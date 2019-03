AirPods 2 kan enligt en ny läcka trådlöst laddas upp helt och hållet på bara 15 minuter

Rykten kring lanseringsdatumet för Apples AirPods 2 har flödat in så snabbt under den senaste tiden att det nästan varit svårt att hålla koll på alla. Det senaste ryktet tyder på att de kan finnas tillgängliga att köpa i butik den 29 mars, bara dagar efter att Apple enligt rykten planerar att tillkännage sin prenumerations nyhetstjänst.

Det går dock inte enbart rykten om lanseringsdatumet. Max Weinbach från XDA har nämligen avslöjat några fler intressanta detaljer på Twitter, där den mest spännande är att Apples trådlösa hörlurar kommer att kunna laddas upp helt och hållet på bara 15 minuter.

Om detta visar sig stämma, kommer det vara en enorm förbättring över Apples nuvarande AirPods, som enbart från tre timmars batteritid på en 15 minuters laddning.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

So the Apple news. AirPods wireless charging will happen. It will be VERY fast (0-100 in 15 minutes.) That speed is for the AirPods AND the case. It will probably use Qi charging.There will be a downside though, the case will be bigger in one direction and heavier.3 March 2019