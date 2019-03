AirPods 2 kan ifølge nyt rygte lades trådløst op på blot 15 minutter

Rygterne omkring lanceringen af Apples AirPods 2 er taget til, og det er svært at holde styr på dem alle. De seneste antyder, at de kan ramme butikshylderne allerede d. 29. marts , kun få dage efter Apple ventes at have annonceret sin nye nyhedstjeneste .

Det er dog ikke kun lanceringsdatoen, som er omgæret af rygter. TV-vært og skribent hos XDA, Max Weinbach , er kommet med et påar interessante detaljer på Twitter, hvoraf den mest interessante er, at Apples helt trådløse hovedtelefoner vil kunne lades fra 0 til 100% på bare 15 minutter.

Hvis det er sant, vil det være en kæmpe forbedring i forhold til de nuværende AirPods , som giver tre timers spilletid på en 15-minutters opladning.

So the Apple news. AirPods wireless charging will happen. It will be VERY fast (0-100 in 15 minutes.) That speed is for the AirPods AND the case. It will probably use Qi charging.There will be a downside though, the case will be bigger in one direction and heavier.3 March 2019