksi kunniaa George R. R. Martinin rakastetulle fantasiasarjalle.

Benioffin ja Weissin työtä ei luonnollisestikaan helpottanut tv-sarjan eteneminen, joka ohitti Martinin kirjoitustahdin. Viimeiset tuotantokaudet jouduttiin luomaan ilman alkuperäismateriaalia, minkä vuoksi niiden ratkaisuja on pidetty moninpaikoin universumin logiikan vastaisena.

Disneyn puolelta jarruja on lyöty pohjaan Solo-elokuvan floppaamisen vuoksi. Ikonisen Han Solon nuoruuteen keskittynyt leffa jäi pahasti tavoitteistaan, eivätkä ongelmat tuotannossa sekä ohjaajan vaihtuminen Ron Howardiin ainakaan helpottaneet savottaa.

Oman muuttujansa kuvioon tuo Marvel-pomo Kevin Feige, joka niin ikään työskentelee parhaillaan Star Wars -projektin parissa. Supersankarielokuvien parissa puuhastellut Feige on menneen 15 vuoden aikana osoittanut, että hän pystyy pitämään isoissakin kokonaisuuksissa palaset kohdillaan.

Vaikka Game of Thrones -luojien elokuvat peruttiin ja Feige on vasta työnsä alussa, ei Tähtien sodan fanien tarvitse pelätä hiljaiseloa. The Last Jedi -elokuvan ohjannut Rian Johnson työstää omaa Star Wars -trilogiaansa, minkä lisäksi kuukausimaksullinen Disney+ tuo telkkariin marraskuun 12. päivä käynnistyvän The Mandalorian -sarjan.

Lisäksi jouluhulinoiden alla nähdään Star Wars Episode IX: Rise of Skywalkerin ensi-ilta. Päätösosa saapuu Suomessa valkokankaille joulukuun 18. päivä.