AirPods 2:t saattavat pystyä latautumaan täyteen jo 15 minuutissa

Applen odotetaan päivittävän pian omat langattomat kuulokkeensa, ja viimeisimpien huhujen mukaan AirPods 2:t saatettaisiin julkaista jo maaliskuun 25. päivä. Huhuja on itse asiassa saapunut viime aikoina niin paljon, että niistä on jo suorastaan vaikea pitää kirjaa.

XDA:n kirjoittaja ja TV-juontaja Max Weinbach paljasti kuitenkin Twitter-kanavallaan aivan uusia yksityiskohtia Applen tulevista AirPods 2 -kuulokkeista. Hänen mukaansa langattomat kuulokkeet saisi nimittäin ladattua tyhjästä täyteen jo 15 minuutissa.

Jos tieto pitää paikkansa, se on valtava kehitysaskel nykyisten AirPodsien 3-4 tunnin latausajalle.

So the Apple news. AirPods wireless charging will happen. It will be VERY fast (0-100 in 15 minutes.) That speed is for the AirPods AND the case. It will probably use Qi charging.There will be a downside though, the case will be bigger in one direction and heavier.3 March 2019