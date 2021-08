Chromebook vs kannettava: kumpi on parempi vaihtoehto opiskelijalle?

Chromebook vs kannettava -väittely ei välttämättä ole kovin vanha, mutta kysymys on varsinkin näin syksyisin koulujen alkaessa monien huulilla. Kouluun palaavat opiskelijat saattavatkin vertailla parhaiden kannettavien tai Chromebookien välillä löytääkseen itselleen parhaan vaihtoehdon koulutöiden tekemiseen. Näitä usein mainostetaan juuri samalla kohderyhmälle, vaikka niiden ominaisuudet voivat vaihdella laajasti keskenään.

Oikean kannettavan löytäminen voikin olla hankalaa, jos näiden toimintaperiaatteista ei tiedä hölkäsen pöläystäkään. Kun yhtälöön lisää vielä sen, ettei monet opiskelijat tai ylipäätään käyttäjät edes tiedä, mikä Chromebook on, voi näiden välillä valitseminen olla odotettua hankalampaa.

Juuri tätä varten olemme koonneet tämän artikkelin, joka toivottavasti helpottaa valintaurakkaa ja auttaa löytämään parhaan mahdollisen kannettavan omaan käyttötarkoitukseen. Jos etsit parasta opiskelukannettavaa, hybridilaitetta tai Chromebookia, autamme ensin päättämään, mikä näistä kannattaa ylipäätään valita.

(Image credit: Future)

Mikä on Chromebook?

Tiedät todennäköisesti, mikä on kannettava. Joten ennen kuin menemme koko väittelyyn Chromebookien ja kannettavien välillä, meidän täytyy ensin selvittää, mikä on Chromebook ja miten se eroaa perinteisestä kannettavasta.

Chromebook on kannettava tietokone, joka pyörii Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmällä. Kyseessä on todella kevyt käyttöjärjestelmä, joka käyttää pääasiallisesti Chrome-selainta käyttöliittymänään. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että voit tehdä Chromebookilla kaikkea, mitä voit tehdä myös Chrome-selaimella.

Tämä ei tietenkään edellytä jatkuvaa verkkoyhteyttä, vaan Google on suunnitellut Chrome OS:n pyörittämään useita Chrome Web Storesta ja Google Play Storesta löytyviä sovelluksia. Näiden pitäisi turvata perusteet aina tekstinkäsittelyohjelmista taulukkolaskentaohjelmiin, valokuvakäsittelyyn ja kevyeen pelaamiseen. Useat näistä sovelluksista toimii myös ilman verkkoyhteyttä.

Mikä ero on Chromebookeilla ja kannettavilla?

Harjaantumattomalle silmälle Chromebook ja perinteinen kannettava näyttääkin hyvin samankaltaiselta. Chromebook on kuitenkin teknisesti kannettava, mutta se vain käyttää eri käyttöjärjestelmää. Molemmissa on kuitenkin näppäimistö, kamera, näyttö ja kosketuslevy. Ja kannettavien lailla ne aukeavat saranan varassa ja ovat muotoilultaan liki identtisiä.

Laitteen sisällä tilanne on kuitenkin täysin toinen. Jos Chromebookien ja kannettavien tehoja vertailee, silloin suorituskykyä löytyy runsaasti enemmän tavallisista kannettavista. Tämä johtuu usein siitä, että niissä on paljon paremmat Intelin tai AMD:n suorittimet sekä tehokas näytönohjain.

Chromebookeissa on sen sijaan usein heikompitehoiset suorittimet ja näytönohjaimet, vaikka joissakin kalliimmissa malleissa on ollut myös Intel Core -prosessoreita. Tämä johtuu kahdesta syystä: Chrome OS:n käyttö ei vaadi runsaasti tehoja, ja edullisemmilla komponenteilla laitteiden hinta voidaan pudottaa todella alas.

Perinteisissä kannettavissa on Windows 10:n, macOS:n tai Linuxin kaltaiset käyttöjärjestelmät. Windows-koneet ja MacBookit tarvitsevat usein korkeatehoiset suorittimet ja näytönohjaimet sekä nopean muistin, minkä takia ne maksavat myös paljon enemmän. Tämä tarkoittaa tosin sitä, että opiskelijat voivat samalla koneella kirjoittaa koulutehtävät sekä pelata Call of Dutya.

Tiedostot, dokumentit ja muut tärkeät koulujutut vaativat myös tilaa koneelta. Windows-kannettavissa on usein paljon enemmän tallennustilaa, vähintään 128 gigatavua joskin nykyään jo moninkertaisesti enemmän. Chromebookeissa tilaa on puolestaan noin 16 gigatavua. Tämä johtuu siitä, ettei Chrome OS ja sen pyörittämät sovellukset vaadi niin paljoa tilaa kuin Windows-vastineensa. Niissä tiedostojen säilyttäminen on tarkoitus tehdä pilvipalveluissa, kuten Google Docsissa tai OneDrivessa.

Onko Chromebook vai kannettava parempi koulutöitä varten?

Chromebook on hyvä valinta sellaiselle opiskelijalle, joka käyttää konetta lähinnä verkossa selailuun, tekstinkäsittelyyn ja videoiden katseluun tai musiikin kuunteluun. Tällöin tallennustilasta ei tule ongelmaa, jos tiedostot voi säilöä Google Drivessa tai muussa pilvipalvelussa. Toinen vaihtoehto on käyttää SD-muistikorttia tai USB-kovalevyä.

Chromebookit ovat myös erinomainen vaihtoehto edullista tietokonetta etsiville, sillä niitä saa parhaimmillaan jopa alle 200 eurolla. Parhaista malleista voi kuitenkin maksaa jopa 1 000 euroa, kuten Google Pixelbookista.

Koulutöitä varten Chromebook onkin selkeä voittaja, sillä siinä on niin vähän ominaisuuksia. Kun koneessa ei voi olla ylimääräisiä pelejä tai sovelluksia, siinä ei ole myöskään opiskelua häiritseviä tekijöitä. Sen käytön voi keskittää täysin opiskelutehtävien tekemiseen.

Koulutehtävät voikin kirjoittaa Google Docsiin ja jakaa ne sen kautta opettajille. Microsoft Office on niin ikään saatavilla verkkokäyttöisenä, jos haluaa Word-tekstinkäsittelyohjelman.

Chromebookia on myös vaikea harjoittaa. Jos koneeseen on tarttunut virus, Chromebookin voi nopeasti tyhjentää ja asentaa uusiksi. Laite itsessään on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Uusimmat mallit alkavat olla jo vähän herkempiä, mutta monet niistäkin kestävät osumaa, sillä valtaosa komponenteista on muovia.

(Image credit: Shutterstock)

Windows-kannettavat ovat sen sijaan kalliimpi investointi, mutta ne tarjoavat myös monipuolisuutta ja kätevyyttä. Niiden avulla voi luoda käytännössä mitä vain ja niissä on myös säilytystilaa.

Kannettavat tuovat tosin mukanaan muut tietokoneen tuomat ongelmat. Niiden käynnistämisessä menee aikansa, niitä täytyy päivittää ja ne jäävät toisinaan jumiin. Chromebookit eivät sen sijaan kaadu juuri koskaan, ja silloinkin niiden uudelleenkäynnistys riittää ongelman korjaamiseen.

Tiettyjen juttujen tekeminen on kuitenkin Windows-laitteilla paljon helpompaa. Chromebookien kanssa on vaikea muun muassa tulostaa, mikä ei kannettavilla ole ongelma. Myös tiedostojen hallinta ja niihin pääsy voi olla Chromebookeilla hankalaa, vaikka niitäkin varten löytyy ratkaisut.

Jossain määrin Windows-kannettavien monipuolisuus on myös sen heikkous, sillä se tarjoaa hakkereille useita eri tapoja hyökätä laitteen kimppuun. PC:tä täytyykin päivittää säännöllisesti pitääkseen sen turvassa.

Chromebookeissa ei ole juuri moista vaivannäköä, ja Google on suunnitellut laitteensa nimenomaan turvallisuutta ja suojaa silmällä pitäen. Laite suojaakin käyttäjäänsä tämän näkymättömissä verkko selatessa.

Yksi helppo tapa testata Chromebookin mahdollista soveltuvuutta omaan käyttöön on seuraava: käytä ainoastaan Google Chrome -selainta kannettavallasi muutaman päivän ajan ja tarkasta, tarvitsetko koulukäyttöösi muita ominaisuuksia, joita selain ei voi tarjota. Käytä ainoastaan Chromen laajennuksia ja verkkosovelluksia, kuten Google Docsia.

Windows tarjoaa kuitenkin paljon tietokonemaisen ja kattavamman käyttökokemuksen, mutta Google OS on paljon edullisempi. Sen karsitumpi kokemus voi myös olla juuri sellainen, mitä opiskelukannettavaltaan haluaa.