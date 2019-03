AirPods 2 kan lades trådløst på bare 15 minutter, ifølge nytt rykte

Ryktene rundt lanseringen av AirPods 2 to har kommet så tett i det siste at det har vært vanskelig å henge med. Det siste vi har hørt er at de kan komme i butikkhyllene allerede 29. mars, bare dager etter at Apple etter sigende skal lansere sin ny nyhetsabonnementtjeneste.

Samtidig er det ikke bare lanseringsdatoen det går rykter om. Max Weinbach hos XDA Developers har avslørt noen nye detaljer på Twitter, og den mest betydelige av dem er at Apples nye trådløse ørepropper skal kunne lades fra 0 til 100 prosent på bare 15 minutter.

Hvis dette stemmer så er det en enorm forbedring fra dagens AirPods, som bare gir deg 3 timer fra 15 minutters lading.

So the Apple news. AirPods wireless charging will happen. It will be VERY fast (0-100 in 15 minutes.) That speed is for the AirPods AND the case. It will probably use Qi charging.There will be a downside though, the case will be bigger in one direction and heavier.3 March 2019