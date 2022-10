Acer tuo myyntiin pelaajille suunnatun Chromebookin

Acer on esitellyt pelaajille suunnatun Chromebook-kannettavan, joka hyödyntää pilvipalveluiden mahdollisuuksia tarjotakseen edellytykset kovaankin pelikäyttöön.

Acer Chromebook 516 GE hyödyntää Intelin Alder Lake -prosessoria. Tehokkain i7-suoritin on saanut seurakseen 16 Gt LPDDR4X-muistia sekä 256 Gt tallennustilaa.

Pelien pyörittäminen onnistuu pilvipelipalveluiden kautta. Tuettuna ovat jo nyt Nvidia GeForce Now ja Amazon Luna. Lisäksi tuki Xbox Cloud Gamingille on betavaiheessa.

Acer on panostanut Chromebookinsa IPS-näyttöön, joka tarjoaa resoluutioksi 2 560 x 1 600. Se tarjoaa 100 % sRGB-väriavaruuden sekä 120 Hz virkistystaajuuden.

Pelikannettavalle tyypillistä visuaalisuutta on korostettu RGB-taustavalaistulla näppäimistöllä, jossa on anti-ghosting-ominaisuus. Lisäksi malli tukee DTS-ääntä.

Acer lupaa mallin akkukestoksi yhdeksän tuntia. Kuten pelikannettavien tapauksessa aina, tämä riippunee kuitenkin merkittävästi käyttötavasta, ominaisuuksista sekä muista tekijöistä.

Acer Chromebook 516 GE ilmestyy Yhdysvalloissa lokakuussa ja Euroopassa joulukuussa. Vanhalle mantereelle rantautuvan koneen suositushinnaksi kerrotaan 999 euroa, joten Suomessa mallista saanee maksaa hiukan yli tonnin.

(Image credit: Acer)

Kohdeyleisö vaihtuu toiseen

Chromebookien tapauksessa on selvää, että pelisuorituskyky johtuu yksinomaan pilvestä saatavista tehoista. Tämän ansiosta laitteen tekninen kyvykkyys on periaatteessa toissijaista, mutta sen sijaan näytön on oltava riittävän laadukas. Kun huomioi ainakin paperilla lupaavalta vaikuttavan ruudun sekä pelaajien tyylitajua mukailevan näppäimistön, vaikuttaisi Acer onnistuneen monella osa-alueella.

Kokonaisuus voikin olla kiinnostava vaihtoehto monille, sillä edullisia pelikannettavia ei ole markkinoilla ruuhkaksi asti. Valitettavasti Euroopan hinnoittelu on kuitenkin selvästi Yhdysvaltojen vastaavaa korkeampi, mikä tekee laitteesta Euroopassa vaikeamman suositeltavan.

Lisäksi on syytä huomata, että koska suorituskyky ei synny laitteen komponenteista, vaatii malli rinnalleen nopean ja vakaan nettiyhteyden.

Houkuttelevuutta voi vielä laskea pilvipelipalveluiden hinnoittelu, jotka vaativat kuukausittaisen pulittamisen. Koneen mukana tulee onneksi kolmen kuukauden testijakso GeForce Now- ja Luna-pelipalveluihin, joten niiden kanssa pääsee ainakin alkuun.