Arvostelussa Jimm’s Pro GtG Pioneer

Jos etsit pelitietokonetta, jonka päivitystä ei tarvitse miettiä vielä vuosiin, Jimm's Pro GtG Pioneer tarjoaa kaiken ja sitten vielä hieman lisää. Korkealaatuisilla komponenteilla varustetun, laajalti päivitettävissä olevan ja suorituskyvyltään lyömättömän koneen ainoa miinus on sen huono saatavuus.

Pika-arvio

Jimm's PC-Storen tunnetaan laajan pelikomponenttivalikoiman lisäksi myös verkkokaupan itse kasaamista valmiskoneista. Yhtiön heti valmiina olevat Good to Go -kokoonpanot tarjoavat vaihtoehtoja useisiin eri hintapisteisiin, joista TechRadarin testiin päätynyt Jimm's Pro GtG Pioneer edustaa valikoiman laadukkainta ja kalleinta päätyä.

Kokoonpanon sydämenä sykkii Nvidian GeForce RTX 3070 -näytönohjain, joka on saanut rinnalleen 10. sukupolven Intel i5-10600K -suorittimen, 16 Gt RAM -muistia, 1 Tt SSD-aseman sekä sivuikkunalla varustetun kotelo. AMD:n komponentteihin mieltyneille Intelin suorittimen voi vaihtaa myös AMD Ryzen 5 5600X -suorittimella varustettuun malliin. Hinnaltaan molemmat mallit maksoivat vielä alkuvuodesta 1 679 €.

Ulkonäön osalta Jimm's Pro GtG Pioneer ei kuitenkaan säväytä, mutta sen minimalistinen ulkoasu ajaa asiansa. Sivuikkunallinen versio tarjoaa näköyhteyden samalla komponentteihin, mutta lähes täysin mustilla osilla varustetut sisuskalut eivät juuri houkuttele. Konetta ei siis tällaisenaan kannata esitellä laneilla tai muuallakaan.

Miditornikotelo takaa kuitenkin runsaasti päivitettävyyttä tulevaisuutta ajatellen, joten kokoonpanoa voi muokata helposti mieleisekseen. Sama koskee myös mahdollisia RGB-valoja, joilla ilmettä voi piristää. Liitäntöjä koneessa on lisäksi riittävästi useammankin USB-laitteen tai näytön kytkemiseksi.

Kotelossa on lisäksi tilaa lisäjäähdytykselle tai -tilalle, jos lämmöt tai teran kiintolevy käyvät huolettamaan. Eritoten nykyinen jäähdytysratkaisu pitää pientä ääntä rasituksessa, joka kuuluu toisinaan myös peliäänten yli. Kokoonpanoa on mahdollista kustomoida myös jo tilausvaiheessa.

Minimalistisen kopan alle on kätketty onneksi todellinen tehomylly, joka on rakennettu maailmalla vaikeasti saatavilla olevan Nvidia GeForce RTX 3070 -näytönohjaimen ympärille. Raa'an suorituskyvyn osalta Pro GtG Pioneer pyyhkii nykyisten AAA-pelien vaatimukset ongelmitta, minkä lisäksi se kykenee sulavaan säteenseurantaan tai 4K-pelaamiseen.

Testeissämme vastaan ei tullut oikeastaan yhtään peliä, joka ei olisi pyörinyt 1440p- tai 4K-resoluutiolla sulavasti – varsinkaan ilman säteenseurantaa. Jälkimmäisen kanssa ruudunpäivityksestä joudutaan jossain määrin uhraamaan, mutta DLSS-teknologian avulla menetys ei ole kuitenkaan suuri.

Pelikäytössä Pro GtG Pioneerissä riittää siis puhtia useammaksi vuodeksi, joten ostajien ei tarvitse huolehtia koneen päivityksestä hetkeen. Tällöinkin yksittäisten komponenttien vaihtaminen uuteen on helppoa. Tietokoneen käyttöikää voikin siten pidentää entisestään korvaamalla vuosien päästä vanhaksi jäävät komponentit uusiin.

(Image credit: Future)

Vielä alkuvuodesta Jimm's Pro GtG Pioneer oli hinta-laatusuhteeltaan erinomainen valinta, vaikka erikseen ostettuna komponentit saakin aavistuksen halvemmalla itselleen. Tuolloin kasauksen joutuu tekemään kuitenkin itse, joten pidämme Jimm'sin pyytämää kasaushintaa kohtuullisena. Kyseessä ei ole kuitenkaan mikään budjettihintainen pelikone.

Ainoa merkittävä ongelma tällä hetkellä on tosin maailmanlaajuinen saatavuusongelma sekä Nvidian että AMD:n uusien näytönohjaimien osalta, mikä vaikuttaa myös Pro GtG Pioneerin saatavuuteen. Uusien näytönohjaimien lailla onetta ei ole ollut verkkokaupassa nyt muutamaan kuukauteen.

Jälkimmäisten hinnat ovat tässä ajassa lisäksi miltei tuplaantunut alkuperäisestä, joten tämä näkynee valmiskokoonpanonkin hinnassa, kun sitä seuraavan kerran saadaan myyntiin.

Jos koneen kuitenkin saa haalittua jollain ilveellä itselleen, sen tarjoama suorituskyky ei jätä pelaajaa taakseen vielä useaan vuoteen. Jimm's Pro GtG Pioneer on hintaisekseen erinomaisesti varusteltu tietokone, jonka suorituskyky riittää pelien pyörittämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Tekniset tiedot Nämä ovat Jimm's Pro GtG Pioneer -testikoneen tekniset tiedot: Suoritin: 10. sukupolven Intel Core i5-10600K (kuusiytiminen, 12 Mt cache, jopa 4,8 GHz)

Näytönohjain: Asus Nvidia GeForce RTX 3070 DUAL (8 Gt GDDR6)

RAM: Corsair Vengeance 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8 Gt)

Emolevy: ASUS PRIME Z490-P

Virtalähde: ASUS ROG STRIX 750W, 80 Plus Gold

Tallennustila: 1 Tt M.2 NVMe SSD

Liitännät (edessä): USB 3.0, 2 x USB 2.0, audio sisään/ulos

Liitännät (takana): 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 2 x USB 2.0 Type A, RJ-45, 5 x ääniulostulo, 1 x DisplayPort, HDMI, optinen S/PDIF,

Liitettävyys: Realtek® RTL8111H, M.2 slot (Key E)

Käyttöjärjestelmä: Windows 10, ei lisenssiä

Koko: 20,1 x 40,5 x 43,5 cm (LxKxS)

Hinta ja saatavuus

Jimm's PC-Store on tietokonekomponentteihin ja lisälaitteisiin erikoistunut verkkokauppa, jonka valikoimaan lukeutuu myös yhtiön itse kasaamat tietokoneet. PC-valikoiman GtG-, tai Good to Go -tietokoneet, ovat myyjien itsensä kasaamia valmiskokoonpanoja, jotka ovat nimensä mukaisesti saatavilla välittömästi.

Testiin saatu Jimm's Pro GtG Pioneer on viime lokakuussa julkaistulla RTX 3070 -näytönohjaimella varustettu malli, jossa on 10. sukupolven Intel i5-10600K -suoritin, 16 Gt RAM -muistia, 1 Tt SSD-asema ja sivuikkunalla varustettu kotelo. Verkkokaupan valikoimissa on ollut myös vastaavilla komponenteilla varustettu AMD Ryzen 5 5600X -suorittimella varustettu malli, jotka molemmat maksoivat vielä alkuvuodesta 1 679 €.

GtG-koneet ovat kuitenkin saatavuuksien armoille, joten Nvidian ja AMD:n näytönohjainten maailmanlaajuisten saatavuusongelmien vuoksi Pro GtG Pioneer on ollut jo jonkin aikaa poissa yhtiön valikoimista. Tilanne ei tunnu näillä näkymin helpottuvan vielä hetkeen. Näytönohjainten hinnat ovat sittemmin nousseet myös pilviin, joten arvosteluhetkellä annettu hintatieto ei välttämättä pidä enää paikkaansa, kun kokoonpano saadaan jälleen myyntiin.

Pelkästään Pro GtG Pioneerissa oleva GeForce RTX 3070 Dual -mallin hinta on noussut alkuvuoden aikana noin 300 eurolla alkuperäisestä. Tällä hetkellä Nvidian tai AMD:n uusilla näytönohjaimilla varustetut koneet ovat kiven alla niin Suomessa kuin maailmalla.

Alkuperäinen hinta oli kuitenkin vielä alkuvuodesta 2021 kilpailukykyinen ja reilun sata euroa kalliimpi, jos kaikki komponentit olisi tilannut silloiseen listahintaan erikseen ja kasannut koneen itse. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaisi 1 842,2 euroa, eli vajaa 200 euroa enemmän.

Kuva 1/8 (Image credit: Future) Kuva 2/8 (Image credit: Future) Kuva 3/8 (Image credit: Future) Kuva 4/8 (Image credit: Future) Kuva 5/8 (Image credit: Future) Kuva 6/8 (Image credit: Future) Kuva 7/8 (Image credit: Future) Kuva 8/8 (Image credit: Future)

Muotoilu

Jimm's Pro GtG Pioneer on rakennettu edulliseen Kolink Castle -koteloon, joka ei muotoilultaan juuri säväytä suuntaan tai toiseen. Mattamusta suorakulmainen monoliitti muistuttaa ajalta, jolloin kopat eivät juuri poikenneet toisistaan. Kotelon yläosaa komistaa suureehko tuuletusaukko, joka rikkoo muutoin suurelta osin kiinteän muotoilun, ja vasen kylki on korvattu läpikuultavalla lasilla.

Valmiskokoonpanon sisuskaluissa ei ole kuitenkaan käytetty RGB-valoja ja sisus on muutenkin lähes täysin pimennossa koneen ollessa päällä, joten siitä ei ole kovin suurta esteettistä iloa. Edessä alhaalla komeilee firman koneille tuttu Jimm's-logo.

Kotelo on minimalistisuudessaan tyylikäs ja pitää kokonaisuuden hinnan alhaisena. Sivuikkuna on myös vakiona valmiina, jos sisälle haluaa myöhemmin asetella oman valaistuksen tuomaan koneeseen ilmeikkyyttä. Testikappaleen ainoa valo on melko kirkas LED koneen etuosassa, joka palaa tietokoneen ollessa päällä.

Sivuikkuna on on kiinnitetty kahdella helposti sormilla irrotettavalla ruuvilla, joten komponentteihin pääsee vaivattomasti käsiksi konetta päivittäessä tai putsatessa. Johdot on niin ikään niputettu nätisti pois näkyvistä. Miditornikotelona Kolink Castleen sopii jatkoa ajatellen ATX-, Micro-ATX- ja Mini-ITX-standardin komponentit. Tuuletinpaikkoja kotelossa on edessä kolme, katossa kaksi ja takana yksi.

Liitäntöjen osalta Pro GtG Pioneerista löytyy kattavasti yleisimmät vaatimukset, jotka on sijoiteltu eteen ja taakse. Yhteensä yhdeksä eri tason USB-liitäntää pitää myös huolen, että kaikki tarvittavat lisälaitteet saa samalla kertaa koneeseen kiinni.

(Image credit: Future)

Benchmark-tulokset Näin Jimm's Pro GtG Pioneer pärjäsi meidän benchmark-testeissä: 3DMark: Night Raid: 50 951; Fire Strike: 24 413; Time Spy: 12 027

Cinebench R20: 3 605 pistettä

GeekBench 5: 1 323 (yksi ydin); 6 725 (moniydin)

PCMark 10 (Home Test): 6 980 pistettä

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 107,7 fps; (1080p, Low): 289,4 fps

Shadow of the Tomb Raider (1080p, Ultra): 138 fps; (1080p, Low): 156 fps

Suorituskyky

Uuden sukupolven Nvidia GeForce RTX 3070 -näytönohjaimella varustettuna mallina Jimm's Pro GtG Pioneerissa löytyy tehoja käytännössä kaikkiin nykypelaamisen tarpeisiin. Se on myös riittävän tehokas pyörittämään pelejä säteenseurannan kera, joskin tuolloin ruudunpäivityksestä joutuu luopumaan jossain määrin.

Tämän hetken herkullisimmat säteenseurantaa hyödyntävät pelit, kuten Control, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion ja Shadow of the Tomb Raider, pyörivät kaikki 1440p-resoluutiolla säteenseurannan kera karvan alle 60 fps:n tuntumassa tilanteesta riippuen.

Esimerkiksi Watch Dogs: Legionissa ollut benchmark-testi antoi 1440p-resoluutiolla, Ultra-asetuksilla ja säteenseurannan kera keskimääräiseksi ruudunpäivitykseksi 41 fps:ää. DLSS päällä lukemat hyppäsivät 75. Shadow of the Tomb Raiderissa vastaava testitulos antoi ilman DLSS:llää tulokseksi 82 ruudun kuvataajuuden.

Kun säteenseurannasta luovutaan, tämän hetken AAA-pelit pyörivät täysin sulavasti Ultra-asetuksilla yltäen monissa tapauksissa kevyesti tukemaan 144 Hz monitoreja. Koneessa riittää monissa tapauksissa rahkeita myös 4K-pelaamiseen. 1 Tt SSD-asema pitää myös huolen siitä, ettei latausaikoja tarvitse juuri jäädä katselemaan.

Tehokkaan näytönohjaimen seuralaisena on kohtuullisen tehokas 10. sukupolven kuusiytiminen Intel Core i5-10600K -suoritin sekä 16 Gt DDR4 -muistia, jotka auttavat pyörittämään nykypelien ohella 4K-videota ja raskaampaa videoeditointia ongelmitta.

Oikeastaan ainoa moite kokoonpanosta nousee koneen äänekkyydestä rasituksessa. Käynnistäessä ja alhaisella käytöllä Pro GtG Pioneer on käytännössä äänetön, jolloin jouduin pariin kertaan tarkistamaan, oliko kone ylipäätään päällä. Benchmark-testejä ajaessa sekä säteenseurannalla pelatessa koneen tuulettimet alkavat sen sijaan puhaltaa ikävän äänekkäästi pitääkseen sisuskalut viileinä, jotka lämpenivät testien mukaan noin 71 asteeseen. Ääni ei suoranaisesti ole korviahuumaava, mutta sen kuulee selkeästi ja vaatii joko kaiuttimien volyymin nostoa tai erillisiä pelikuulokkeita.

Tämä on silti verrattain pieni murhe muutoin äärimmäisen tehokkaassa kokoonpanossa, jonka suorituskyky riittää pitkälle tulevaisuuteen asti.

(Image credit: Future)

Päivitettävyys

Valmiskokoonpanoksi Jimm's Pro GtG Pioneer selviää jo suoraan myyntipakkauksesta useamman vuoden ilman, että käyttäjän tarvitsee huolehtia koneen päivitystä.

Jälkimmäisessäkin tapauksessa ongelmia ei kuitenkaan ole. Käytännössä kaikki komponentit on mahdollista päivittää haluamakseen, jos esimerkiksi haluaa parantaa nykyisen variaation jäähdytystä tehokkaammaksi ja hiljaisemmaksi. Näihin voi puuttua jo tilatessa, sillä valmiskokoonpanotkin voi ostaa itselleen räätälöitynä versioina olemalla yhteydessä liikkeeseen.

Kiintolevyjä varten kotelosta löytyy yhteensä viisi laitepaikkaa (3 x 3,5" ja 2 x 2,5") sekä neljä paikkaa RAM-muistille. Lisäksi tuulettimille on yhteensä kuusi paikkaa, kuten mainitsimme aiemmin.

Suorittimena olevassa Intel Core i5-10600K:ssa on lisäksi maksimi turbotaajuus 4,8 Ghz, jos ylikellottaminen on likellä sydäntä. Vakiona suoritin pyörii 4,1 Ghz taajuudella, eikä mukana tule erillistä helppokäyttöistä ohjelmistoa, jolla tätä voisi muuttaa.

(Image credit: Future)

Kannattaako Jimm's Pro GtG ostaa?

Osta jos...

Haluat 4K-resoluution Jimm's Pro GtG Pioneerissä riittää suorituskykyä vaativampaankin pelaamiseen. Halusit nauttia peleistä sitten 1440p- tai 4K-resoluutiossa, tämä kone ei nikottele tositilanteessa.

Haluat pelata säteenseurannan kera Koneessa oleva Ampere-pohjainen GeForce RTX 3070 -näytönohjain pitää huolen siitä, että voit nauttia säteenseurannan hienouksista peleissäsi.

Haluat pitkäikäisen tietokoneen Jimm's Pro GtG Pioneer -kokoonpano kestää nykyisillä komponenteilla pelikykyisenä jo vuosia. Sen päivitettävyys pitää myös huolen siitä, että vanhentuneet osat voi korvata kätevästi uusiin ajan kanssa.

Älä osta, jos...

Haluat hiljaisen tietokoneen Jimm's Pro GtG Pioneer on käytännössä äänetön normaalissa käytössä, mutta rasituksessa koneen tuulettimet alkavat puhaltaa äänekkäämmin.

Haluat koneen välittömästi RTX 3000 -sarjan korttien maailmanlaajuiset saatavuusongelmat johtavat myös siihen, ettei Jimm's GtG-kokoonpanoja ole tällä hetkellä saatavilla kuin satunnaisittain.