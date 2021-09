Arvostelussa HP Chromebook x360 12b

HP Chromebook x360 12b on näppärä ja kompakti hybridilaite, joka soveltuu hyvin niin opiskelijalle tai kevyeen työkäyttöön. Lisäksi sen akkukesto on erinomainen. Se toimii myös omiaan tablettina pienen kokonsa takia, mutta elokuvakäytössä sen epätyypillinen kuvasuhde voi aiheuttaa ongelmia.

Pika-arvio

HP Chromebook x360 12b on hybridikannettava, jonka keveys ja kompakti koko tekevät siitä erinomaisen vaihtoehdon opiskelijalle tai kevyttä työkonetta kaipaavalle.

Muotoilun osalta kannettava voisi olla hieman nykyaikaisempi, mutta etenkin laitteen omassa hintaluokassa se toimii vallan mainiosti. Vanhempaa aikakautta korostavat etenkin näytön molemmin puolin olevat reunat, vaikka näyttö itsessään on terävä.

Kannattaa kuitenkin huomata, että näytön kuvasuhde on 3:2, joka sopii kyllä oivallisesti dokumenttien selaamiseen, mutta ei oikeastaan elokuvien katseluun. Käyttötarkoitus kannattaakin arvioida ennen ostopäätöstä.

Laitteen näppäimistöllä on niin ikään toimivaa ja mukava kirjoittaa, joskin se on kooltaan aavistuksen pienempi kuin täysimittainen näppäimistö. Kokoa on jouduttu puristamaan, jotta tarvittavat näppäimet on saatu mahtumaan laitteen kompaktiin muotoiluun. Valitettavasti kosketusnäyttö olisi saanut silti olla isompi, vaikka sitä on muutoin hyvä käyttää.

Tekniset tiedot Suoritin: Intel® Pentium® Silver N5030 RAM-muisti: 8 Gt Tallennustila: 64 Gt Näyttö: 12 tuumaa, 3:2 Akkukesto (testattu): 11 tuntia ja 33 minuuttia Liitännät: 2 x USB-C, 1 x USB-A, 3,5 mm, micro-SD-korttipaikka Koko: 27,2 x 21,6 x 1,73 cm Paino: 1,35 kg

Liitäntöjen osalta x360 12b:ssä on kaksi USB-C-liitäntää ja USB-A-liitäntä, joihin saa kytkettyä kaikki tarvittavat lisälaitteet. Erillistä näyttöä varten täytyy kuitenkin hommata adapteri HDMI- tai Displayport-liitäntää varten. Lisäksi kannettavassa on microSD-kortinlukija sekä kuulokeliitäntä.

Suorituskyvyn osalta laitteella ei juurikaan pelailla tai tehdä muutenkaan raskaampaa videoeditointia. Mutta tavalliset toimistotyöt sekä kevyt pelaaminen eivät ole kuitenkaan ongelma.

Lisäksi x360 12b:n akku on pitkäkestoinen ja tarjoaa riittävästi virtaa läpi kiireisen työpäivän tai pitkän lentoreissun. Pienemmässä käytössä virtaa riittää jopa seuraavalle päivälle.

HP Chromebook x360 12b on kaiken muun ohella hybridilaite, joten sitä voi käyttää kannettavan lisäksi tablettina. Pienen kokonsa puolesta se soveltuu erityisen hyvin tabletiksi, mutta kannattaa muistaa, että näytön epätavallinen kuvasuhde ei sovellu järin hyvin elokuvien katsomiseen. Se on kyllä mahdollista, mutta kuvien molemmin puolin jää paksut mustat reunat.

Hinta ja saatavuus

HP Chromebook x360 12b on saatavilla, ja se maksaa Suomessa noin 549 euroa.

Testattavana olleessa versiossa oli Pentium Silver N5030 -suoritin ja 8 Gt RAM-muistia. Laitetta on ollut myynnissä myös halvemmilla ja heikommilla komponenteilla varustettuna, mutta emme suoranaisesti suosittele siirtymään edullisempaan malliin testiemme perusteella.

Muotoilu ja näyttö

HP Chromebook x360 12b voidaan taittaa täysin ympäri, jolloin se toimii tablettina. (Image credit: Truls Steinung)

Koska HP Chromebook x360 12b on vain 12-tuumainen, se on luonnollisesti myös verrattain pieni ja kevyt laite. Ja koska sen näyttö on epätavallinen 3:2, se on samalla poikkeuksellisen kapea.

Kuvasuhde tarkoittaa sitä, että näyttö on korkeampi kuin perinteisesti käytössä olevat 16:9-näytöt. Tällä on sekä hyvät että huonot puolet, jotka riippuvat pitkälti käyttäjän käyttötarkoituksesta laitteelle. Esimerkiksi dokumentteja tai verkkosivuja lukiessa kapeampi näyttö soveltuu paremmin, koska ruututilaa on enemmän pystysuunnassa.

Sen sijaan elokuvia tai sarjoja katsellessa pienen näytön molemmille puolille ilmaantuu paksut mustat raidat, koska elokuvat on pääsääntöisesti kuvattu laajakulmaisille kankaille. Elokuvia voi siis kyllä katsoa, mutta ne eivät välttämättä ole niin immersiivisiä kuin perinteiseltä näytöltä katsottuna.

Näyttöä ympäröivät reunat ovat lisäksi huomattavasti paksummat kuin viime vuosina julkaistuissa laitteissa, mikä saa x360 12b:n näyttämään hivenen vanhentuneelta. Tämä on kuitenkin täysin muotoseikka, eikä välttämättä vaikuta juuri ostopäätökseesi. Tässä hintaluokassa ei myöskään ole juuri valinnanvaraa.

Ominaisuudet ja suorituskyky

Näppäimistö on lähes täysikokoinen muutamaa näppäintä lukuun ottamatta. (Image credit: Truls Steinung)

Vaikka x360 12b on leveyden osalta melko vaatimaton, HP on silti onnistunut mahduttamaan laitteeseen lähes täysikokoisen näppäimistön. Muutamat painikkeet ovat normaalia kapeammat, mutta päivittäisessä käytössä näiden ei pitäisi tuottaa ongelmia. Ainoa pienempi nurina näppäimistön osalta on yksittäisten painikkeiden tuntumassa, joka on hivenen liian pehmeä. Näistä saatu palaute jää siten turhan vaimeaksi.

Muutoin näppäimistöllä on mukava kirjoittaa, ja se ajaa asiansa arkisessa käytössä. Jos tapanasi on kuitenkin kirjoittaa todella paljon ja haluat näppäimistöltä hieman enemmän laatua, suosittelemme suuntaamaan silloin jonkin muun laitteen puoleen. Hintaansa nähden x360 12b tarjoaa kuitenkin varsin kelvollisen käyttökokemuksen.

Kosketuslevy voisi sen sijaan olla aavistuksen parempi. Vaikka sitä on hyvä käyttää yhdellä tai kahdella sormella, se jää kokonsa puolesta turhan pieneksi. Sen ympärillä on silti melko paljon tyhjää tilaa, joten syynä ei ole ollut ainakaan tilanpuute. Epäilemmekin sen sijaan päätöksen takana olleen alhainen hintapiste.

Oikealla puolella on volyymisäädin, USB-C- ja USB-A-liitäntä. (Image credit: Truls Steinung)

Liitäntöjen osalta koneesta löytyy 2 x USB-C, 1 x USB-A ja kuulokeliitäntä. Erilliselle näytölle vaadittavaa HDMI:tä tai DisplayPortia varten täytyy ostaa erillinen adapteri, jonka voi kytkeä USB-C:hen. Lisäksi laitteessa on microSD-kortinlukija, joten lisätilaa saa tarvittaessa kasvatettua kätevästi ja edullisesti.

Laitteen vasemmassa laidassa on virtapainikkeen lisäksi USB-C-liitäntä, microSD-kortinlukija ja kuulokeliitäntä. (Image credit: Truls Steinung)

Suorituskyvyn osalta HP Chromebook x360 12b tarjoaa juuri sen verran kuin siltä voi odottaakin. Kyseessä ei suinkaan ole mikään tehomylly, mutta se ajaa asiansa koulu- tai työkäytössä. Jopa Photoshopin kaltaiset vähän raskaammat sovellukset pyörivät hyvin, kunhan sillä ei yritä editoida raskaampia kuvia.

Pelikäyttöön tätä kannettavaa ei kannata kuitenkaan ostaa. Kevyemmät pelit, kuten The Room 3, pyörivät kyllä varsin moitteetta, mutta sitä vähänkään raskaammat 3D-pelit alkavat tuottaa jo ongelmia. Joten jos haluat nauttia aina toisinaan kevyestä pelailusta, soveltuu x360 12b siihen vielä hyvin.

Raskaampia pelejä varten kannattaa sen sijaan tutustua GeForce Now- tai Google Stadia -palveluihin, jotka hoitavat raskaan laskentatehon HP Chromebook x360 12b:n puolesta. Tällöin ainoa tarvittava tekijä on riittävän hyvä verkkoyhteys.

Lisäksi x360 12b:ssä on Bang & Olufsenin valmistamat kaiuttimet, jotka eivät ole kuitenkaan kovin kummoiset. Niiden yläpää on keskivertoa selkeämpi ja keskiäänetkin aavistuksen detaljikkaammat – etenkin tässä hintaluokassa – mutta ero on silti maltillinen. Bassoa ei sen sijaan kannata odottaa, ja niin peli- kuin elokuvakäytössä suosittelemme melkein käyttämään joka tapauksessa kuulokkeita.

Akkukesto

HP Chromebook x360 12b onnistuu vakuuttamaan akkukestollaan. TechRadarin videotestissä, jossa toistamme samaa elokuvaa 50 prosentin kirkkaudella ja ilman Bluetoothia, laite kesti 11 tuntia ja 33 minuuttia ennen sammumista.

Tulos jää ehkä toiseksi Lenovo IdeaPad Flex 5i:lle, mutta kyseessä on myös pari sataa euroa kalliimmasta laitteesta.

Testin perusteella x360 12b:ssä riittää siten virtaa kevyesti normaalin työpäivän ajaksi ja ylitsekin. Luultavasti vähemmällä käytöllä sen saa riittämään parinkin työpäivän ajaksi ennen lataustarvetta.

Kannattaako HP x360 Chromebook 12b ostaa?

x360 12b erottuu joukosta valkoisen kannen takia. (Image credit: Truls Steinung)

Osta jos...

Haluat kevyen ja tyylikkään Chromebookin HP Chromebook x360 12b on kevyt ja kompakti laite, jota on helppo kantaa mukana.

Haluat työkäyttöön soveltuvan hybridilaitteen HP Chromebook x360 12b tarjoaa hinnalleen hyvän suorituskyvyn opiskelu- tai kevyeen työkäyttöön.

Haluat Chromebookin, joka on myös hyvä tabletti Monet hybridilaitteet ovat usein liian isoja käytettäväksi tablettina, mutta HP Chromebook x360 12b on kooltaan juuri sopiva.

Älä osta, jos...

Haluat tehokkaan suorittajan HP Chromebook x360 12b toimii arkikäytössä ja kevyen editoinnin parissa, mutta jos tarvitset koneelta enemmän tehoja, suosittelemme ostamaan tehokkaammalla suorittimella varustetun mallin.

Kirjoitat todella paljon HP Chromebook x360 12b:n näppäimistö on hyvä 12-tuumaiselle laitteelle, mutta yksittäiset näppäimet ovat normaalia pienemmät. Tämä voi koitua ongelmaksi, jos on tottunut kirjoittamaan paljon.

Katsot paljon elokuvia ja sarjoja HP Chromebook x360 12b soveltuu käytännössä elokuvien katseluun, mutta sitä ei ole suoranaisesti suunniteltu niiden kuvasuhteelle. 3:2-näyttö tarkoittaakin sitä, että elokuvien sivuilla on paksut mustat sururaidat.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: elokuussa 2021