5 vinkkiä tehokkaan pelitietokoneen rakentamiseen

Pelitietokoneen rakentaminen voi olla joko hauskaa tai rasittavaa riippuen siitä, kuinka lähestyt asiaa. Siihen vaikuttaa tietenkin myös oma henkilökohtainen tilanne, sillä budjettirajan paukkuessa oikeiden komponenttien ostaminen halutun suorituskyvyn takaamiseksi saattaa olla vaikeaa. Saatat myös olla ensimmäistä kertaa kasaamassa omaa PC:tä, jonka haluaisit pyörittävän kaikkia nykyisiä pelejä.

Älä siinä tapauksessa huoli, sillä me autamme sinua. Aloittelijoiden kannattaa tutustua kirjoittamaamme artikkeliin ensimmäisen pelitietokoneen kasaamisesta, minkä lisäksi tämä opas kertoo kaiken tarvittavan itse kasaamisesta selkein askelin.

Nämä artikkelit kattavat perusaskeleet, mutta entäpä hienosäätö? Tässä artikkelissa tutustumme viiteen ylimääräiseen vinkkiin, joista et välttämättä ollut tietoinen, mutta jotka auttavat sinua kasaamaan juuri haluamanlaisesi pelitietokoneen.

(Image credit: Future)

1. Huomioi piilotto

Kuten varmasti jo tiedät, kaikki suorittimet eivät ole keskenään identtisiä. Oli kyseessä minkä mallinen keskussuoritin tahansa, niissä on pieniä eroja näiden valmistusprosessista johtuen. Toisin sanoen osa suorittimista on parempia kuin toiset, vaikka ne lähtökohtaisesti painivat samassa suuruusluokassa.

Joten kellotettavaa suoritinta ostaessa ihmiset puhuvat usein "piilotosta", joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että he toivovat saavansa kyseisestä suorittimesta juuri valmistusprosessin paremman kärjen itselleen. Nämä aavistuksen paremmat mallikappaleet tarkoittavat sitä, että ne voi ylikellottaa asteen kovemmille lukemille.

Kyse ei ole tämän osalta onneksi pelkästä arpaonnesta uutta prosessoria ostaessa. Maailmalla on nimittäin yhtiöitä, jotka ostavat prosessoreja etukäteen, testaavat niiden suorituskyvyn ja myyvät sen jälkeen kuluttajille voidakseen taata maksimikellotaajuudet.

Silicon Lottery on yksi tällaisista yrityksistä, minkä lisäksi muun muassa Jimm's myy Suomessa esitestattuja ja delidattuja prosessoreja. Nämä tosin maksavat enemmän kuin piilottoon osallistumalla, ja joidenkin mielestä on järkevämpi käyttää vastaava ylimääräinen summa muiden komponenttien päivittämiseen saadakseen koneeseen lisätehoja.

Mielipiteitä on kuitenkin useita, ja oikea ratkaisu riippuu pitkälti kasattavan koneen tarkasta kokoonpanosta ja prosessorista. Yksi mahdollinen ratkaisu voi olla yksinkertaisesti hieman kalliimman ja nopeamman suorittimen ostaminen sen sijaan, jos valinta ei ole kohdistunut jo kyseisen valmistajan lippulaivamalliin.

Kannattaa myös huomioida, että tavoitellut kellotaajuudet vaativat myös juuri tietynlaisen emolevyn alleen, jotta niihin ylipäätään päästään.

Piiloton ohittaminen kannattaa pitää kuitenkin mielessä, jos tilillä on hieman ylimääräistä saadakseen pelitietokoneeseensa parhaan mahdollisen suorittimen. Jimm'sin tapauksessa heidän myynnissä olevat esitestatut suorittimet ovat delidattuja. Tämä tarkoittaa sitä, että ne pyörivät pienemmillä lämmöillä, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että ne pystyy puskemaan entistä suuremmille ylikellotaajuuksille.

(Image credit: Corsair)

2. Älä säästä virtalähteessä

Ei ole kovinkaan harvinaista nähdä verkossa huipputehokkaita pelitietokoneita, jonka kasaaja on kuitenkin valinnut halvimmat mahdolliset komponentit vähemmän tärkeiden elementtien osalta. Tarkoitamme näillä siis niitä komponentteja, jotka eivät vaikuta suorituskykyyn samalla tavalla kuin prosessori, näytönohjain, emolevy, muisti tai kiintolevy.

Puhumme siis pääasiallisesti kopasta ja virtalähteestä. Nämä saattavat olla parempi paikka nipistää kukkarosta, jotta koneeseen saisi paremman näytönohjaimen, mutta liiallisuuksiin ei kannata mennä.

Emme missään nimessä kuitenkaan suosittele ostamaan halpaa virtalähdettä pelitietokoneeseesi.

Keskussuoritinta pidetään yleisesti ottaen tietokoneen moottorina. Jos se on siis koneen kuvainnolliset aivot, virtalähde on tässä tapauksessa sen sydän, joka huolehtii siitä, että kaikki toimii sulavasti. Tai vaihtoehtoisesti ei, jos koneessa on kiinni halpa malli, joka ei pysty ylläpitämään vakautta ylikellotetussa kokoonpanossa. Ja jos halvan mallin tehot ovat liian pienet, se saattaa olla vaikeuksissa pelkästään ylläpitääkseen muita laadukkaita komponentteja.

Kannattaa lisäksi muistaa tietokonetta myöhemmin päivitellessä, että esimerkiksi tehokkaampi näytönohjain vaatii myös enemmän pelivaraa tehojen osalta. Toisin sanoen huonotehoinen virtalähde saattaa muodostua pullonkaulaksi PC:n päivitykselle.

Toisekseen halvat mallit saattavat olla niin epäluotettavia, että ne yksinkertaisesti simahtavat, jolloin niiden tilalle täytyy ostaa kokonaan uusi virtalähde. Halpaa ostaessa ei usein saa hyvää. Pahimmassa tapauksessa virtalähteen poksahtaessa hajoaa myös muita komponentteja, joka voi käydä kalliiksi.

Vastaavasti virtalähteen kanssa kannattaa pitää kuitenkin järki myös toisessa ääripäässä, eikä esimerkiksi 1 500 W virtalähdettä ole järkeä ostaa. Kyseiset mallit ovat paitsi järkyttävän kalliita, niissä harvoin on myöskään paras tehosuhde koneen ollessa joutokäynnissä. Tällaiset supertehokkaat virtalähteet ovatkin useimmiten ylitehokkaita kaikkien muiden paitsi aivan ökykalliiden huippupelitietokoneiden kohdalla.

Tarvitsemasi virtamäärä riippuu pitkälti siitä, millaisen pelikoneen olet rakentamassa. Voit käyttää esimerkiksi avuksi wattilaskuria, johon listataan kokoonpanossa olevat komponentit, saadaksesi selville arvion tarvitsemistasi tehoista. Yläpäähän kannattaa kuitenkin jättää pelivaraa tulevaisuudessa tapahtuvia mahdollisia päivityksiä varten. Tämän on hyvä olla useimmiten vähintään 25 % korkeampi kuin vaadittu tarve.

Kannattaa lisäksi ostaa nimekkään brändin (esimerkiksi Corsair tai Seasonic – voit myös tutustua meidän suosituksiin parhaista virtalähteistä) virtalähde, joka on saanut vähintään 80+ Bronze -arvosanan hyötysuhteen osalta. Siten takaat parhaiten sen käyttöiän, mikä taas auttaa säästämään rahaa pidemmällä aikavälillä, kun voit hyödyntää virtalähdettä esimerkiksi seuraavassa konekokoonpanossasi.

Tiivistettynä: älä suotta liioittele tai kitsastele, vaan osta laadukas malli heti alussa.

(Image credit: CoolerMaster)

3. Viilein kotelo

Vaikka emme pistä tietokoneen kotelolle aivan samanlaista painoarvoa kuin virtalähteelle, jatkamme yllä olevaa linjaa ja suosittelemme olemaan säästämättä liiaksi myöskään koteloa ostaessa.

Tavanomainen PC-kotelo saattaa olla niin ahdas, ettei sen sisälle jää juuri tilaa, kun kaikki komponentit ovat paikoillaan (puhumattakaan siitä, että ne eivät mahtuisi). Tällaisessa tapauksessa se rajoittaa myös kaapelointia.

Hyvin suunniteltu kaapelointi tarkoittaa sitä, että kotelossa on riittävästi tilaa vetää kaapelit emolevyn takaa sekä siinä on tarpeeksi kiinnityspaikkoja, joiden avulla vaaditut kaapelit saa nätisti niputettua.

Kaapelit estävät nimittäin ilmankulkua, mikä puolestaan heikentää suorittimen ja näytönohjaimen jäähdytystä. Osa kaapeleista voi olla myös todella paksuja. Nätisti niputettu kaapelointi ei siis ainoastaan näytä paremmalta, vaan se pitää myös tietokoneen viileämpänä.

Kalliimmat kotelot on suunniteltu myös paremmin tuuletusaukkojen ja tuulettimien sijainnin sekä yleisesti ottaen ilmankulun suhteen. Ja kuten mainitsimme jo aiemmin, jäähdytyksellä on iso rooli ylikellottaessa tietokonetta.

Tässä siis muutama nopea vinkki: jos aiot ostaa pienemmän kotelon, suosittelemme ostamaan silloin näytönohjaimen, joka poistaa kuuman ilman takalevyn kautta, eli kotelosta ulospäin. Ahtaassa tilassa kuuman ilman puhaltaminen takaisin koteloon nostaa luonnollisesti lämpöjä. Pidä myös huoli siitä, että sisäänottotuulettimissa on pölysuodattimet, sillä pöly on toinen PC-komponenttien suuri vihollinen, kun kyse on ylikuumenemisesta.

Siten kannattaa ostaa varastoon talteen paineilmaa, jolla voit puhdistaa tietokoneen sisätilat noin puolen vuoden välein ennen kuin pölyä kerkeää kasaantua liiaksi. Puhdistusta ennen sammuta luonnollisesti kone ja irroita se seinästä. Putsatessa kannattaa olla varovainen, ja esimerkiksi tuulettimia puhdistaessa pidä tuulettimesta kiinni, ettei se ala pyörimään. Sesaattaa nimittäin vaurioittaa tuuletinta.

Kalenteriin voi olla hyvä laittaa säännöllinen muistutus tietokoneen puhdistuksesta, ettei toimenpide pääse vain unohtumaan.

Lopuksi muistutamme, että aivan kuten virtalähteenkin kanssa, hyvä kotelo kestää pitkään ja sitä voi hyödyntää myös seuraavaa pelitietokonetta kasatessa.

(Image credit: PCPartPicker)

4. Kysy ammattilaisilta

Kun olet päättänyt tietokoneesi komponentit, julkaise tiedot komponenteistasi pelitietokoneiden kasauksesta erikoistuneiden käyttäjien vierailemilla foorumeilla (esimerkiksi Suomessa io-tech.fi). Tämän vaiheen monet jättävät välistä, sillä foorumien etsiminen ja niille rekisteröityminen vie aikaa, mutta se on silti suositeltava lisäaskel ennen komponenttien ostamista.

Kokoonpanostasi saama palaute on usein mielenkiintoista, ja osa kommenteista voi myös ehdottaa erilaisia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka saattaisivat toimia paremmin kokonaisuudessa. He saattavat myös huomauttaa asioita, jotka olet yksinkertaisesti unohtanut ottaa huomioon. Tällaisissa tapauksissa ulkopuolinen apu voi olla elintärkeä ja usein myös rahaa säästävä vaihtoehto.

Ulkomaalaisia foorumeita käyttäessä muun muassa PCPartPicker on hyvä paikka kasata ja kysyä neuvoja tietokoneista sekä mahdollisista yhteensopivuusongelmista.

(Image credit: MSI)

5. Ohjelmiston tärkeys

Komponenttien lisäksi on tärkeää muistaa myös ohjelmisto, joka tukee peli-PC:n kasaamista. Kun käynnistät tietokoneen ensimmäistä kertaa, HWiNFO tai vaihtoehtoisesti CPU-Z ovat hyviä ilmaisia työkaluja, joilla voit seurata komponenttiesi suorituskykyä ja huomata potentiaaliset ongelmat ennen kuin ne pahenevat.

Prime95 on toinen hyödyllinen työkalu, jolla voit stressitestata suorittimesi ja taata siten sen vakauden. Keskustelemme tästä enemmän keskussuorittimen ylikellottamiseen keskittyvässä artikkelissa.

MSI Afterburner on kanssa älykäs pieni sovellus, joka on elintärkeä lisäapu näytönohjainta ylikellottaessa ja sen tuulettimen nopeuksia hienosäätäessä. Ohjelma toimii myös muidenkin kuin MSI:n valmistajien mallien kanssa.

Verkossa on myös monia muita hyviä ilmaisia sovelluksia, jotka ovat hyödyllisiä pelitietokonetta ajatellen. Olemme listanneet ne tähän artikkeliin, josta löytyy muun muassa silmänrasitusta ehkäisevä f.lux-sovellus niitä unettomia yöpelejä varten.

